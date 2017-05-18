Партнеры без штампов

Украина и ЕС оформили безвизовый режим

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Украина и ЕС подписали необходимые законодательные акты для введения безвизового режима. Вступление соглашения в силу ожидается в начале июня

В среду, 17 мая, во французском Страсбурге руководство Украины и ЕС подписали документ о введении безвизового режима для въезда украинцев в Европу. После многих лет переговоров все юридические формальности были разрешены, и безвизовый режим для Украины теперь лишь вопрос времени. Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в начале июня.

Торжественное подписание акта состоялось в ходе рабочего визита президента Украины Петра Порошенко в Европарламент. В церемонии также приняли участие новый спикер Европарламента Антонио Таяни, министр внутренних дел председательствующей сейчас в ЕС Мальты Кармело Абела и докладчик Европарламента по вопросу безвизового режима Мария Габриэль.

Таким образом, Украина становится третьей из шести стран «Восточного партнерства», которая добилась безвизового режима с ЕС, — после Молдавии и Грузии. Безвизовый режим для обладателей биометрических паспортов работает между Молдавией и ЕС с апреля 2014 года, а между Грузией и ЕС — с марта 2017 года.

За первый год действия безвизового режима между ЕС и Молдавией — с апреля 2014 года по апрель 2015-го — в Европу съездили 460 тыс. молдаван из 3,5 млн граждан страны, сообщал ранее МИД Молдавии. Национальное бюро статистики Молдавии отмечало, что за весь 2015 год зафиксировано 5,6 млн случаев выезда молдавских туристов за рубеж, что на 10% выше, чем годом ранее. В Грузии за первый месяц безвизового режима — с 28 марта по 27 апреля — безвизовые поездки в ЕС совершили 11,7 тыс. из 3,7 млн граждан страны. К началу действия безвизового режима в Грузии был крайне высокий уровень отказов в шенгенских визах — более 12% за 2016 год.

Биометрический паспорт как обязательное условие сильно сокращает долю тех украинцев, которые смогут воспользоваться новыми правами. По состоянию на 11 мая 2017 года биометрические паспорта для выезда за границу получили около 3,3 млн граждан Украины, при этом за последний месяц — около 100 тыс. человек. Это около 8% всего населения страны.

Введение безвизового режима предоставляет право украинцам свободно передвигаться по территории 30 государств. Это 22 страны, входящие в ЕС и Шенгенскую зону, четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), и четыре страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия). Исключение составляют лишь Великобритания и Ирландия, имеющие право не вступать в Шенген, будучи членами Евросоюза.

Безвизовый режим предоставит гражданам Украины право пребывания на срок 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Если по каким-либо обстоятельствам нужно будет задержаться за границей на больший срок, то придется оформлять визу. Речь идет именно о пребывании: прав на проживание, трудоустройство или обучение в ЕС документ не дает.

Достижение безвизового режима с Европой является для Украины положительной новостью, однако говорить о том, что этот шаг предопределяет дальнейшую евроинтеграцию страны, преждевременно, уверен украинский эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров.

«Многие украинские партии активно играют на теме евроинтеграции, и у украинцев сложилось ошибочное мнение о том, что отмена виз — это шаг в Евросоюз, — заявил Бузаров РБК. — Но безвизовый режим и интеграция — это совсем разные вещи с юридической и политической точек зрения». Кроме того, отмечает эксперт, у Киева еще нет программы вступления в ЕС, а Соглашение об ассоциации (еще до конца не ратифицированное Нидерландами) означает лишь политико-экономическое сближение, но не вливание.

Движение Украины в сторону свободных границ с ЕС продолжалось более шести лет. Впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован на саммите Украина — ЕС в ноябре 2010 года. В течение нескольких лет этот план дорабатывался и модифицировался, вновь о предоставлении безвизового режима начали говорить после подписания политической части Соглашения об ассоциации в марте 2014 года уже новыми властями в Киеве.

В декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все базовые условия для введения безвизового режима. Но уже в апреле 2016 года на консультативном референдуме в Нидерландах 61% голландцев высказались против ратификации Соглашения об ассоциации. Хотя украинские и европейские дипломаты отмечали, что переговоры по отмене виз и по ассоциации с ЕС — это разные процессы, обсуждение безвизового режима было на некоторое время приостановлено.

Лишь в декабре 2016 года Европарламент согласовал правила экстренной приостановки безвизового режима для граждан «третьих стран», учитывая беспокойство голландцев. Механизм может быть задействован в четырех случаях: рост числа отказов гражданам этих стран во въезде в Евросоюз; рост числа необоснованных заявок на статус беженца; отказ властей «третьих стран» сотрудничать в вопросах репатриации; риски для внутренней безопасности ЕС, связанные с гражданами этих стран.

В итоге после нескольких месяцев обсуждения представители Европарламента и Евросовета 28 февраля 2017 года дали принципиальное согласие на отмену виз для украинцев, 6 апреля Европарламент поддержал это решение, 11 мая за визовую либерализацию с Украиной проголосовал совет министров ЕС.