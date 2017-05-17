«Почта России» заработала на еде

Госкомпания вдвое увеличила динамику розничных продаж

Фото: Денис Синяков для РБК

Розничные продажи «Почты России» в 2016 году росли в два раза быстрее, чем годом ранее. Половину выручки обеспечили отделения в сельской местности, где почтовые отделения являются заменой традиционному ретейлу

Выручка от розничных продаж «Почты России» увеличилась в 2016 году по сравнению с годом ранее на 14%, до 17 млрд руб. На столько же вырос чистый доход от продаж (выручка за вычетом стоимости закупки). Он достиг почти 6 млрд руб., говорится в сообщении почтового оператора (есть у РБК). Выручка «Почты России» от операционной деятельности в целом увеличилась в 2016 году на 10,7%, до 164,8 млрд руб.

В розничных продажах наибольший прирост пришелся на категории товаров, которые сам оператор классифицирует как почтовые: в частности, продажи немаркированных конвертов увеличились на 66%, канцелярских товаров и бумажно-беловой продукции — на 60%, а книг — на 35%.

Аналогичный тренд наблюдался и по итогам 2015 года, но тогда динамика была скромнее. Выручка от продажи товаров в розницу выросла на 6%, до 15 млрд руб., при этом конвертов, книжной и канцелярской продукции — на 22–28%. До этого розничные продажи «Почты России» в течение нескольких лет сокращались.

На почту за едой

Количество отделений «Почты России» в 2016 году не изменилось (42 тыс.). Увеличение розничных продаж связано с «внедрением эффективных механизмов управления товарным ассортиментом, маркетинговой и ассортиментной политикой», резюмируется в сообщении.

В частности, на базе ПО «1С» была внедрена система управления товарными запасами, которая анализирует продажи за предыдущие периоды и автоматически формирует партию для поставки в отделения. Количество товарных наименований при этом сократилось, пояснили РБК в пресс-службе «Почты России». Это позволило сфокусироваться на наиболее востребованных позициях и получать более выгодные условия у производителей и дистрибьюторов.

Самые популярные категории товаров, продающиеся через «Почту России», — это периодические издания и продукты питания, отметили в пресс-службе оператора. Ранее она сообщала, что объемы розничных продаж прессы в 2016 году составили 4,6 млрд руб., увеличившись на 13%.

Фото: Денис Синяков для РБК

Торговать едой «Почта России» начала еще в 2010 году в московских отделениях. Однако сейчас продовольствие представлено в основном в сельских отделениях, которых насчитывается около 30 тыс. по стране. В структуре розничных продаж оператора их доля в 2016 году составила 49%, или 8,4 млрд руб. При этом 51% от этой суммы пришелся на еду. Для сравнения: продажи печатной периодики принесли в сельской местности только 17%.

Заметную долю (9%) в селах занимают также продажи бытовой химии, товаров для подсобного хозяйства и электроники. По статистике «Почты России», выручка от реализации товаров бытовой химии, косметики и личной гигиены в 2016 году увеличилась на 30%. Для сравнения: по данным исследования аналитической компании Nielsen, за год, закончившийся в первом квартале 2017 года, российский рынок средств по уходу за домом (моющие, чистящие средства, стиральные порошки) в денежном выражении вырос лишь на 2,1%, а в натуральном даже просел — на 2,5%.

По данным Росстата, в целом оборот розничной торговли в России в сопоставимых ценах сократился в 2016 году на 5,2%, до 28,137 трлн руб., по сравнению с 2015 годом.

Большие данные и села

«Почта России» обладает самой разветвленной системой отделений по стране, напоминает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, раньше оператор плохо учитывал региональную специфику, экстраполируя успешные продажи определенных товаров в отдельных точках на всю сеть, а также старался продавать сугубо почтовые товары — марки и открытки, которые все меньше востребованы у потребителей. Сейчас же ситуация постепенно меняется. «Не могу судить, насколько хорошо они умеют работать с большими данными, но они стали их анализировать», — резюмирует Иванов.

Как государственная организация, «Почта России» достаточно «неповоротлива», отмечает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. «В коммерческой структуре вопросы решаются более просто и быстро», — говорит он, а успехи почтового оператора в рознице во многом связаны с недостаточным развитием торговли в сельской местности. «Попытки «Почты России» найти свою нишу на розничном рынке предпринимаются давно и имеют определенный успех: даже Минпромторг признает, что зачастую вне городов мало каналов покупки продуктов», — говорит Карпов.

В апреле 2017 года X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») заявила, что в течение трех лет откроет вместе с Центральным союзом потребительских обществ России (Центросоюз) 1000 магазинов под совместным брендом «КООП-Пятерочка». Они будут открываться на базе уже действующих магазинов, входящих в Центросоюз. В общей сложности эта некоммерческая организация объединяет 38 тыс. магазинов, около 80% из которых расположены в сельской местности и малых городах России.

По словам представителя Союза независимых сетей России, доля сетевого ретейла неуклонно растет и сейчас достигает около 50% российского рынка. Сетевые магазины уже активно представлены в городах с населением от 50 тыс. человек, однако в более мелких поселениях и удаленных регионах ситуация может быть иной, признает собеседник РБК.