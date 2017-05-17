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Спиртное прольется в Сеть
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Газета № 082 (2579) (1705) Вчера, 13:52
Наталья Новопашина, Дмитрий Крюков
Спиртное прольется в Сеть
Минфин предложил начать онлайн-торговлю алкоголем с вина и пива
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
Минфин предложил начать легализацию торговли алкоголем через интернет с пива и вин защищенного географического указания. А с июля 2018 года онлайн-продажи будут разрешены для всех иных видов алкоголя. Это может повлиять на розничные цены

Вино да пиво

Министерство финансов считает, что на первом этапе возобновления интернет-продажи алкоголя надо разрешить продажи вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и пива. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник, 16 мая.

«На первом этапе мы предполагаем, что это могли бы быть только вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, а также пиво», — сказал Сазанов. Как ожидается, «первый этап» продлится до 1 июля 2018 года, в дальнейшем продажа через интернет может быть разрешена для всех видов алкоголя, добавил чиновник.

Представитель Минфина также отметил, что законопроект о разрешении онлайн-торговли алкоголем на межведомственном уровне согласован и готов к внесению в Госдуму. «Никаких препятствий я не вижу», — сказал Сазанов. Идет ли речь о российских или импортных винах ЗГУ, он не уточнил.

За рубежом вина конкретного географического наименования не редкость. В России понятие «вина защищенного географического указания» (ЗГУ) появилось в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в 2015 году. Однако пока соответствующую лицензию получили лишь единичные производители, расположенные преимущественно в Крыму, в частности «Коктебель» и «Массандра». Основным препятствием является отсутствие единого российского реестра виноградников, который бы подтверждал происхождение винограда для вин ЗГУ. ​Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФФРА) Вадим ​Дробиз предполагает, что инициатива Минфина коснется как отечественных, так и импортных вин ЗГУ.

Десятилетний запрет

Официально интернет-торговля алкоголем была запрещена в России десять лет назад — в 2007 году. Однако из-за несовершенства законодательства в стране действуют тысячи сайтов, продающих алкоголь, 70% которого — суррогат, оценивает ситуацию Вадим Дробиз. По его мнению, нынешний законопроект «перекрывает» все действующие в настоящее время лазейки. Введение новых правил торговли в интернете позволит «очистить» рынок от нелегальной продукции, как в свое время внедрение ЕГАИС навело порядок в розничном звене, уверен Дробиз.

В целом продажи винодельческой продукции в России (без учета игристых вин), по данным Росстата, сократились в 2016 году по сравнению с годом ранее на 2,3%, до 84,9 млн дал. Продажи шампанских и игристых вин — на 6,9%, до 22 млн дал. Рынок пива также продемонстрировал падение на 3,7%, до 780,6 млн дал.

In vino veritas

Опрошенные РБК участники рынка единогласно приветствуют намерение властей разрешить онлайн-продажи алкоголя. Выбор в качестве стартовых позиций вина и пива они объясняют намерением «обкатать» новые правила на более простых для контроля напитках. «Тестирование на пиве видится логичным, так как в отличие от крепкой алкогольной продукции в пиве отсутствует контрафактная составляющая. Соответственно, для данного вида продукции необходим только количественный учет, который достигается за счет системы ЕГАИС», — рассуждает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям АО «САН ИнБев» Ораз Дурдыев.

Участники рынка расходятся во мнении о том, как легализация интернет-торговли алкоголем повлияет на цену продукции. «Альтернативный канал сбыта поможет скорректировать ценообразование и сделать вино более доступным, так как сегодня стоимость чаще всего диктует ретейл. Так, наценки торговых сетей могут составлять до 60%», — сообщил РБК генеральный директор ГК Inkerman International Сергей Лебедев.

Наценка магазина составляет как минимум 30–40% и может доходить до 100%, подтверждает Дробиз. По его мнению, участники рынка не будут отказываться от собственной прибыли, однако цены на вино на реальной и виртуальной полке все же будут отличаться. В интернете алкоголь может стоить на 10% дешевле, прогнозирует собеседник РБК.

Менеджер по связям с общественностью и органами власти компании Efes Rus Павел Филиппов придерживается другого мнения. «Средневзвешенная цена значительно не изменится, так как объемы онлайн-торговли будут невелики», — считает он.

Разрешение на продажу спиртного положительно повлияет на российский рынок доставки продовольственных товаров в целом, надеется председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. По его оценкам, сейчас на продукты питания приходится лишь около 0,2% онлайн-продаж в России. «Получение лицензии на продажу алкоголя приведет к оживлению на рынке, станет стимулом для офлайн-игроков развивать онлайн», — уверен Карпов. По его мнению, в долгосрочной перспективе до 20% алкоголя будет реализовываться через интернет.

За скорейшие продажи

Вопрос о восстановлении онлайн-продаж в августе 2016 года начало прорабатывать Минэкономразвития. В феврале 2017 года статс-секретарь, ​заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил РБК, что его министерство также выступает за скорейшее разрешение продажи алкоголя через интернет. «Нужно как можно быстрее дать возможность легально работать тому сегменту бизнеса, который готов работать легально, — говорил Евтухов. — Мы не видим каких-либо проблем с легализацией интернет-торговли, все вопросы уже проработаны, есть четкое понимание, как их решать».

На первом этапе соответствующую лицензию смогут получать только те организации, которые имеют лицензию на оптовую торговлю алкоголем или на его производство, подчеркивал Евтухов. Также планировалось создать специальный реестр сайтов (их доменных имен), которым будет разрешено осуществлять продажи. Все остальные площадки, уличенные в реализации алкоголя, должны подлежать досудебной блокировке. Предполагалось, что вести реестр будет Росалкогольрегулирование. Еще одно предложение — создать специальную доменную зону, которая объединит все сайты, продающие алкоголь, писал РБК в марте 2017 года.

Кроме того, оплата за алкоголь, купленный в интернете, должна происходить только по банковской карте, а передача заказа — только совершеннолетнему лицу. Для этого курьер, как и продавец в розничном магазине, вправе потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность покупателя. 

Теги
Минфин, алкоголь, онлайн-продажи
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