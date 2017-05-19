Торговля изнутри

Как информация об инсайдерских сделках поможет инвестору заработать

Фото: Richard Drew / AP

Весной крупные акционеры американских компаний массово избавлялись от своих акций, устроив самые масштабные распродажи с 2010 года. Что это значит для фондового рынка и почему инвестору стоит следить за этой информацией?

С начала года корпоративные инсайдеры (топ-менеджеры и мажоритарные акционеры) в США активно продают акции собственных компаний. По данным исследовательской компании TrimTabs Investment Research, в марте объемы инсайдерских продаж достигли максимального значения с 2010 года — $10 млрд. В январе и апреле, согласно оценкам Thomson Reuters, ​американские инсайдеры также продали гораздо больше акций, чем купили. В эти два месяца показатель sell-to-buy ratio (отношение проданных акций к приобретенным) доходил до 60, что свидетельствовало об усилении «медвежьего» (понижательного) тренда на биржах.

Финансисты сочли столь масштабные распродажи тревожным сигналом для фондового рынка. Портфельный управляющий Ranger Alternative Management Брэд Ламенсдорф написал, что инсайдеры больше не видят ценности в своих собственных компаниях. Впрочем, ближе к маю ситуация начала меняться: объем покупки бумаг инсайдерами вновь превысил продажи.

Финансисты, опрошенные РБК, отмечают, что инсайдерские продажи не всегда свидетельствуют о пессимизме топ-менеджеров в отношении цен на акции их компаний. Большинство таких сделок связано с тем, что акционерам нужны деньги, утверждает управляющий активами УК «БКС» Никита Емельянов. С ним солидарен управляющий партнер компании United Traders Анатолий Радченко. «Рынок находится на максимуме, и сейчас лучшая возможность для продажи, поскольку на акции найдется спрос. Чем быстрее и сильнее будет расти рынок, тем больше мы увидим продаж инсайдеров», — поясняет он.

Трейдер не считает рекордный объем инсайдерских продаж в США негативным сигналом для инвесторов. По его словам, масштабы этих сделок слишком малы по сравнению с общим оборотом на американском рынке. Тем не менее за инсайдерскими сделками в конкретных компаниях, которые интересуют частного инвестора, стоит следить, убеждены финансисты.

Влияние на котировки

По словам опрошенных РБК экспертов, информация о сделках инсайдеров может повлиять на общее настроение рынка. «Обычно в первом приближении информация о приобретении акций топ-менеджерами воспринимается позитивно, считается, что они верят в свою компанию. Это поддерживает цену акций», — говорит ​управляющий активами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Алексей Труняев. Если же инсайдер продает акции — это воспринимается рынком негативно и инвесторы начинают пристально следить за котировками компании, готовясь к распродажам, добавляет он.

При помощи инсайдерских сделок топ-менеджеры корпораций также могут смягчать или усиливать действие новостного фона, когда это необходимо, отмечает Радченко из United Traders. «Если, например, компания выпускает слабую отчетность, но инсайдер при этом покупает акции — это воспринимается рынком как хороший знак. Котировки из-за этого могут вырасти», — поясняет финансист.

Примером положительного влияния инсайдерских покупок на цену акций можно считать Twitter, рассказывает Труняев. 28 апреля основатель компании Джек Дорси объявил о покупке акций на $9,5 млн. После этого бумаги начали расти, и в понедельник, 1 мая, акции подорожали на 6%, до $17,5 за бумагу.

Впрочем, существенно повлиять на цену акций могут только очень крупные инсайдерские сделки, предупреждает Труняев. По его словам, спровоцировать движение котировок крупных корпораций способны лишь сделки на десятки или сотни миллионов долларов, хотя у небольших компаний эти суммы будут меньше. У корпораций с капитализацией менее $10 млрд эффект от продаж или покупок инсайдеров обычно более заметен, добавляет Радченко из United Traders. Это объясняется тем, что акции таких компаний менее ликвидны — сделки с ними заключаются реже, чем с бумагами крупных корпораций.

Как анализировать сделки

Отчеты об инсайдерских продажах и покупках публикуются на сайте SEC. В этих документах указываются данные инсайдера, дата продажи или покупки акций, а также сумма сделки. Эти же данные можно найти на сайтах-агрегаторах финансовой информации, например на Yahoo Finance. В карточке с информацией об эмитенте инвестор может найти крупнейших держателей акций компании и сведения об инсайдерских сделках. Помимо Yahoo Finance за инсайдерской торговлей следят порталы Finviz.com и Gurufocus.com. Кроме того, информация о последних крупнейших сделках регулярно публикуется на сайтах Barron’s и The Wall Street Journal.

Впрочем, потенциальному инвестору в первую очередь стоит ознакомиться с рекомендациями независимых аналитиков, чтобы понять, есть ли у интересующей его акции потенциал роста, и только после этого изучать новостной фон, в том числе инсайдерские сделки, говорит Труняев. Однако переоценивать этот фактор не стоит, отмечает он. По словам Труняева, инсайдерская сделка не может служить знаком для покупки или продажи инвестором акций — это, скорее, рекомендация насторожиться.

Никита Емельянов из БКС называет инсайдерские продажи акций хорошим моментом для приобретения интересующей бумаги. «Если акции падают на новостях о том, что инсайдер продал какой-то пакет, то, как правило, это не имеет отношения к бизнесу компании. При прочих равных это хороший момент для покупки», — говорит он.

Стоит ли покупать вслед за инсайдерами

Инсайдерские сделки по покупке бумаг могут быть интересны инвесторам, которые готовы вкладываться надолго, считают опрошенные РБК финансисты. Как отмечает Никита Емельянов, это обусловлено тем, что у корпоративных инсайдеров очень долгий горизонт инвестирования — они с легкостью могут позволить себе покупать акции в расчете заработать через три-пять лет. Если частный инвестор тоже настроен на долгосрочные вложения, то он вполне может скопировать эту стратегию инсайдера.

Анатолий Радченко из United Traders, в свою очередь, рекомендует следить за инсайдерскими покупками в период корпоративной отчетности и во время крупных корпоративных событий. По его словам, такие сделки особенно важны при работе с компаниями биотехнологического сектора. Их бизнес зависит от того, получат ли препараты одобрение FDA (Food and Drug Association), и инсайдерские покупки положительно влияют на ожидания инвесторов, которые рассчитывают на успешное прохождение тестов ассоциации, заключает трейдер.

Однако воспринимать покупку топ-менеджерами акций как однозначный позитивный сигнал не стоит — они мыслят не как частые инвесторы, добавляет Емельянов. Например, если топ-менеджеры работают хорошо и операционные показатели компании за год опережают прогнозные значения — это не обязательно отразится на акциях положительно. Инвесторы, в отличие от менеджеров могли закладывать в цену акций слишком оптимистичные ожидания — тогда после объявления финансовых результатов компании ее бумаги могут подешеветь. «Поэтому в целом публичные заявления или действия топ-менеджеров — это не очень хорошие ориентиры для прогнозирования динамики акций компании», — заключает финансист.