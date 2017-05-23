Какой должна быть внешняя политика нового президента России

Российская политическая элита все старательнее делает вид, будто в стране начинается предвыборная кампания. Опросы общественного мнения становятся все более востребованными; о людях, являющихся кандидатами разве что на окончательное забвение, снова рассуждают как о претендентах на высший пост в государстве. Особо обсуждаемыми, что неудивительно, оказываются вопросы внешней политики.
Относиться к происходящему без иронии сложно, но что, если кто-то из-за пределов марионеточного круга вдруг окажется вписан в бюллетень? Что такой кандидат мог бы сделать? Не для изменения внешней политики, а хотя бы для предъявления избирателям стратегии, отличной от нынешней? В первую очередь, разумеется, он должен сформулировать ее основные принципы. На мой взгляд, они должны быть следующими.
Доктрина «балансирующей державы»
Важнейшим отличием новой внешней политики от путинской должен стать реалистичный подход к пониманию места России в мире. Вся современная доктрина выстроена на идее паритета с великими державами и вытекающем отсюда стремлении действовать а-ля Советский Союз. Однако какой бы пропагандистский шум мы ни производили, государство с экономикой в 1,7% от мировой не может быть рóвней США, ЕС или Китаю, соответствующие показатели которых составляют 24,7, 22,7 и 15,4% (по рыночному курсу валют в 2016 году, данные МВФ). Поэтому первым изменением должен стать отказ от попыток сделать Россию «самостоятельным центром силы» и формулирование доктрины «балансирующей державы»: первой из находящихся во «втором эшелоне», страны, за союзнический статус которой должны бороться главные центры современного мира. У России есть всё, чтобы не запугивать саму себя угрозами: ядерное оружие как гарантия от агрессии; природные ресурсы как огромный резервный фонд; образованное и инициативное население.
Возвращение в Европу
В таких условиях главной целью внешней политики должно стать развитие экономики страны и создание в ней более эффективной политической системы. Россия должна накапливать экономический и человеческий потенциал, а не растрачивать его. Поэтому нам нужно ориентироваться только на те страны, которые имеют более развитую экономику и более совершенные формы народовластия. Стать совершеннее, ориентируясь на отстающих, невозможно. Идти вперед с головой, повернутой назад, — тоже. Мы должны начать исправлять наши несовершенства, а не приписывать им сакральные черты под видом некоей «особости». России стоит вспомнить свою многовековую историю и вновь стать частью европейского сообщества наций. Ведь писал же Владимир Соловьев: «Что такое русские — в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Настоящее существительное к этому прилагательному есть европеец. Мы — русские европейцы, как есть европейцы английские, французские и немецкие».
Отказ от агрессии
Смена внешнеполитических ориентиров потребует осуждения политики агрессии против соседних государств и провоцирования нестабильности по периметру российских границ. Новому президенту придется отказаться от поддержки «сепаратистов» в Донбассе и урегулировать вопрос с Крымом. Следует и прекратить поддержку сепаратизма в Грузии и Молдавии — прежде всего экономическую, осуществляемую за счет граждан России и вопреки их каждодневным жизненным интересам. Все эти шаги стоит увязать в рамках широкого международного соглашения со снятием с России всех ограничительных мер, возвращением ее в G8 в качестве полноправного члена и готовностью Европы пойти на серьезные интеграционные меры (идеальной была бы гарантия России статуса, схожего с тем, который получит Великобритания после завершения «развода» с Евросоюзом). Россия должна сделать то, чего не удалось СССР в 1989–1991 годах.
Программа репатриации
Следует переосмыслить отношение к Русскому миру. Русская и русскоязычная диаспора, которая сегодня насчитывает по всему миру до 40 млн человек, должна быть объявлена огромным преимуществом России. Необходима репатриация русских и их потомков в Россию средствами и методами, испытанными Германией и Израилем; привлечение в страну русского капитала и интеллекта; преодоление подозрительного отношения к соотечественникам. Стоит ввести норму о предоставлении гражданства по праву крови (ius sanguinis), отказаться от запрета двойного гражданства и исключить любую дискриминацию по признаку наличия подданства других стран или права на жительство в них (в том числе и при замещении государственных должностей в исполнительной и участия в выборах на всех уровнях законодательной власти). Российское гражданство этническим русским и их потомкам следует предоставлять по их требованию в любом российском диппредставительстве безотносительно к тому, намерены они возвращаться в Россию или нет. При этом любое «самоопределение» русских за рубежом может проводиться только в одной форме — возвращения их на Родину из стран, жизнью в которых они недовольны. Подстрекательство к сепаратизму в других странах должно быть объявлено в России уголовным преступлением.
Преодоление имперского синдрома
Нужно переформулировать задачи и цели в отношениях со странами бывшего Советского Союза. Весь мировой опыт показывает, что преодоление имперского синдрома идет сложно, но без такового нормальное современное развитие европейской страны вряд ли возможно. Ни одна бывшая метрополия не стремится «воссоединиться» со своими прежними владениями; везде в мире интеграция происходит между странами сопоставимого уровня экономического развития и схожих культурных традиций. Поэтому стоит признать попытки создания Евразийского Союза контрпродуктивными; ввести со всеми странами, возникшими на пространстве бывшего СССР (а не только с государствами Центральной Азии), визовый режим и радикально усложнить практику получения выходцами из них российского гражданства. В то же время следует отменить визы и ввести облегченную процедуру трудоустройства для граждан тех государств, которые опережают нас по своему экономическому развитию и уровню жизни. Все это должно спасти нас не от экстремистских угроз, а от дешевой рабочей силы, избыток которой повсеместно разрушает стимулы к технологическому прогрессу.
Север и Юг
Помимо признания за нынешней Россией статуса «региональной державы» следует определить такой геополитический вектор ее развития, который в будущем поднимет страну на более высокий уровень. Обсуждаемый сегодня выбор между Западом и Востоком выглядит ложным. Россия — европейская страна, столетиями колонизировавшая континенты так же, как и другие европейские страны: только они шли на запад, а мы — на восток. Россия в ее современном виде — такая же «окраина Европы», как США или Канада. Русские, когда-то шедшие через Сибирь к Тихому океану, мало чем отличались от британцев и других европейцев, пробивавшихся туда же через американский континент. И сейчас миссия России состоит в «замыкании» этого великого европейского эксперимента и создании единого евроцентричного «северного» сообщества, оппонентом которого в перспективе может оказаться глобальный Юг. Разбивать это кольцо и заигрывать с Китаем — значит не понимать логики исторического развития, значит предавать не только себя, но и всю историю собственной страны.
Борьба с экстремизмом
В любой внешнеполитической программе нельзя не коснуться самой спекулятивной ныне темы — проблемы терроризма. В XXI веке он становится ответом отдельных представителей менее успешных и уязвленных успехами других обществ на достижения лидеров. Состояние аффекта, в которое впадают эти люди, создает проблему, не решаемую политическими средствами. «Война с террором» на дальних рубежах не имеет шансов на успех. Борьбу с экстремизмом и насилием надо вести только в пределах собственной территории, лишь законными методами и обязательно при поддержке собственного гражданского общества. Полностью обезопаситься от террористических актов, насилия и экстремизма невозможно; те, кто обещает избавить Россию от террора, банально врут. Терроризм — плата развитых стран за то, что они создали мир, разрушивший многие традиционные и патриархальные сообщества. Не стоит воевать в далеких пустынях для того, чтобы помешать тем, кто ненавидит современность, жить в своих странах так, как они считают нужным — но при этом следует поставить на службу борьбе с террором все достижения современной технологии, чтобы с успехом вести ее в рамках закона и на своей земле.
Конечно, предлагаемая программа не является чем-то законченным или бесспорным; к ней может возникнуть много замечаний, возражений и претензий. Но даже начало обсуждения таковых станет огромным шагом вперед по сравнению с ситуацией, в которой внешняя политика определяется одним человеком и во многом зависит от его прихотей и фобий. Конечно, кандидат на президентский пост должен не только определиться с принципами внешней политики, но и сформулировать аргументы для убеждения избирателей в предпочтительности предлагаемого им курса. Но это уже тема для отдельного разговора.
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