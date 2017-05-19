Расплата за прошлое

Минфин предложил забрать у «Рос­нефтегаза» часть прибыли предыдущих лет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Хотя «Роснефтегаз» получил убыток за 2016 год, он может поделиться с государством нераспределенной прибылью прошлых лет, заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин ждет от компании около 70 млрд руб., говорит источник РБК

Государственный холдинг «Роснефтегаз», владеющий контрольным пакетом в «Роснефти» и крупными долями в «Газпроме» и «Интер РАО», зафиксировал чистый убыток за 2016 год, подтвердил сегодня журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. По данным «Интерфакса», убыток составил 90,4 млрд руб. С этой точки зрения, компании не из чего платить годовые дивиденды, но Силуанов допустил, что «Роснефтегаз» может заплатить из накопленных прибылей прошлых лет.

«По «Роснефтегазу» мы договорились, что «Роснефтегаз» должен заплатить 50% от доходов, это было предложение Минфина, окончательное решение будет принято при подготовке директивы [правительства]», — сообщил министр. «У этой компании есть прибыль прошлых лет, она значительная и может быть источником для них [дивидендов]», — сказал Силуанов, не ответив на вопрос, сколько могут составить такие выплаты.

Минфин ждет дивидендов от «Роснефтегаза» по итогам 2016 года в размере около 70 млрд руб., говорит источник в ведомстве. А в прошлом году бюджет получил от «Роснефтегаза» 36 млрд руб. дивидендов за 2015 год и 24,6 млрд руб. промежуточных дивидендов, из которых 18,4 млрд руб. были доплатой до первоначальной стоимости пакета акций «Роснефти», по которой правительство собиралось его продать (710,8 млрд руб.). Еще 6,2 млрд руб. понадобились для взносов в уставный капитал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по решениям правительства. Споры о размере дивидендов «Роснефтегаза» возникают в правительстве каждый раз последние несколько лет.

Сам «Роснефтегаз» на этой неделе сообщил, что в счет годовых дивидендов пошла сумма 692,4 млрд руб., которую холдинг получил в середине декабря от продажи доли в «Роснефти» и немедленно перечислил в бюджет. Но «Роснефтегаз» вычел этот платеж из своих доходов, следовало из его пресс-релиза от 16 мая, и пришел тем самым к бухгалтерскому чистому убытку. Это спорное решение, говорят аналитики. В бюджет 2016 года эти деньги пришли не как источник финансирования дефицита (как обычно это делается в случае приватизации госимущества), а как разовые дивиденды «Роснефтегаза» или платеж аналогичного формата. «Выплата дивидендов не должна попадать в отчет о прибылях и убытках, так как это распределение самой чистой прибыли», — говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Компания ФБК Grant Thornton, аудировавшая прошлые отчеты «Роснефтегаза» и называющая его на своем сайте своим клиентом, не ответила на запрос РБК.

По итогам 2015 года у «Роснефтегаза» было свыше 500 млрд руб. нераспределенной прибыли, следует из отчетности компании за 2014 год (последняя опубликованная, перед тем как «Роснефтегаз» сменил статус на непубличное АО), данных о прибыли холдинга за 2015 год, которые ранее узнавал РБК, и выплаченных ​государству дивидендов за 2014 и 2015 годы.

По словам источника РБК, знакомого с обсуждением вопроса, предложение об использовании «Роснефтегазом» нераспределенной прибыли прошлых лет для выплаты итоговых дивидендов за 2016 год в правительство вносил Минфин. В правительстве обсудили это предложение и пришли к консенсусу, говорит собеседник РБК, но консолидированную позицию правительства он не раскрыл. Представители первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича отказались от комментариев. Пресс-служба Росимущества 17 мая на запрос РБК не ответила, ждет ли агентство дополнительных дивидендов от «Роснефтегаза» за 2016 год, указав лишь, что «в настоящий момент проект директивы [по дивидендам госхолдинга] на согласовании».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев (более 50% ее акций принадлежит «Роснефтегазу») от имени «Роснефтегаза» отказался комментировать заявление Силуанова о перспективе выплаты дивидендов из прибыли прошлых лет. Но указал, что, как ранее сообщали в компании, «Роснефтегаз» создавался, по сути, как своего рода инвестфонд, созданный указом президента, осуществляющий целевые инвестиции в особо важные стратегические проекты в топливно-энергетическом комплексе и государственные инфраструктурные проекты; изъятие из него средств в виде дивидендов противоречит этой функции компании.

Основной источник доходов «Роснефтегаза» — это дивиденды по принадлежащим ему акциям компаний («Роснефть», «Газпром», «Интер РАО» — в сумме 107,6 млрд руб. в прошлом году, из которых 99% пришлись на дивиденды первых двух) плюс менее регулярные доходы от продажи этих акций (как в случае с «Роснефтью»). Дивидендная политика «Роснефтегаза» предполагает, что холдинг не может просто переводить государству дивиденды, получаемые от других компаний, — ему нужно «формировать фонд денежных средств», необходимый для выполнения инвестиционных проектов по решениям президента и правительства.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин, отвечая на критику того, что дивиденды государственных «Газпрома» и «Роснефти» оседают на счетах «Роснефтегаза», заявил, что из денег последнего финансируются некоторые вещи «тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание». Путин сказал, что именно из «Роснефтегаза» дополнительно финансируются проекты в сфере науки и образования, оттуда же будут направлены деньги на проекты, связанные с авиацией.

Действительно, в конце 2016 года правительство распорядилось внести в уставный капитал ОАК и ОДК 6,2 млрд руб. на разработку самолета Ил-114, модернизацию Ил-96 и разработку авиадвигателей. В бюджете 2016 года было записано, что взносы в ОАК и ОДК на эти цели осуществляются из дивидендов «Роснефтегаза» сверх заплаченных за 2015 год 36 млрд руб. и сверх поступлений от приватизации доли в «Роснефти». В бюджете 2017 года на эти же цели, а также на взнос в капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) предусмотрены поступления от дивидендов «Роснефтегаза» сверх 136 млрд руб., если они будут.

При участии Олега Макарова