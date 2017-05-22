Иностранцы сдают долг России

Продажи гособлигаций нерезидентами превысили покупки

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ЦБ отмечает прекращение ажиотажного спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов. В апреле продажи иностранцами российских гособлигаций на вторичном рынке превысили покупки. Эксперты ждут, что ослабление интереса иностранцев к таким бумагам продолжится

Банк России сообщил о прекращении по итогам апреля наблюдавшегося в марте ажиотажного спроса на облигации федерального займа (ОФЗ) со стороны нерезидентов. Как говорится в опубликованном в четверг, 18 мая, обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», в апреле на вторичном рынке продажи ОФЗ нерезидентами превысили покупки. В итоге нетто-продажи составили примерно 5 млрд руб., сообщил регулятор.

В марте наблюдалась обратная ситуация: по итогам месяца объем нетто-покупок составил около 40 млрд руб., а общий объем покупок ОФЗ нерезидентами — 196 млрд руб. ЦБ констатирует, что в марте был зафиксирован рекордный объем покупок нерезидентами ОФЗ за всю историю наблюдений.

В апреле ситуация изменилась в связи с тем, что иностранные инвесторы опасались инвестировать в рисковые активы из-за роста геополитической напряженности и вероятности ослабления рубля после его существенного укрепления во второй половине марта, следует из обзора ЦБ. «Однако эти опасения отошли на второй план после заявления Банка России о намерении снизить ключевую ставку: за оставшиеся десять дней месяца иностранные инвесторы приобрели ОФЗ еще на 34,4 млрд руб., а их доходность снизилась на 15–40 б.п.», — отмечает регулятор.

«В марте помимо внутренних драйверов роста спроса на ОФЗ, таких как снижение инфляции и смягчение риторики ЦБ, притоку средств нерезидентов на рынок способствовал пересмотр политики ФРС США, а в апреле их спрос поддерживали только внутренние факторы», — говорит аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. «При текущих уровнях доходности и курсе рубля потенциал для покупок ОФЗ нерезидентами снизился», — считает Насонов.

Последний раз отрицательное нетто со стороны нерезидентов было в феврале 2017 года и составило 7 млрд руб.

Иностранные вложения

Доля нерезидентов в общем объеме ОФЗ начала постепенно расти с февраля 2015 года, достигнув на 1 апреля 2017 года (последние опубликованные данные) значения 30,1% (или 1,8 трлн из 6,0 трлн руб.). Результаты инвестиций иностранцев на начало мая будут опубликованы в первых числах июня. «Спрос на прошедших последних аукционах мая ОФЗ был крайне низким», — говорит главный аналитик долговых рынков брокерской компании «Регион» Александр Ермак.

В минувшем году падение спроса инвесторов к российским госбумагам было зафиксировано данными ЦБ лишь по итогам трех месяцев. Так, в январе 2016 года вложения нерезидентов уменьшились на 29 млрд руб., в июле — на 9 млрд руб. В ноябре, когда проходили выборы президента США, на фоне которых инвесторы сокращали вложения в рисковые активы, их объем инвестиций в облигации федерального займа уменьшился на 40 млрд руб.

Майский тренд

Эксперты обращают внимание на снижение аппетита иностранцев к ОФЗ в 2017 году второй месяц подряд — в мае, по их оценкам, они также продавали эти бумаги. «Причина продаж ОФЗ нерезидентами — в динамике курса рубля и в динамике нефти. В начале мая мы наблюдали существенную просадку в нефти (с $52 до $48 за баррель нефти марки Brent), рубль ослаблялся примерно с 56 руб. до 58,5 руб. за доллар в начале мая. На этом фоне доходности ОФЗ росли (примерно с уровней около 7,5 до 7,7% годовых по 10-летней бумаге), что, вероятно, говорит о том, что нерезиденты могли продавать ОФЗ», — отмечает аналитик ИК «Атон» Яков Яковлев.

«В начале мая мы видели коррекцию по некоторым выпускам ОФЗ. Доходность ОФЗ в начале мая (за первую неделю) выросла примерно на 0,2 п.п. Это может свидетельствовать о том, что риски распродаж на этом рынке возросли и инвесторы начали готовиться к новой коррекции», — отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.

Что дальше

Снижение спроса иностранных инвесторов к ОФЗ может объясняться ожиданиями роста процентных ставок в США, а также рисками снижения цен на нефть, что может повлечь за собой ослабление рубля. «Нерезиденты в апреле принимали во внимание фактор неопределенности в связи с противоречивыми заявлениями ОПЕК (заявления относительно продления соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+). В такой ситуации вложения в ОФЗ теряют свою привлекательность», — говорит аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич.

Кроме того, рост процентных ставок США до 0,75–1% и снижение ключевой ставки ЦБ до 9,25% приводит к снижению привлекательности операции carry trade, считает Зварич. Благодаря высокой ставке ЦБ мы имеем высокую ставку по ОФЗ — выше 8%. Это помогает получить высокую доходность инвесторам, которые занимают в долларах. Нерезиденты конвертируют их в рубли, получают доходность и переводят ее в валюту.​

Еще одной причиной ослабления интереса иностранцев к российскому госдолгу являются геополитические риски, которые порождают выход инвесторов из рисковых активов, отмечают эксперты. Александр Ермак указывает на негативную ситуацию на мировых рынках, связанную с недовольством политикой Трампа, что приводит к сокращению вложений в рисковые активы. Так, доходность 10-летних казначейских обязательств США (US Treasuries) за 16–17 мая снизилась с 2,35 до 2,24% годовых, отмечает Ермак.

Андрей Хохрин поясняет, что раньше участники рынка, включая иностранных, активно вкладывали деньги в российские государственные облигации, ожидая снижения инфляции до целевого показателя ЦБ в 4%. «В мае годовая инфляция достигла этого уровня (инфляция с января по апрель 2017 года составила 1,31%, что в годовых равно 3,93%). У инвесторов есть понимание, что для развивающегося рынка 4% — это минимальное значение и дальше инфляция будет расти», — говорит Хохрин.​

Влияние на курс рубля

Однако о распродажах говорить пока рано, уверены участники рынка. «Чтобы говорить об уходе нерезидентов с рынка, мы должны увидеть три вещи: падение цен на длинные выпуски облигаций, подорожание валютных свопов и резкое ослабление рубля. При синхронном наступлении этих трех событий с высокой вероятностью мы увидим падение спроса нерезидентов на ОФЗ», — отмечает руководитель отдела управления активами Национальной управляющей компании Андрей Вальехо-Роман.

До конца года, по оценкам Sberbank СIB, доля иностранцев на рынке ОФЗ будет снижаться, говорит аналитик Sberbank Investment Research Николай Минко. По итогам года она может снизиться на 4 п.п. — до 26%, добавляет он. ​Вместе с тем Минко ждет, что снижение притока инвестиций от нерезидентов будет замещено увеличением аппетита российских банков к облигациям федерального займа. «Если приток в меньшей степени будет идти со стороны нерезидентов, в большей степени его необходимо будет восполнять за счет других категорий инвесторов», — соглашается главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

«Возможен переток средств нерезидентов на другие рынки в поисках более высокой доходности. Кроме фактора доходности важно снижение фактора риска и волатильности обменного курса. Большую часть предыдущего года мы наблюдали пониженную волатильность», — констатирует Лисоволик.