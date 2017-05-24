Свидание со скидкой

Как ретейл использует технологии индустрии знакомств

Владислав Кулагин и ​Максим Кульгин (слева направо) Фото: Олег Яковлев / РБК

Компания «Нотиссимус» вывела на российский рынок приложение Letmeget, оповещающее владельцев смартфонов о торговых акциях рядом с ними. В Москве новинка забуксовала, зато регионы встретили ее на ура

Осень 2015 года. По калифорнийскому Сан-Хосе разбрелась группа студентов бизнес-школы «Сколково». На смартфон одного из них, Владислава Кулагина, приходит уведомление о закрытой распродаже в магазине спортивного снаряжения. Этот момент стал отправной точкой для его нового проекта.​

В основе технологии, которая настолько впечатлила Кулагина и которая вот уже несколько лет как появилась на мировых рынках (Apple запустила свой iBeacon в 2013 году, Google представила Eddystone летом 2015-го), — обмен по Bluetooth-каналу данными между устройствами-маяками в торговых точках и смартфонами, в которых установлены соответствующие мобильные приложения. Когда обладатель такого приложения оказывается в зоне действия маячка, оно активируется и принимает сообщения о распродажах, специальных предложениях и т.п.

Кулагин, окончивший Московский институт стали и сплавов, держал вместе с супругой в Санкт-Петербурге магазин мужской одежды и обуви, и этот способ привлечения клиентов его крайне заинтересовал: ничего подобного в России он не видел. Владислав готов был инвестировать в проект, дело было за малым — найти надежного партнера и подрядчика.

​Мобильные первопроходцы

«Я отдыхал на Тенерифе, и вдруг мне пишет какой-то человек, задает странные вопросы, — вспоминает глава петербургской компании «Нотиссимус» Максим Кульгин. — Я веду блог про iBeacon, и мне практически каждый день пишут какие-то люди, просятся на встречи. Даже не знаю, почему я тогда ответил, так сложилось совершенно случайно». Так Кулагин обрел партнера — Кульгина.

​Компания Кульгина одной из первых в России стала разрабатывать и выводить на рынок мобильные приложения для ретейла. В числе ее клиентов — отечественные и зарубежные сети Oodji, «Две палочки», Zarina, CoffeeShop и др.

Кульгин тоже получил техническое образование. Он — физик, выпускник Санкт-Петербургского электротехнического института. Собственным софтверным бизнесом занялся, когда в 2013 году его уволили из петербургской сети стройматериалов «Метрика», где он занимался развитием электронной коммерции. Ему удалось найти инвестора в свой проект: 12 млн руб. вложил ​в компанию предприниматель из сферы строительства. На эти средства команда Кульгина сняла помещение, купила компьютеры и занялась разработкой онлайн-приложений для торговли.

«На самом деле мы вышли не вовремя: ретейл находился в кризисе и был не готов вкладываться в разработку. Зато конкурентов практически не было, мы решили рискнуть», — вспоминает Кульгин.

Первым клиентом «Нотиссимуса» стала федеральная сеть Oodji. Кульгин предложил им бесплатный пилотный проект, а по завершении работ выяснилось, что функций в приложении оказалось даже больше, чем на сайте компании. «Мы получили 150 тыс. скачиваний и резко выросшую конверсию покупателей, и все это чуть ли не бесплатно», — рассказал РБК один из бывших сотрудников сети.

Кульгин стал писать приложения для ретейлеров бесплатно или за «небольшие деньги», а потом зарабатывать на их поддержке (она стоит от 20 тыс. руб. в месяц). Вслед за Oodji подтянулись Finn Flare, Love Republic, Zarina, BeFree и другие. Сейчас разработка приложения у «Нотиссимуса» обходится в 500–700 тыс. руб. Через два года после старта проект вышел на окупаемость, а годовая выручка «Нотиссимуса» в 2016 году составила порядка 19 млн руб.

Когда Кульгин вернулся с Тенерифе и встретился с Кулагиным, у того уже созрел план — для начала разработать сервис онлайн-знакомств на основе iBeacon: «Как Tinder, только с более точной геолокацией». Знаменитое приложение для знакомств позволяет искать партнеров в радиусе нескольких километров, а Кулагин предложил знакомить людей за соседними столиками в кафе.

Владислав Кулагин и ​Максим Кульгин (слева направо) Фото: Олег Яковлев / РБК

Неудачное знакомство

В Испании партнеры купили маячки, компания Кульгина быстро разработала приложение Tusam и подготовила рекламные баннеры, предлагающие владельцам гаджетов скачивать приложения для быстрого знакомства. Все это обошлось Кулагину в 300 тыс. руб.

Маячки поставили в 50 ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Они миниатюрные, так что крепились на потолке двусторонним скотчем, а рекламные таблички с призывом скачать приложение и познакомиться просто ставили на столики. Клиенты скачивали приложение, заполняли анкету, включали bluetooth и получали оповещение, если за соседним столиком кто-то был готов завязать знакомство.

Посетители, в основном молодые люди, охотно знакомились, но было не очень понятно, как на этом зарабатывать. «Рестораны говорили: о, чуваки, это круто! — но платить за обслуживание маячка даже 999 руб. в месяц никто не хотел», — вспоминает Кулагин. За три месяца стало понятно, что проект не идет.

Зато партнеры получили от владельцев ресторанов ценную обратную связь. Сервис знакомств действительно помогал развлекать гостей, но рестораторы хотели большего — привлекать новых клиентов.

От дальнейшего развития Tusam партнеры отказались. Они решили сфокусироваться на разработке мобильного приложения для повышения клиентского потока в стрит-ретейле.

Знакомство с покупателем

На разработку приложения Letmeget ушел год с лишним и около 5 млн руб. Большую часть инвестировал Владислав Кулагин, а также еще один его партнер. 90% вложенного ушло на разработку — над приложением работали 20 программистов из «Нотиссимуса». Плюс закупка маячков, печать рекламных материалов и продвижение в социальных сетях.

«Сначала мы сделали прототипы. За первой версией — она была плохой — последовала вторая, потом третья. Сейчас работаем с десятой», — смеется Кульгин. К началу 2016 года Letmeget было готово, маячки настроены, баннеры напечатаны.

Схему использовали примерно ту же, что и в приложении для знакомств. Маячки крепятся в торговых точках и передают уникальный код с частотой раз в секунду. Баннеры предлагают скачать Letmeget. Когда сделавший это пользователь попадает в радиус действия маячка — 20–30 м, он получает push-уведомления о торговых акциях поблизости.

В рамках эксперимента 100 маячков бесплатно установили в двух крупных торговых центрах — на трех этажах московского ТЦ «Семеновский» и в петербургском «Гулливере». Также маячками оснастили еще 60 небольших торговых точек в обеих столицах.

Директор по маркетингу гипермаркета товаров для рукоделия «Лофт» (представлен в ТЦ «Семеновский») Олеся Милевская рассказала, что их гипермаркет пользуется двумя маячками: один — внутри магазина, другой — около входа. «По нашим данным, порядка 10% покупателей приходят к нам, получив push-уведомление. Еще 7% приходят с сайта Letmeget, где также есть информация об отдельных торговых акциях, — говорит Милевская. — Мы настраиваем рассылку push-уведомлений по возрастному и гендерному принципам, оповещая лишь тех клиентов, кому наше предложение может быть интересно».

Небольшой магазин одежды и аксессуаров «Стрит стори» в Петроградском районе Петербурга использует сервис около года — на дверях магазина висят наклейки с рекламой приложения. «Мы находимся недалеко от метро, мимо проходит много студентов, видимо, они и скачивают приложение, — говорит управляющий магазином Андрей Шевцов. — Отдача от использования маячков есть, но она несущественная. Пару раз в месяц к нам заходят молодые люди и показывают push-уведомление о скидке 10%».

Владельцы технологии утверждают, что стандартная конверсия — 10%, то есть каждый десятый пользователь приложения, получивший уведомление, заходит в магазин. Совершит ли он там покупку, зависит от талантов маркетологов и продавцов. «Мы вам привели клиента, дальше — работа продавцов», — говорит Максим Кульгин. Корреспондент РБК побывал в ТЦ «Семеновский» и выяснил, что многие продавцы даже не знают об эксперименте с маячками. Разрабатывать технологии у создателей Letmeget получается гораздо лучше, чем их продвигать.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Внезапный франчайзинг

Сейчас приложение Letmeget скачали около 20 тыс. пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.

Ретейлеры обычно не против испытать маячки, если их устанавливают бесплатно; но как только речь заходит об оплате, энтузиазм пропадает. «Продвижение маячков своими силами идет в Москве и Питере тяжело, — признают партнеры. — До массового внедрения и монетизации еще далеко. Проблема в том, что рынок в обеих столицах слишком большой, возможностей для продвижения магазина множество, а о технологии мало кто знает». Начать брать абонентскую плату с торговых точек (несколько тысяч рублей в месяц) создатели Letmeget планируют начать этим летом.

Однако не везде ретейл так избалован. В какой-то момент партнеры решили попробовать технологию в регионах, и отклик превзошел их ожидания. «От балды мы разместили объявление о продаже франшизы на сайте «Бибосс». И пошли отзывы — видимо, сработал дешевый «входной билет». Паушальный взнос в 60 тыс. руб. многим показался очень привлекательным», — вспоминает Кульгин.

Первым в сентябре 2016 года купил франшизу предприниматель из Нижнего Новгорода, затем появился франчайзи из Петрозаводска. После этого партнеры подняли стоимость франшизы до 135 тыс. руб. Поток желающих это не остановило: сегодня у партнеров уже 37 франчайзи. Роялти составляет 5 тыс. руб. в месяц, маячки (2–3,5 тыс. руб.) оплачиваются отдельно.

Управляющий директор красноярской компании Emerson Consalting Group Дмитрий Магировский купил франшизу Letmeget в конце сентября 2016 года. За первые же два месяца работы ему удалось привлечь к сотрудничеству 170 компаний, которые работают в общей сложности в 750 торговых точках Красноярска. «Мы сформулировали для каждой местной компании персональное предложение, чтобы убедить их в том, как именно мобильное приложение улучшит конверсию покупателей, затем отдавали его на бесплатное тестирование. Увидев первые результаты, большинство согласились платить», — рассказывает Дмитрий.

Вложения уже окупились, утверждает Магировский. Теперь он рассчитывает масштабировать бизнес и в других городах: «Для российских регионов технология геолокационного маркетинга — новый и очень перспективный бизнес, и мы хотим развивать его первыми, чтобы снять сливки».

Однако так стартовать удается не всем. Владас Вайнорюс из Павлодара купил по франшизе 12 маячков в апреле этого года. Пока внедрение идет тяжело, признает предприниматель из Казахстана: «Клиенты не очень готовы к тому, что мы предлагаем. Главная сложность в том, что они воспринимают это как рекламу, а не как новый эффективный канал привлечения посетителей».

Сегодня приложения Letmeget работает в 40 российских городах. «Для наших франчайзи представляет интерес любой бизнес, имеющий офлайн-локацию, — от торговых центров до нотариусов», — говорит Кульгин. Продажи франшизы стали основным источником дохода для Letmeget: с сентября 2016 года они принесли около 4 млн руб. выручки, проект балансирует на грани рентабельности.

Найдут везде

«Маячки в магазинах — только один из способов привлечения нужных клиентов, и далеко и не самый лучший», — утверждает предприниматель из Кремниевой долины Александр Немировский, основатель компании SATS. По его словам, компании в Калифорнии определяют местоположение потенциальных клиентов по IP и мобильному провайдеру, «чекинам» и GPS. Все эти данные объединяются, чтобы вычислить вероятность показа нужной рекламы нужным клиентам в самое подходящее время.

Кульгин и Кулагин движутся в этом же направлении. Они разработали технологию геолокационного маркетинга Geofencing, которая при помощи GPS определяет, что пользователь приложения недалеко от торговой точки (как правило, в районе 300 м), и предлагает ему скидки и акции. Вопрос только в том, захотят ли ею пользоваться клиенты и сами ретейлеры.

«У нас нет проблем с принципиальным внедрением подобных технологий, — утверждает основатель агентства интернет-маркетинга Matik Артем Овечкин. — Но так ли уж ли выгодны и нужны все эти технологии? Не проще ли иногда повесить баннер, поставить стенд или дать листовку, чем городить такие огороды?»