Активы космической привлекательности

РБК разобрался, как перезапуск франшизы о ксеноморфах повлияет на акции компаний, участвующих в производстве и рекламе фильма «Чужой: Завет».

Во всем мире начался прокат нового фильма британского режиссера Ридли Скотта «Чужой: Завет» — сиквел его предыдущий картины «Прометей», вышедшей на экраны в 2012 году. Фильм позиционируется как официальный перезапуск культовой франшизы о биомеханических монстрах (ксеноморфах) из далекой галактики — в дальнейшем Скотт обещает как минимум два продолжения. В России премьера нового «Чужого» состоялась на день раньше, чем в США, — 18 мая, хотя в некоторых странах мира прокат фильма стартовал еще 4 мая.

По данным информационного ресурса компании IMDb Box Office Mojo, за первый уик-энд ограниченного проката новая работа Ридли Скотта собрала $42 млн, став лидером в 19 из 34 стран. «По прогнозам, фильм может собрать сравнимую с приквелом («Прометей») сумму в $420 млн в прокате по всему миру», — отмечает аналитик компании «Открытие Брокер» Дмитрий Данилин. При этом бюджет киноленты немного меньше, чем у «Прометея» — $111 млн против 130 млн.

По мнению начальника департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игоря Клюшнева, успех фильма способен повлиять на динамику акций киностудии или медиаконцерна, выпустившего картину. В данном случае это корпорация 21th Century Fox — издатель и владелец лицензии на франшизу про Чужого. Впрочем, американский медиагигант — далеко не единственная публичная компания, которая может заработать на новом фильме.

Так, в кино про космических монстров з​асветились реальные высокотехнологичные разработки от автоконцерна Volkswagen и производителя процессоров AMD, которые сейчас усиленно продвигаются на мировом рынке, а также бренд популярного в США спиртного напитка. Какие бумаги может добавить в свой портфель инвестор — фанат франшизы про Чужих и сколько на них можно заработать?