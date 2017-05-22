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Активы космической привлекательности
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Газета № 085 (2582) (2205) 19 мая, 18:45
Андрей Писарев
Активы космической привлекательности
Cколько можно заработать на новом фильме о Чужом

РБК разобрался, как перезапуск франшизы о ксеноморфах повлияет на акции компаний, участвующих в производстве и рекламе фильма «Чужой: Завет».

Во всем мире начался прокат нового фильма британского режиссера Ридли Скотта «Чужой: Завет» — сиквел его предыдущий картины «Прометей», вышедшей на экраны в 2012 году. Фильм позиционируется как официальный перезапуск культовой франшизы о биомеханических монстрах (ксеноморфах) из далекой галактики — в дальнейшем Скотт обещает как минимум два продолжения. В России премьера нового «Чужого» состоялась на день раньше, чем в США, — 18 мая, хотя в некоторых странах мира прокат фильма стартовал еще 4 мая.

По данным информационного ресурса компании IMDb Box Office Mojo, за первый уик-энд ограниченного проката новая работа Ридли Скотта собрала $42 млн, став лидером в 19 из 34 стран. «По прогнозам, фильм может собрать сравнимую с приквелом («Прометей») сумму в $420 млн в прокате по всему миру», — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Дмитрий Данилин. При этом бюджет киноленты немного меньше, чем у «Прометея» — $111 млн против 130 млн.

По мнению начальника департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игоря Клюшнева, успех фильма способен повлиять на динамику акций киностудии или медиаконцерна, выпустившего картину. В данном случае это корпорация 21th Century Fox — издатель и владелец лицензии на франшизу про Чужого. Впрочем, американский медиагигант — далеко не единственная публичная компания, которая может заработать на новом фильме.

Так, в кино про космических монстров з​асветились реальные высокотехнологичные разработки от автоконцерна Volkswagen и производителя процессоров AMD, которые сейчас усиленно продвигаются на мировом рынке, а также бренд популярного в США спиртного напитка. Какие бумаги может добавить в свой портфель инвестор — фанат франшизы про Чужих и сколько на них можно заработать?

Фото: AMD

AMD

Цена на конец сессии 18 мая: $11,2

Консенсус-прогноз: $12,25

Потенциал роста: 9,38%

10 марта 2017 года производитель микроэлектроники Advanced Micro Devices (AMD) совместно со студией 20th Century Fox выпустил проморолик Meet Walter с актером Майклом Фассбендером в главной роли. В ролике вымышленная транснациональная корпорация из вселенной фильмов про Чужих Weyland-Yutani Corporation производит первую модель из новой линейки синтетических людей (андроидов), интеллект которых базируется на вполне реальном процессоре AMD Ryzen. Сейчас ролик посмотрело уже более двух с половиной миллионов человек.

Согласно сообщениям портала Fundzilla, 15 мая гиганты Intel лицензировали графические процессоры AMD, отказавшись от продуктов его главного конкурента — Nvidia. По оценкам американского журнала Forbes, эта сделка может привести к повышению темпов роста бизнеса AMD. По итогам первого квартала 2017 года выручка корпорации увеличилась на 18% в годовом выражении — главным образом благодаря росту продаж в сегменте вычислительных и графических решений на 29% (в частности, процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7). Во втором квартале компания обещает увеличить выручку на 12% год к году, что превосходит ожидания аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, — они прогнозировали рост на 9%. Аналитическая компания Zacks Investment Research оценивает потенциал роста акций AMD на 9,28% в течение ближайших 12 месяцев.

Впрочем, пока компания остается убыточной даже на уровне операционной прибыли, что делает покупку ее акций высокорискованной инвестицией, предупреждает аналитик ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. «У компании проблемы с выбором стратегии развития — при текущей выручке в $4 млрд менеджмент в презентациях рассказывает о грядущей работе на рынках с выручкой в $50 млрд. Где брать на это средства, непонятно», — скептически отмечает эксперт.

Теги
мультимедиа, инвестиции, Чужой
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