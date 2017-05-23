Чечня на себе не экономит

Составлен рейтинг эффективности региональных госзакупок

Судак, Крым Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Чечня и Дагестан заняли последние места в рейтинге экономности регионов с точки зрения госзакупок, который подготовил Аналитический центр при правительстве. Самым экономным регионом стал Крым, но его лидерство можно объяснить проблемами с планированием

Чечня оказалась самым неэкономным российским субъектом, следует из рейтинга эффективности региональных госзакупок по итогам 2016 года, который подготовил Аналитический центр при правительстве России (есть у РБК). Общий объем закупок, по которым проводился межрегиональный анализ, составил 3,9 трлн руб.

Критерий экономности, по версии Аналитического центра, отражает размер экономии на госзакупках, совершенных конкурентными способами, а именно — на сколько процентов заказчику удалось снизить цену по сравнению с начальной. В Чечне средний процент экономии на одну закупку составил всего 2,7%, в Дагестане, который занял в рейтинге предпоследнее место, — 4%, в Калмыкии (третья с конца) — 4,8%.

Самым экономным регионом стал Крым, тративший на каждую закупку в среднем на 22,4% меньше ее начальной цены. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Липецкая область, Москва заняла 25-е место, а Санкт-Петербург — 19-е.

Но сами же авторы рейтинга отмечают, что «экономность» в их, по сути, техническом определении сама по себе не говорит о качестве закупочного процесса. Более того, она может говорить о неэффективности закупок.

Министерство экономического развития Чечни не ответило на запрос РБК. Проблема рейтинга в том, что авторы собирают информацию автоматически, из-за этого в него могут попасть неправильные данные, сообщил РБК комитет по госзакупкам Дагестана. Ведомство приводит в пример аукцион на поставку учебников в Крыму: его начальная цена составляла 399,7 млн руб., а контракт был заключен с единственным поставщиком на 399,7 тыс. руб., за счет чего образовалась значительная экономия. Кроме того, «средняя экономия в размере более 20% вызывает вопрос правильности составления документации» и не говорит об эффективности закупок, подчеркивает дагестанское ведомство.

Что учитывали эксперты

Экономность — один из пяти показателей, которые учитываются при расчете общего рейтинга эффективности госзакупок регионов. Эксперты при правительстве, например, также рассчитали конкурентность закупок, которая включает в себя долю закупок, совершенных конкурентными способами, число поставщиков, привлеченных к участию в аукционах, и т.д. Здесь лидерами стали Санкт-Петербург (доля конкурентных закупок там составила 92,4% по стоимости), и Москва (93,5%), а аутсайдером — Калмыкия (53,5%).

В подрейтинге конфликтности, который отражает число выявленных процедурных нарушений в регионе, последние места заняли Москва и Дагестан — у них больше всего нарушений. В столице доля закупок, по которым жалобы в ФАС были признаны обоснованными, составила 2,1% от всех проведенных аукционов, в том числе и отмененных, а в Дагестане — 1,75%.

Конфликтность — единственный критерий, по которому столица значительно просела (в целом она заняла в рейтинге эффективности 18-е место). Деловая активность и, как следствие, количество жалоб в Москве выше, чем в других регионах, отмечает эксперт Аналитического центра Антон Волков. «В случае даже некоторого намека на нарушение их прав компании в Москве могут уже обратиться в ФАС, в то время как в некоторых других регионах они могут не обращать внимания на какие-то признаки нарушений», — считает он.

Департамент конкурентной политики Москвы, который отвечает за столичные госзакупки, «в корне» не согласен с методикой подсчетов, заявил РБК его представитель. «Некорректно сравнивать столицу с субъектами по объему размещаемых закупок и количеству процедурных нарушений», — считает ведомство.

Самые «подозрительные» госзакупки оказались в Ингушетии и Ненецком автономном округе. Эксперты включают в соответствующий коэффициент стоимость контракта в расчете на один день его исполнения, долю контрактов, заключенных с участниками, которые предложили максимальную цену, а также показатель «тесноты» работы с наиболее крупными поставщиками в регионе, а именно их долю контрактов в стоимостном выражении.

В целом самыми эффективными регионами в разрезе госзакупок стали Ярославская, Кемеровская и Тюменская области. Последнее место заняла Калмыкия (см. таблицу).

Полномочия по госзакупкам в 2016 году принадлежали Минэкономразвития, однако в апреле этого года правительство передало их Минфину. Представитель Минфина на вопрос о стратегии первоочередных действий в сфере госзакупок ответил, что сейчас «идет передача дел от Минэкономразвития России и формирование плана деятельности».

Что не так с экономностью регионов

Экономность нельзя однозначно расценивать как положительный критерий. Ее высокий уровень «может свидетельствовать о недостаточном уровне планирования региона и завышении начальных максимальных цен», оговариваются авторы в аналитической записке. Зачастую «прослеживается четкая обратная взаимозависимость между положением региона в подрейтингах экономности и эффективности планирования». Расчет эффективности планирования основывается на объеме закупок, заключенных в конце года, количестве изменений в планах закупок и числе контрактов, заключенных с падением в 25% и более от начальной цены.

Иными словами, получается, что заказчики неправильно оценивают начальную цену контракта, говорит Волков. Экономность правильнее было бы считать исходя из экономического обоснования закупки, однако сейчас закон не обязывает заказчиков его готовить, отмечает глава Центра размещения госзаказа Александр Строганов.

Ситуация, когда регионам удается экономить из-за неэффективного управления, в частности, заметна в отношении Крыма и Севастополя. Их высокие позиции в рейтинге экономности компенсируются значительным отставанием в рейтинге по эффективному планированию: Крым и Севастополь находятся там на предпоследнем и последнем местах соответственно, зато Чечня — на 60-м месте, а Дагестан — на 36-м. Изменения в план-график, которые и понижают позиции региона в рейтинге эффективности планирования, в основном приходится делать из-за несостоявшихся процедур определения поставщика и распределения экономии с прошлых закупок, объяснила РБК пресс-служба правительства Севастополя. Минэкономразвития Крыма на запрос РБК не ответило.