Кто заплатит за высокие цены

Vygon Consulting подсчитала потери нефтяников от продления соглашения с ОПЕК

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Потери российских нефтяных компаний от продления соглашения о сокращении добычи составят в 2017 году 70 млрд руб., подсчитали в Vygon Consulting. По мнению аналитиков, отрасль будет просить о компенсации этих потерь

Соглашение об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК и 11 независимыми нефтепроизводителями выгодно российскому бюджету, поскольку дополнительные доходы от роста нефтяных цен значительно превышают потери от сокращения добычи, но для нефтяных компаний ситуация обратная — их финансовые показатели в результате ухудшаются, говорится в исследовании агентства Vygon Consulting «Нефтяная отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017–2018 годы».

Согласно материалам презентации консалтингового агентства, в случае продления соглашения с ОПЕК российские нефтяные компании в 2017 году потеряют 70 млрд руб. Расчеты аналитиков учитывают рост цен на нефть, укрепление рубля, снижение добычи и рост налогов.

Выигрыш российского бюджета от этих соглашений в 2017–2018 годах оценивается в 0,75–1,5 трлн руб., потери компаний — в 40–220 млрд руб. в зависимости от того, продлят ли соглашение и на какой срок. Пролонгация сделки с ОПЕК до конца 2017 года может привести к сокращению добычи нефти в России по итогам года на 1 млн т, до 546,5 млн т. В случае непродления соглашения добыча нефти в России могла бы вырасти до 554 млн т по итогам года, прогнозирует Vygon Consulting.

Доходы бюджета в 2017 году окажутся на 1,1 трлн руб. больше запланированных за счет более высоких цен на нефть, подсчитал Минфин. Государственные доходы составят 14,6 трлн руб., а не 13,5 трлн, как записано в действующем законе о бюджете.

В качестве компенсации потерь от сокращения добычи нефти отрасль могла бы просить у государства расширения эксперимента по налогу на добавленный доход (НДД) на обводненные месторождения и отказа от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), считают аналитики. Но Минэнерго уже отказало в этом: как заявил журналистам в минувший вторник министр энергетики Александр Новак, ведомство не планирует компенсаций для российских компаний в связи с возможным продлением соглашения по сокращению добычи нефти. При этом правительство в апреле одобрило налоговую реформу в нефтяной отрасли и согласилось обсуждать льготы для нефтяников, если последние гарантируют рост добычи.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «РуссНефти» отказались отвечать на вопрос РБК, обращались ли они в правительство с просьбой компенсировать им потери от сокращения добычи.

ЛУКОЙЛ предпринимал попытку пролоббировать льготы, но получил отказ, рассказал РБК источник в одной из нефтяных компаний с госучастием. «Сейчас у Минэнерго есть идея отказаться от надбавки к НДПИ, которую они заложили на 2017–2019 годы, но поддержка опять же вялая», — пояснил собеседник РБК.

Вопросы льгот будут обсуждать в индивидуальном порядке с представителями нефтяных компаний, поскольку они заинтересованы в разных их видах; делать это под предлогом компенсации выпадающих от ограничения добычи нефти доходов бесполезно, считает источник РБК в другой крупной частной нефтяной компании, выполняющей соглашение по сокращению добычи.

Несмотря на ожидаемые значительные потери для компаний, аналитики находят такой вариант пополнения бюджета в целом менее болезненным для отрасли, нежели повышение налоговой нагрузки. В случае продления соглашения по сокращению нефтедобычи до конца года аналитики ждут дефицита нефти в мире в объеме 1,35 млн барр. в сутки уже в 2017 году. Это может привести к росту цен на нефть марки Brent до $55 за баррель в 2017 году и $57 за баррель в 2018 году, прогнозируют они.

Одновременно эксперты обращают внимание на рост сланцевой добычи в США. Американские производители нефти активно пользуются плодами договоренностей ОПЕК и присоединившихся к картелю стран: чем сильнее сокращается добыча нефти в странах — участницах соглашения, тем быстрее растут цены и производство в США. Это приводит к ликвидации дефицита и сокращению рыночной доли ОПЕК и примкнувших к ней производителей, говорится в исследовании Vygon Consulting.

Об этом же риске предупреждала и «Роснефть». «По данным Министерства энергетики США, в четвертом квартале 2016 года в стране возобновился рост добычи нефти. Основной прирост отмечается по сланцевым проектам в связи с ростом цены на нефть до уровня, обеспечивающего устойчивую прибыль от продаж этой нефти (с учетом технического прогресса сегодня она составляет $35–50 за баррель)», — говорилось в письме первого вице-президента «Роснефти» Павла Федорова в Минэнерго.



Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов 17 мая сообщил журналистам, что нефтяники обсуждают с Минэнерго продление соглашения о сокращении добычи на девять месяцев при сохранении текущих параметров.

Россия взяла на себя обязанность снизить добычу нефти с 1 января 2017 года на 300 тыс. барр. в сутки, до 10,947 млн барр. (1,46 млн т), по сравнению с октябрем 2016 года. Вопрос о продлении этого соглашения 24 страны — участницы соглашения обсудят 25 мая на встрече в Вене. При этом обсуждается присоединение к соглашению до пяти новых стран.

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