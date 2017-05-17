Инвестиции автоматом

На что способен банковский роботизированный советник

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Сбербанк запустил робота-консультанта для управления активами — сервис «Простые инвестиции», разработанный совместно с компанией FinEx. Чем интересна эта новинка и сможет ли она облегчить жизнь частному инвестору?

Сбербанк совместно с компанией FinEx запустил онлайн-сервис «Простые инвестиции» — роботизированный финансовый советник (робо-эдвайзер), способный подбирать инвестиционные активы для клиента и управлять его портфелем. Платформа заработала с 16 мая. Пока она доступна в виде сайта (в версиях для стационарного компьютера и смартфона), но в скором времени разработчики планируют выпустить и приложения для устройств на базе iOS и Android.

В комментарии для РБК пресс-служба Сбербанка отметила, что в настоящее время сервис тестируется на небольшой выборке пользователей и в дальнейшем он будет совершенствоваться с учетом обратной связи от клиентов. Впрочем, по данным FinEx, робо-эдвайзер уже функционирует в полную силу, и воспользоваться им могут не только клиенты Сбербанка, но и сторонние частные инвесторы.

Что может робот

Как сообщает пресс-служба компании FinEx, отвечавшей за разработку этого сервиса, платформа умеет определять потребности клиента и его склонность к риску, формировать исходя из этих данных инвестиционный портфель, а также регулярно проводить в нем ребалансировки, покупая и продавая ценные бумаги. Роль самого инвестора сводится к контролю за работой сервиса, при этом наиболее важные операции, например, покупка ценных бумаг на бирже, обязательно проходят ручную верификацию специалиста.

Старший партнер FinEx Capital Management Олег Янкелев утверждает, что платформа от Сбербанка — это первый банковский робо-эдвайзер, который решает типичные проблемы, стоящие перед розничными инвесторами. «Эта платформа помогает накопить на крупные покупки, сохранить накопления, а также позаботиться о собственной пенсии», — говорит он. Предыдущие роботизированные советники, разработанные FinEx совместно с банками ВТБ24 и «Ак Барс», только консультировали своих клиентов по инвестиционной стратегии, не управляя портфелями напрямую, уточняется в комментарии пресс-службы FinEx.

Сервис «Простые инвестиции» инвестирует исключительно в биржевые инвестиционные фонды (ETF), торгующиеся на Московской бирже, — их оператором также является компания FinEx. Такой выбор активов пресс-служба FinEx объясняет тем, что большинство успешных роботизированных советников в Европе и США вкладываются в основном в ETF. Поскольку на Московской бирже торгуются только фонды от FinEx, платформе «Простые инвестиции» приходится ограничиваться этими инструментами. Минимальный размер инвестиций с помощью сервиса составляет 100 тыс. руб., клиент при этом может ежемесячно пополнять свой счет минимум на 5 тыс. руб. За свои услуги робо-эдвайзер берет только комиссию в 1,5% в год от стоимости активов. За вывод средств плата не взимается, причем клиент может вывести деньги со счета на карту Сбербанка.

Для работы с «Простыми инвестициями» клиенту придется открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или счет доверительного управления. Он может сделать это дистанционно (через саму платформу) и пополнить счет при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Пока эта услуга доступна только россиянам, зарегистрированным на портале gosuslugi.ru, однако разработчики робо-эдвайзера обещают в скором времени сделать возможной идентификацию через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая не требует от клиентов регистрации в госуслугах. Предполагается, что оформление налоговых вычетов по ИИС, которое предусмотрено законодательством, поможет инвестору увеличить реальную прибыль от инвестирования.

Помощник для новичков

Трейдер и управляющий активами инвестиционной компании S.R. Solutions Роман Андреев считает, что новый сервис от Сбербанка может заинтересовать начинающих инвесторов с небольшим чеком в 100 тыс. руб. А вот для премиальных клиентов, располагающих более серьезными суммами, тех возможностей, которые предлагает платформа «Простые инвестиции», будет недостаточно. «На Московской бирже торгуется всего 12 ETF, и эти фонды не охватывают всего спектра инструментов, представленных на рынке», — поясняет финансист. Он также отмечает, что робо-эдвайзинг все еще является экзотикой в России, поэтому потенциальная аудитория этого вида услуг ограничена студентами и молодыми трейдерами, которые ищут новые инструменты. Более взрослые инвесторы достаточно консервативны и предпочтут покупать ценные бумаги самостоятельно, убежден Андреев.

Платформа «Простые инвестиции» ни в коем случае не является заменой доверительного управления или активного инвестирования на длительный срок, предупреждает генеральный директор компании — разработчика финтеха Conomy Константин Жеребцов. По его мнению, этот робо-эдвайзер по сути является маркетинговым инструментом для продажи ETF от компании FinEx. Он также подчеркивает, что все робо-эдвайзеры, которые вкладываются в индексные продукты, де-факто предлагают клиентам пассивное инвестирование. «Это точно не активное управление, так как их стратегия предусматривает лишь хождение за индексом», — говорит он.

Главным преимуществом нового сервиса от Сбербанка является устранение человеческого фактора из принятия инвестиционных решений, убежден начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин. В отличие от управляющего-человека, робо-эдвайзер при работе с портфелем не может допустить ошибок, связанных с изменением своего психологического состояния. В то же время пользователю «Простых инвестиций» не стоит рассчитывать на доходность, опережающую динамику широкого рынка: она будет либо на уровне бенчмарка, либо ниже его, предупреждает финансист. «Сервис закладывает в свои решения уже существующие на рынке тренды. Предложить что-то нестандартное, в отличие от живого управляющего, он не может», — поясняет Хохрин. Вместе с тем финансист считает совместную разработку Сбербанка и FinEx довольно перспективной, поскольку она свидетельствует о постепенной эволюции самой отрасли управления активами в России.

Дорогу роботам

К слову, платформа «Простые инвестиции» — не единственный сервис на российском рынке, который позиционируется как настоящий робо-эдвайзер. Первым был «Финансовый пилот», также разработанный компанией FinEx, — именно он послужил основой для аналогичных сервисов от банков ВТБ24 («ВТБ24 — Автопилот») и «Ак Барс» («Ак Барс советник»). В марте этого года также было запущено приложение Right от компании Conomy — робот-консультант для автоматической торговли акциями и облигациями. Кроме того, разработкой собственных робо-эдвайзеров занимаются ФГ «БКС» и, по данным РБК, Альфа-банк. Эксперты, опрошенные РБК, сходятся во мнении, что в ближайшие годы индустрия робо-эдвайзинга в России будет расти высокими темпами, как и во всем мире.

По оценкам аудиторской компании Deloitte, в 2016 году количество активов под управлением робо-эдвайзеров на глобальном рынке достигло примерно $200 млрд. К 2020 году оно может вырасти до $3,7 трлн, а к 2025 году — уже до $16 трлн, прогнозируется в исследовании Deloitte. Сейчас крупнейшие роботизированные советники работают на рынке США. Прежде всего, это платформа Vanguard Personal Advisor Services, созданная брокерской компанией Vanguard — активы под управлением у этого робота-консультанта превышают $100 млрд. Далее следуют аналогичные сервисы от Schwab ($10,2 млрд), Betterment ($7 млрд) и Wealthfront ($4,6 млрд).