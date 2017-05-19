Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
«Ты, пожалуйста, извинись» 00:04 Что общего у стратегии Кудрина и московских протестов Вчера, 16:08 Прокурор особого назначения Вчера, 16:29 Венгрии грозят санкции ЕС Вчера, 18:43 Торг здесь уместен 00:08 «Восточный» конвертировал долг в капитал Вчера, 13:36 Расплата за прошлое Вчера, 16:53 МТС заработает на вирусах 00:07 Когда наземные беспилотники выйдут на рынок Вчера, 17:58 Неудачный почин Вчера, 15:57 Торговля изнутри Вчера, 19:20
«Горючий лед» тронулся
Лента новостей 4:27 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  04:00   USD НАЛ. Покупка 57,61 Продажа 57,55 EUR НАЛ. 63,90 63,95 Большинство россиян заявили об отсутствии желания отдыхать за границей Общество, 03:44 СМИ сообщили о пожаре в здании СК в Новой Москве Общество, 03:28 «Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии Общество, 03:16 Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР Политика, 02:35 Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Белоруссии Политика, 02:33 Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «великой охотой на ведьм» Политика, 02:02 В США назвали вероятную причину смерти лидера Soundgarden Криса Корнелла Общество, 01:08 Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту Политика, 01:04 В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном Политика, 01:01 Подрядчика строительства «Зенит Арены» арестовали по делу о взятке Общество, 00:30 Правительство обсудит новые правила для малых форматов торговли Бизнес, 00:08 Иностранные инвесторы начали терять интерес к российскому госдолгу Финансы, 00:07 МТС станет игроком рынка информационной безопасности Технологии и медиа, 00:07 Блогер-миллиардер: почему Усманов решил бороться с Навальным на его поле Политика, 00:04 В результате аварии на Ярославском шоссе погибли два человека Общество, Вчера, 23:59 Минфин США проверит возможный контроль «Роснефти» над американской Citgo Политика, Вчера, 23:55 Пенгатон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной» Политика, Вчера, 23:33 Роспотребнадзор ограничил продажу партии сока после ожога девочки Общество, Вчера, 23:08 «Дождь» узнал детали иска Усманова к Навальному Политика, Вчера, 22:56 СК арестовал замглавы ФСИН по Ростовской области за взятку в 2 млн руб Общество, Вчера, 22:36 В Абхазии задержан убийца двух российских миротворцев Общество, Вчера, 22:13 Навальный отказался извиняться перед Усмановым Политика, Вчера, 22:05 АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти» Бизнес, Вчера, 21:54 СМИ опубликовали видео драки активистов с охранниками в горсовете Киева Общество, Вчера, 21:40 РПЦ предъявила претензии на новые объекты во Владимиро-Суздальском музее Общество, Вчера, 21:36 Мэр Нью-Йорка рассказал о личности наехавшего на людей водителя Общество, Вчера, 21:23 Навальный рассказал о намерении подать в суд на власти Москвы Общество, Вчера, 21:21
Газета № 084 (2581) (1905) Вчера, 14:52
Евгений Калюков
«Горючий лед» тронулся
Власти КНР объявили об «историческом прорыве» в добыче углеводородов
Фото: cgs.gov.cn
Китайские специалисты наладили полноценную добычу газогидратов с подводного морского месторождения. В официальном сообщении случившееся названо «историческим прорывом», который повлияет на развитие всей энергетики. Аналитики отмечают, что подобные эксперименты уже проводились другими странами и пока никто из них не начал промышленную добычу

Эксперимент по добыче газовых гидратов с месторождения на дне Южно-Китайского моря закончился «полным успехом», сообщает Геологическая служба Министерства земельных и природных ресурсов Китая.

Разработка месторождения так называемого горючего льда (внешне газовые гидраты напоминают снег или рыхлый лед) началась 10 мая и к настоящему моменту успешно продолжается восемь дней подряд. За это время с месторождения, расположенного на глубине свыше 1200 м от поверхности моря и еще около 200 м от поверхности дна, было получено более 120 тыс. куб. м газа с содержанием метана до 99,5%.

В сообщении Геологической службы успех эксперимента назван историческим прорывом, достигнутым «под твердым руководством ЦК Коммунистической партии Китая». Особо подчеркивается, что эксперимент, ставший первым успешным примером промышленной морской добычи газогидратов, был достигнут с опорой исключительно на собственные силы и будет иметь «далеко идущие последствия».

В сообщении Центрального телевидения Китая (ЦТК) отмечается, что в других странах попытки наладить бесперебойную добычу газогидратов со дна моря по разным причинам не привели к успеху, что доказывает достижение китайскими специалистами «высшего мирового уровня».

«Первая успешная демонстрация означает, что освоение месторождений «горючего льда» вступило в новую фазу развития и может изменить ситуацию в глобальной отрасли добычи энергоресурсов», — подчеркивается в сообщении ЦТК.

«Газпром» не смог оценить риски от освоения Китаем технологии добычи газовых гидратов. «Никаких данных, по которым можно было бы сделать хоть какие-то выводы о перспективах этой технологии не опубликовано и нам неизвестно», — сообщил РБК пресс-секретарь председателя правления газовой монополии Алексея Миллера Сергей Куприянов.

Китай присоединился к экспериментам в газогидратной добыче, которые ранее осуществляли некоторые страны, отмечает аналитик Vygon Consulting Мария Белова. Так, в 2008 году тестовая добыча газогидратов проводилась на канадском месторождении Маллик (в течение шести дней было добыто 13 тыс. куб. м газа), а в 2013 году в течение шести дней тест делала Япония, которая продолжает дорабатывать технологию, перечисляет Белова.

«О прорыве можно будет заявить тогда, когда мы увидим, что какая-то из стран начала промышленную добычу газогидратов. У той же Японии, которая планирует начать промдобычу в 2018–2019 годах, с момента первого теста уйдет порядка семи лет, так что это небыстрый процесс», — полагает аналитик Vygon Consulting. К тому же Китай ничего не сообщил об экономике добычи. У Японии себестоимость добычи газогидратов варьируется в интервале $8–30 за МБТЕ, в то время как текущая и среднесрочная прогнозная цена газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится ниже этого уровня ($5–7 МБТЕ), добавила она.

Это перспективная разработка, отдачу от которой можно ожидать через десятки лет, считает замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Сегодня технологии не позволяют эффективно извлекать газовые гидраты. Мало того что дорогая добыча, но еще же нужно доставить такое топливо до потребителя, а все это стоит баснословных денег. В свете этих заявлений от Китая я бы сделал вывод, что сланцевая добыча у них не прижилась», — сказал он.

Акватория Южно-Китайского моря, в которой начата добыча гидратов, является предметом территориальных споров между целым рядом стран. Настаивая на своих претензиях, китайцы укрепляют спорные архипелаги Спратли и Парасельские острова, на шельфе которых, по данным исследований, сосредоточены большие запасы нефти, газа и тех же гидратов.

Из 1 куб. м «горючего льда» можно получить более 160 куб. м метана. По некоторым оценкам, мировые запасы газогидратов на порядок превышают запасы «обычного» природного газа, однако точный объем этих запасов ученые оценивают по-разному, оценки колеблются от 2,5 тыс. до 20 тыс. трлн куб. ​м. К настоящему времени месторождения газогидратов обнаружены вблизи берегов США, Канады, Коста-Рики, Гватемалы, Мексики, Японии, Южной Кореи, Индии и Китая, а также в Средиземном, Черном, Каспийском и Южно-Китайском морях. Однако освоение газогидратных месторождений осложняется высокой стоимостью добычи.

В начале 2000-х годов реализацию государственной программы по освоению газогидратных месторождений начала Япония, где был создан исследовательский консорциум MH21. В феврале 2012 года Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) провела пробное бурение скважин в Тихом океане, а в марте 2013-го первой в мире приступила к тестовому извлечению метана из газогидратов в открытом море. В течение шести дней было получено порядка 120 тыс. куб. м метана. Следующий тест запланирован на ближайшее время, сообщало в апреле агентство Reuters. Полномасштабное освоение месторождения страна планирует начать в 2018 году после разработки пригодной для промышленного использования технологии добычи.

Фотогалерея Найти гиганта: какие большие месторождения обнаружили в мире за 10 лет ​30 августа итальянская компания Eni объявила об обнаружении гигантского газового месторождения Zohr в Средиземном море. Компания назвала его крупнейшим месторождением газа в Средиземном... Показать 8 фотографий

По оценке JOGMEC, с имеющимися запасами метангидратов на шельфе страны Япония может покрыть свои потребности в природном газе на 100 лет вперед.

На территории России наличие месторождений газогидратов подтверждено на дне озера Байкал, Черного, Каспийского и Охотского морей, однако разработка газогидратов на этих месторождениях пока не велась. Предварительные оценки компании «Газпром ВНИИГАЗ» указывают на наличие в стране ресурсов газогидратов в 1100 трлн куб. м. В середине 2013 года сообщалось, что Дальневосточный геологический институт РАН предложил «Роснефти» изучить возможность добычи газовых гидратов на шельфе Курил, оценивая их потенциал в 87 трлн​ куб. м. 

Теги
Китай, газовые гидраты
Другие материалы по теме
Манила переименовала Южно-Китайское море в Филиппинское
Обама призвал Пекин не «играть мускулами» в Южно-Китайском море
Вопросы географии: начнется ли война в Южно-Китайском море?
Миллер рассказал о возможных поставках газа в Китай с Дальнего Востока
Другие материалы РБК
«Великий враг США»: оскароносный режиссер из США снял фильм о Путине
Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Мутко рассмешил Медведева обещанием
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав