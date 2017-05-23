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Как Трамп начал сокращать военный бюджет США
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Газета № 086 (2583) (2305) Вчера, 20:12
Как Трамп начал сокращать военный бюджет США
Артем Куреев, эксперт ИЭСКР
Вашингтон собирается сделать «безвозмездную» военную помощь союзникам еще более выгодной для американской экономики

Президент США Дональд Трамп сдержал обещание, данное налогоплательщикам. В проекте бюджета, который он вносит в конгресс 23 мая, урезаны затраты на безвозмездную американскую военную помощь. Новая администрация Белого дома хочет сделать сотрудничество с партнерами более выгодным для США. И, невзирая на критику, скорее всего, добьется этого.

Дискуссии о замене части безвозмездной военной помощи льготными кредитами начались сразу после прихода Трампа в Белый дом. Майкл Малвейни, директор по бюджету Белого дома, выступил с этой инициативой еще в начале марта. Впрочем, и в существовавшем ранее виде программы безвозмездной военной помощи США были весьма выгодны для американской экономики. Дело в том, что США выделяют средства с одним важным условием — тратить их можно только в системе американского военно-промышленного комплекса. Таким образом Вашингтон решал сразу несколько задач — поддерживал союзников и, по сути, субсидировал свою оборонку. Льготные кредиты будут служить той же самой цели, только окажутся для Белого дома еще выгоднее.

Стратегические и не очень

Базовым, но не единственным инструментом военной поддержки партнеров является программа зарубежного военного финансирования (Foreign Military Financing, FMF). К примеру, в 2015 году помощь по этой программе получили почти 60 стран, однако в половине случаев она не превысила и миллиона долларов. В то же время в рамках FMF больше половины этих средств уходят стратегическим партнерам США, обеспечение безопасности которых для Вашингтона является ключевым. Это Израиль, Иордания, Египет, Ирак, Пакистан. К примеру, Тель-Авив получит от США в рамках нового бюджета $3,1 млрд. При этом правила для него не изменятся. Более того, анализируя предлагаемые Трампом изменения в программах помощи, можно предположить, что подход к урезанию средств на те или иные программы был очень индивидуален. С логикой бизнесмена глава США, по сути, заставляет платить за безопасность тех, кто способен это сделать. Сокращение безвозмездной помощи на $1 млрд отразится в первую очередь на странах и ранее получавших незначительные суммы. Пакистан и Ирак, получавшие сотни миллионов долларов, также оказались в минусе. Однако они могут рассчитывать на сохранение некоторых действующих военных проектов.

Как потратить $300 млн

Гораздо более интересна ситуация с Украиной. Большую часть американских средств Киев получал не в рамках ФМФ, хотя в 2016 году и по этой программе Украине выделили более $40 млн. Еще $275 млн Киев получил от США в качестве экономической помощи, а $300 млн были выделены конгрессом на военные нужды. Собственно, одной из важнейших причин несколько запоздалой американской военной помощи Украине и оказались переговоры о выделении средств на украинскую армию. В России любят говорить, что украинские политики беззастенчиво занимаются «нецелевым расходованием» и «распилом» средств. С Пентагоном, однако, такие шутки не проходят. В вопросе о выделении финансовой помощи на военные нужды американских политиков и военных волнует в первую очередь не повышение обороноспособности украинской армии, а эффективное расходование этих средств на американских инструкторов и военных производителей.

В 2018 году предполагалось, что безвозмездная военная помощь Украине возрастет почти вдвое. Трамп же, напротив, сократил ее на 50% по сравнению с прошлым годом. Однако не отказался оказывать ее на других условиях, тем более что альтернатив у Киева, начавшего экстренно перевооружаться американскими образцами техники, попросту нет.

Как занять на оборону?

Сама по себе сумма экономии в $1 млрд для американского бюджета незначительна. Однако инициатива Трампа по снижению издержек на союзников может оказаться пробным шагом к реализации принципа «безопасность за твердую плату», которую так любит продвигать американский лидер. За кадром остается самое главное — условия льготных кредитов, которые США будут предоставлять взамен безвозмездной помощи. Критики нынешней политики Белого дома, к примеру Эндрю Шапиро, бывший руководитель бюро по военным вопросам Госдепартамента, говорят о том, что некоторые страны могут сменить поставщиков военной техники и отказаться от работы с американским ВПК. Но какие еще партнеры смогут предложить льготные кредиты, по сути вооружение в рассрочку? А именно такой, скорее всего, и будет новая программа американской помощи. Более того, Вашингтон вполне может стать уступчивее в вопросе поставок некоторых видов вооружений. При условии, что оно будет рано или поздно оплачено. Так, Киев давно просит поставить ему противотанковые комплексы Javelin. В рамках безвозмездной помощи ему в них отказано. Однако в случае желания украинской стороны оплачивать свои военные потребности в кредит, пусть и в рассрочку, возможно, Вашингтон изменит свое мнение.

Не будем забывать и о том, что в рамках программы FMF многие страны, включая Украину, получили большое количество техники и вооружений, которые нуждаются в регулярном обслуживании и модернизации. Российские или китайские поставщики, даже если и справятся с такой задачей, законно ее выполнять, скорее всего, не смогут. Таким образом, многие американские союзники окажутся вынуждены платить за «бесплатный сыр».

Скорее всего, Вашингтон пойдет на сотрудничество даже со странами, финансовое положение которых не позволяет им получать дополнительные кредиты. Администрация Трампа всегда может заявить об индивидуальном финансовом подходе к вопросам обороны, занимая «на оборону» Южному Судану, Украине или Конго. Экономическое положение России давать подобные рискованные займы не позволяет. Кроме того, ключевые партнеры США едва ли обратятся за помощью к Москве или Пекину. Вспомним относительно недавнюю историю с хорватскими и болгарскими МиГами, когда Загреб предпочел ремонтировать российские самолеты в украинском «Одессаавиаремсервисе», а болгары вели переговоры о модернизации своих машин с поляками. Так что Трамп особо не рискует. Напротив, он готовит своих союзников к дальнейшим тратам, которые пополнят американский бюджет.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции. 

Теги
США, мнение, Израиль, Дональд Трамп
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