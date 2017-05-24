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Банки боятся загадывать на год
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Газета № 087 (2584) (2405) Вчера, 13:48
Андрей Писарев
Банки боятся загадывать на год
Где открыть валютный депозит в мае
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В мае средние ставки по валютным депозитам в 15 крупнейших банках незначительно изменились. Стоит ли открывать вклад в долларах или евро в расчете на дальнейший рост доходности?
В мае ставки по валютным депозитам изменились в четырех банках из 15 крупнейших по объему привлеченных средств.​ В результате средние ставки по долларовым депозитам сроком на три и шесть месяцев немного повысились, а ставки по депозитам в евро на шесть и 12 месяцев, а также в долларах на 12 месяцев, напротив, упали.

Наиболее значительное снижение доходности зафиксировано в банке «Открытие»: по долларовым депозитам на три и шесть месяцев ставки сократились на 0,15 п.п., а по вкладам в американской валюте на 12 месяцев — на 0,10 п.п. Также снизились ставки у Сбербанка: долларовый депозит на шесть месяцев в этом банке теперь принесет 0,1 вместо 0,15%, а вклад на 12 месяцев — 0,45% по сравнению с 0,7 в предыдущем месяце.

Увеличение ставок по долларовым депозитам показал только Альфа-банк, где вклады на все сроки выросли на 0,3 п.п. У Московского индустриального банка вклады на 12 месяцев как в долларах, так и в евро упали на 0,15 и 0,1 п.п., до 1,35 и 0,4% соответственно. Также в этом банке сократились ставки по депозитам в евро сроком на шесть месяцев — на 0,1 п.п., до 0,25% годовых.

Максимальную доходность годовых депозитов в долларах сейчас, как и в прошлом месяце, предлагает банк «Югра» — 1,51% годовых. Второе место делят Альфа-банк и МКБ — 1,45% годовых. Следом идет Московский индустриальный банк с 1,35% годовых. По вкладам в евро лидирует МКБ с максимальной ставкой 0,95% годовых. За ним следует банк «Югра» с доходностью в евро на уровне 0,42% годовых и Бинбанк — 0,4% годовых.

Что дальше

Мнения опрошенных РБК аналитиков относительно дальнейшего движения ставок по валютным вкладам разделились. Эксперт группы исследований и прогнозирования агентства АКРА Дмитрий Куликов считает, что ставки будут постепенно повышаться. Во многом это обусловлено тем, что экономический рост в еврозоне обгоняет ожидания аналитиков, так что рынок в большей степени ожидает ужесточения монетарной политики в Европе и укрепления евро к рублю. Также наблюдается восстановление экономики в США, что будет способствовать повышению процентных ставок ФРС, говорит Куликов. С другой стороны, ситуация на финансовых рынках России также стала более стабильной, что оказывает понижающий эффект на банковские ставки, добавляет он.

Генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов, напротив, считает, что роста ставок по валютным вкладам не предвидится. «Ставки близки к минимуму. Движений вверх не будет, а движения вниз возможны только символические, так как уже некуда падать, — рассказывает Грибанов. — Нужно готовиться к долгосрочному периоду низких ставок как по валютным, так и по рублевым вкладам». По словам аналитика, это связано с тем, что банкам попросту не требуется фондирование в иностранных валютах, поскольку валютные курсы не очень нестабильны, а спрос на кредитование есть только в национальной валюте.

Валюта или рубли?

По мнению главного аналитика Нордеа Банка Дениса Давыдова, для простых клиентов рублевые вклады остаются более привлекательными инструментами, чем валютные. Эксперт отмечает, что даже если ставки по валютным депозитам перейдут в рост, он будет плавным и небольшим, так что простой обыватель не сможет оценить его по достоинству. «Шаг изменения ставки ФРС в 0,25 п.п. три раза в год — это очень мало. Клиенты со вкладами менее 1$ млн его даже не заметят», — подчеркивает Давыдов.

С ним согласен главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, который также считает валютные депозиты непривлекательными инструментами для размещения средств. «Намного интереснее еврооблигации, но там есть много нюансов и совершенно другие ценники», — добавляет он. Впрочем, эксперт напоминает, что если инвестор ограничен в средствах и не может купить евробонды, то он может инвестировать деньги в работающий с еврооблигациями ПИФ или ETF. 

Теги
депозиты, ставки, валюта
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