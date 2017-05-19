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Венгрии грозят санкции ЕС
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Георгий Макаренко
Венгрии грозят санкции ЕС
Европарламент осудил Будапешт за нарушение прав человека

Демонстрации в Будапеште, Венгрия. 22 апреля 2017 года

Фото: Balazs Mohai / AP
Европарламент постановил начать изучение нарушений прав человека в Венгрии. В худшем случае Будапешт лишится права голоса внутри ЕС. Несмотря на тесные отношения между Россией и Венгрией, стратегической угрозы Москве это не несет, считают эксперты

Взяли на карандаш

В среду, 17 марта, депутаты Европарламента поддержали резолюцию с осуждением ситуации с правами человека в Венгрии. Тем самым впервые за все время существования Евросоюза против страны-члена запущен процесс, указанный в ст. 7 Лиссабонского договора. Это значит, что Будапешт может оказаться под разнообразными санкциями со стороны Брюсселя, вплоть до лишения права голоса на общих собраниях ЕС.

Принятый документ был подготовлен совместно левыми и либеральными фракциями Европарламента и прошел первые дебаты 26 апреля. Согласно тексту резолюции, опасения евродепутатов за состояние прав человека в Венгрии основаны на неисполнении ряда предыдущих резолюций и на нескольких законодательных инициативах.

Например, это ужесточение правил приема беженцев в Венгрии; законопроект, направленный на ограничение иностранного финансирования для неправительственных организаций страны; закон, ограничивающий работу иностранных вузов (по данным Би-би-си, направленный против основанного Джорджем Соросом Центрально-Европейского университета).

В итоге принятая резолюция объявляет о приведении в действие ст. 7 Лиссабонского договора, призывает Еврокомиссию досконально изучить ситуацию в Венгрии, а Будапешт отозвать указанные законы. Кроме того, Европарламент призывает Еврокомиссию «внимательно отслеживать расходование средств из бюджета ЕС венгерским правительством».

Проект резолюции получил поддержку 58% от числа присутствующих евродепутатов (393 человека, 221 проголосовал против, 64 воздержались). В поддержку документа проголосовали даже 67 из 217 депутатов от Европейской народной партии (ЕНП) — ведущей правоцентристской силы Европы, куда входит и правящая в Венгрии партия «Фидес».

Протест против закрытия основанного Джорджем Соросом Центрально-Европейского университета в Венгрии

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Заткнуть рот нарушителю

Обычно резолюция Европарламента не является юридически обязывающим документом, но в этом случае она ссылается на ст. 7 Лиссабонского договора, в которой указано: аргументированное предложение евродепутатов (то есть принятая резолюция) является одним из легальных оснований для Евросовета запустить процедуру рассмотрения нарушений.

После запроса евродепутатов Евросовет — как орган, объединяющий глав государств и правительств ЕС, — должен большинством в 80% голосов (хотя бы 22 представителя) вынести решение о серьезном нарушении европейских прав и ценностей, заслушав перед этим позицию самой страны-члена, то есть Венгрии.

Если такое решение принято, Евросовет квалифицированным большинством в 55% членов, представляющих 65% населения ЕС, сможет лишить Венгрию любого набора прав как государства — члена союза, например права голоса в Евросовете.

По данным Reuters, любое действие Евросовета против Венгрии может натолкнуться на вето Польши. Это может стать ответной услугой на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана: в январе он объявил, что Будапешт будет противодействовать любым санкциям, которые ЕС попытается ввести против Польши. Как и в Венгрии, ультраконсервативное правительство Польши находится под огнем критики Брюсселя из-за предполагаемого давления на СМИ и судебные реформы.

Венгерское правительство жестко отреагировало на решение Европарламента. Назвав резолюцию «докладом Сороса», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: «Европейские институты никак не могут смириться с тем, что правительство Венгрии, несмотря на международное давление, продолжит такую миграционную политику, которая обеспечивает безопасность страны и наших граждан».

Наш человек в ЕС

В отличие от Польши, которая уже полтора года ходит под угрозой санкций ЕС за антилиберальные законы, Венгрия под управлением Орбана является одной из наиболее дружественных России стран Евросоюза. С 2013 года проходят ежегодные встречи Орбана с Владимиром Путиным — поочередно в Москве и Будапеште. Последняя состоялась в Венгрии в начале февраля.

Владимир Путин и Виктор Орбан (слева направо)

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Венгерское руководство постоянно говорит о вреде антироссийских ограничений и контрсанкций для экономики страны и всей Европы. Так, на февральской встрече с Путиным Орбан заявил, что за три года конфликта урон российско-венгерской торговле составил $6,5 млрд.

По последним данным ФТС России, за первый квартал 2017 года российско-венгерский торговый оборот вырос на 44% к первому кварталу 2016 года, до $1,23 млрд. Это выше среднего прироста торговли России со странами ЕС (39%). За весь 2016 год товарооборот составил лишь $4,3 млрд, в 2014 году показатель составлял $8 млрд.

Кроме того, несмотря на санкции, продолжает активную работу межправительственная комиссия, сопредседательствуют в которой венгерский министр Петер Сийярто и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Обсуждаются различные взаимные инвестиции: от масштабных энергетических проектов до постройки мясокомбината в Подмосковье.

В то же время Будапешт никогда не спешил выступать против санкций — на заседаниях Евросовета решения о продлении ограничений всегда принимались единогласно. В интервью газете «Коммерсантъ» Сийярто объяснял это нежеланием «расшатывать единство ЕС». На фоне Brexit и победы Дональда Трампа премьер Виктор Орбан думал, что тенденции в мировой политике меняются и, выступая против санкций, он завладеет «трендом завтрашнего дня», заявил РБК старший эксперт будапештского института Political Capital Петер Креко. «В любом случае такая риторика — знак лояльности Кремлю. Россия нужна Венгрии как могущественный друг, а Венгрия России — как пример разобщенности ЕС», — уверен Креко.

Но России не следует сильно опасаться того, что дружественное правительство Венгрии могут лишить права голоса в ЕС хотя бы потому, что Орбана трудно назвать стратегическим союзником Кремля, считает ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин.

«Просто так сложилась конъюнктура: Орбану важно демонстрировать перед Брюсселем и собственным электоратом свой независимый курс, — пояснил РБК Стыкалин. — Но эта самостоятельность довол​ьно опасна, и если тенденция изменится, чтобы остаться на плаву, он может начать совсем другую игру». Действительно, у Венгрии есть объективные интересы в развитии экономических связей с Россией, но долгосрочным партнером правительство Орбана для России едва ли является, уверен эксперт. 

Теги
Венгрия, Европарламент, Виктор Орбан
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