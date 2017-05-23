ОПЕК вселяет оптимизм

Какие события на этой неделе могут помочь укреплению рубля

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На этой неделе динамика валютной пары доллар/рубль будет зависеть от итогов заседания ОПЕК и статистики по запасам нефти в США. Каким будет курс доллара к вечеру пятницы?

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что главным событием наступившей недели станет саммит ОПЕК, который состоится 25 мая в Вене. Базовым сценарием финансисты называют продление договоренностей о сокращении нефтедобычи еще на девять месяцев. «Ранее такой формат был предложен крупнейшими нефтепроизводителями мира — Саудовской Аравией и Россией», — рассказывает эксперт ФГ «БКС» Иван Копейкин.

По его мнению, несмотря на то что этот сценарий уже отыгрывается рынком, подобное решение стран — членов ОПЕК всё равно может вызвать локальный всплеск оптимизма на рынке и рост нефтяных котировок. «Продление соглашения станет позитивным фактором для рынка энергоносителей и будет способствовать росту цен на нефть и спросу на российские активы, в том числе на рубль», — комментирует аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич.

Второй важный фактор, на который обращают внимание аналитики, — публикация недельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По словам генерального директора ИК «ФОРУМ» Романа Паршина, если запасы нефти в США продолжат сокращаться, как и в прошлом отчетном периоде, то баррель смеси Brent может подорожать еще на 1–1,5%. «Это будет означать ослабление доллара», — резюмирует Паршин. Рост запасов, напротив, будет способствовать укреплению американской валюты.

Традиционно важной будет и свежая макроэкономическая статистика из США — прежде всего данные по продажам нового жилья и динамика ВВП за первый квартал текущего года. Сильные макропоказатели будут способствовать укреплению доллара, отмечают опрошенные РБК финансисты.

По мнению экспертов, на этой неделе рубль будет сохранять стабильные позиции. С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 26 мая, курс доллара составит 57 руб. На прошлой неделе эксперты предсказывали 57,6 руб. за доллар и ошиблись: 19 мая на закрытии торгов в 19:00 мск американская валюта стоила 56,8 руб.