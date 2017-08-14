Вызовет на помощь: как россияне в Калифорнии сделали «умный» дом

«Умная» система Cherry Home не просто наблюдает и фиксирует происходящее, но и «понимает», что обитателям дома нужна помощь. Презентация проекта состоялась 20 октября в Калифорнии

Максим Гончаров - сооснователь Cherry Labs (Фото: Арсений Несходимов для РБК )

Каждый день в течение двух месяцев Анна Хлесткина, профессиональная актриса и студентка Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова, снимала себя на камеру GoPro. На репетиции и перформансах, дома и в гостях она первым делом устанавливала камеру. Иногда выполняла специальные задания — пройти перед камерой по воображаемым линиям, закрепить ее на определенной высоте под таким-то углом к полу. Но в основном заказчика интересовали съемки обычных бытовых ситуаций — в различных помещениях и при разном свете.

Под камерой актриса занималась уборкой, сидела за компьютером или на стуле, лежала на диване, а иногда привлекала для съемок друзей: нужно было, чтобы люди заслоняли друг друга в поле зрения объектива или обнимались. «Это был интересный профессиональный опыт жизни с постоянным наблюдателем. У меня все спрашивали, снимаю ли я влог?» — смеется Хлесткина. Но рассказывать кому-то, зачем нужны эти съемки, ей запретили.

Видео заказывала Cherry Labs, калифорнийская компания с российскими основателями, которая с конца 2016-го работает над проектом Cherry Home — «умной» системой безопасности с технологиями компьютерного зрения и машинного обучения. Продукт решает три задачи: «видит и слышит» происходящее в доме через установленные в комнатах сенсоры, отслеживает опасные ситуации и содействует в получении помощи.

Сначала основатели компании рассчитывали привлекать актеров на отработку инсценировок опасных ситуаций — драк или взаимодействия с какими-то предметами, но затем убедились, что систему нужно учить более прозаичным вещам: распознавать движения женщины в очень свободном платье, скрадывающем движения, или узнавать человека, укрывшего ноги пледом.

«Ни одна из существующих систем компьютерного зрения не может распознать позу человека, развалившегося на диване, или что человек закрыл глаза: в открытых дата-сетах, на которых обучаются машины, люди чаще всего в «академических» позах и с открытыми глазами», — объясняет журналу РБК один из основателей и CEO Cherry Labs Максим Гончаров. Чтобы обучить машину «видеть» все эти вещи, пришлось создавать собственные дата-сеты — по ним Cherry Home, обитая в доме, все время изучает людей.

Электрический пес

«Вообще, лучше всего язык человеческого тела считывают собаки: когда с кровати встаешь, собака сразу понимает, пойдешь ли ты сейчас ее кормить и выгуливать или твои планы с ней никак не связаны. Она изучает хозяина на протяжении жизни, и машину можно научить так же», — уверен Николай Давыдов, совладелец инвестиционного фонда Gagarin Capital и сооснователь Cherry Labs.

Во время видеочата корреспондента журнала РБК с Давыдовым и Гончаровым на экране появляется любопытствующий собачий нос — в разговоре пытается участвовать Черри, собака Давыдова, в честь которой и названа «умная» система. У других основателей тоже есть собаки, но у них менее «интернациональные», поэтому не подходящие для названия продукта клички.

Николай Давыдов и Черри, в честь которой названа компания и продукт (Фото: Юрий Жарков для РБК )

Идею создать обучаемый девайс на основе компьютерного зрения в 2016 году с Давыдовым начал обсуждать его знакомый Андрей Товчигречко, один из основателей израильского стартапа по производству компактных 3D-камер LinX. Эта дисциплина из раздела искусственного интеллекта, которая занимается извлечением информации из изображения: тема сейчас — на пике интереса разработчиков во всем мире. В 2015-м Товчигречко продал LinX корпорации Apple (она оценила проект в $20 млн) и продолжает развивать стартап внутри корпорации. В ежедневной работе Cherry Labs он не участвует, но стал первым инвестором компании и ее консультантом.

Идея будущей Cherry Home оформилась уже после знакомства Давыдова с Гончаровым. Проектами, работающими с компьютерным зрением, 30-летний Гончаров занимается более десяти лет. Для родного региона, Самарской области, он разработал прототип системы, которая автоматически определяет неровность дорог: для ее внедрения не хватило «административного ресурса и правильных навыков». Позже Гончаров основал компанию «33 Бита», которая делала квесты в стиле игры PokemonGo, с персонажами в дополненной реальности и социальными сервисами.

В 2016 году Гончаров с командой победил на хакатоне в Сан-Франциско — с проектом «умной» мусорки, которая при помощи компьютерного зрения определяет поднесенный объект и открывает корзину подходящей категории: мусор, переработка или компост. На «русской» вечеринке после хакатона Гончаров познакомился с Давыдовым, который после минутного разговора предложил ему остаться в Калифорнии и создать компанию, пообещав дать на это первые деньги. «Я тогда воспринял это как шутку», — признается Гончаров. Но Давыдов не шутил: впервые после продажи Facebook Masquerade Technologies (разработчик приложения фотофильтров MSQRD) он почувствовал, что именно с этим человеком готов «быстро впрячься в новый проект». В команду Гончаров привлек также бывшего руководителя группы мобильной разработки «Яндекса» Станислава Веретенникова.

Фонд Gagarin Capital стал лид-инвестором посевного раунда инвестиций Cherry Labs. В целом проект привлек $840 тыс., среди «ангелов» проекта также были бывший вице-президент по новым продуктам Mail.Ru Group и основатель венчурного фонда Haxus Юрий Гурский, продюсер Грег Сильверман, основатель венчурного фонда IM.VC Игорь Мацанюк и фонд GVA Capital. Сейчас основатели Cherry Labs Гончаров, Давыдов, Веретенников и инвестор Товчигречко владеют 85% компании. Как распределены доли между ними, партнеры не раскрывают. Известно лишь, что CEO Гончаров владеет немного большей долей, нежели другие основатели.

Управляющий партнер венчурного фонда GVA Павел Черкашин признался, что немедленно согласился инвестировать в проект, как только его увидел: по его мнению, через 10–20 лет системы, подобные Cherry, будут стоять в каждом доме.

«У Cherry есть конкретная возможность сделать мир безопаснее за счет технологий, и в такой истории хочется участвовать. Фонд инвестировал небольшую сумму: если проект не преуспеет, будет нестыдно потерять деньги, но если он станет успешным, а ты не в нем — все будут показывать пальцем, как на неудачника», — объясняет Черкашин. Мацанюк заявил журналу РБК, что решил вложить средства в проект, потому что давно знаком с Давыдовым и верит в него.

Из полученных в первом раунде $840 тыc. еще не все средства потрачены, остатка хватит примерно на пять месяцев работы. Деньги пойдут на зарплаты команде, маркетинг и производство. В конце ноября 2017 года Cherry Labs планирует привлечь новый раунд инвестиций объемом примерно на $4 млн. По словам Давыдова, договоренности с несколькими фондами уже есть, их названия он не раскрывает.

«Мы очень мало тратим», — поясняет Давыдов. У компании пока нет офиса, часть сотрудников трудятся удаленно, из разных стран. Сооснователи и консультанты работают бесплатно, а зарплату получают только инженеры. «Если бы мы платили рыночные зарплаты всем нашим консультантам и основателям, нам потребовались бы $4‒5 млн только на старт. Но все они верят в наш успех и инвестируют свое время в обмен на опционы», — поясняет Давыдов.

Всего в компании сейчас трудятся 18 человек, включая основателей. Вскоре команда пополнится специалистами мониторинга — еще три человека. Новый инвестиционный раунд нужен команде для производства продукта: пока готово 100 наборов, первые попадут к потребителям в феврале 2018 года.

Скелетики в коробочке

Современный потребитель систем безопасности переживает прежде всего о благополучии и здоровье своих близких и уже потом о вещах в доме, убеждены в Cherry Labs. Поэтому одна из основных задач системы — обеспечение безопасности обитателей дома и помощи при несчастных случаях.

Стартовый набор Cherry Home — процессор с видеокартой и сим-картой, раздающий Wi-Fi и внешне напоминающий приставку Playstation, и два сенсора в виде темных квадратов (размер 10 на 10 см, вес 150 г), которые пользователь самостоятельно устанавливает на стенах комнат.

В каждом сенсоре по две камеры — они обеспечивают системе бинокулярное зрение, которое позволяет построить 3D-карту видимого пространства помещений с установленными сенсорами, а также акселерометр, при помощи которого система узнает, как направлены датчики (и что карту нужно перестроить, если они сдвинуты), и барометрический альтиметр, чтобы система понимала, на каком этаже расположен сенсор.

После установки устройства в доме каждого члена семьи нужно «представить» Cherry Home: она опознает его при помощи сенсора и запомнит в специальном мобильном приложении, которое устанавливается на телефон. После этого система начнет собирать информацию о паттернах движения тела, походке, стиле одежды, типичной прическе, особенностях поз и других деталях. Сейчас оптимальное количество человек для одновременного запоминания Cherry Home — 15 человек.

Представленные на рынке системы «умных» домов, как правило, не оснащены виртуальными помощниками, а у популярных голосовых помощников вроде Amazon Echo и Google Home нет видеокамер. Команда компании Cubic Robotics во главе с Юрием Буровым в свое время разработала собственного помощника Cubic, который не был запущен в серию как раз из-за выхода на рынок гаджетов интернет‑гигантов. В процессе работы над ним Буров тестировал потребительские свойства множества продуктов, в том числе камеру безопасности от Google — Nest Cam, которая позволяет в режиме онлайн проверять, что происходит в помещении, где она установлена, а также отправляет пользователю уведомления о движении. «В итоге мы не сжились с этим продуктом: выключали камеру, потому что неприятно постоянно под ней находиться. А в других системах виртуальных помощников формируется довольно много оповещений, большинство из них надоедают», — рассказывает Буров.

Всего этого в Cherry Labs постарались избежать. «Многие испытывают дискомфорт от того, что в доме за ними наблюдают камеры, и, разрабатывая Cherry Home, мы старались как можно меньше нарушать личное пространство людей», — объясняет Давыдов. Система по умолчанию не сохраняет видео — только в экстраординарных ситуациях.

Внешний мир Cherry Home сохраняет в свою домашнюю систему в режиме онлайн: людей она «видит» в виде линий, построенных на основе антропометрических особенностей каждого человека и формирующих нечто вроде цифрового «скелетика».

Если происходит событие, которое Cherry Home считает опасной ситуацией — в дом проник чужой человек (незнакомый и не представленный системе), в доме крики или драка, кто-то из членов семьи упал или система считает, что ему плохо, — она формирует алерт. Если на него не среагировали члены семьи, оповещение отправляется дежурной мониторинговой команде Cherry Labs. В этом случае люди получают картинку и звук с камер наблюдения и принимают решение — сообщать в службу 911 или это была ложная тревога.

«Дорогая, я дома»

Cherry Home уже тестируют десять семей в калифорнийском Лос-Альтос-Хиллз — городе, где живет Давыдов. В ближайшее время количество участников тестовой программы увеличится до 100 семей. Все работающие сенсоры в рамках пилотной программы создают единую экосистему, «общаются» между собой, анализируют ситуации в разных домах — таким образом система обучается.

«Умная» система научилась не просто следить за происходящим, но и рассказывать об этом. Например, push-уведомлениями в приложении и сообщениями в мессенджерах она может сообщать владельцам обо всем, что происходит дома в их отсутствие: во сколько дети вернулись из школы, а няня привела ребенка с прогулки, приходила ли уборщица и какое время провела за уборкой и т. д. Чем больше клиент захочет знать о происходящем в доме, тем больше алертов система будет создавать. При желании владельцы Cherry Home могут формировать только саммари дня или им будут сообщать только о критических ситуациях.

При помощи бинокулярного зрения сенсоры строят 3D-карту помещения и «видят», что происходит в доме (Фото: из личного архива Cherry Labs)

«Чем больше «мусорных» сообщений видит пользователь, тем меньше шансов, что он получит пользу, ради которой он систему покупал», — рассуждает Давыдов. По его словам, команда постаралась создать «вежливую систему», которая синхронизируется с календарем или шлет сообщения в заданное время. А если человек принимает гостей, она не станет требовать от каждого представиться, как только они вошли.

Разработчики Cherry Home надеются, что в дальнейшем система будет реагировать на критические ситуации без участия команды поддержки, но пока американская служба спасения не готова принимать звонки от робота. Команда общалась с представителями калифорнийской полиции — те сообщили, что готовы работать с автоматической системой только после получения статистических данных о минимальном количестве ложных срабатываний.

Сейчас создатели Cherry Labs работают еще над одной функцией системы на будущее — учат ее выявлять на ранних стадиях заболевания, первичные проявления которых можно определить визуально: от высокой температуры до инсульта и болезней Паркинсона и Альцгеймера. По словам Давыдова, над этой задачей компания работает с несколькими госпиталями (они присылают видео из приемного покоя), университетами и европейскими фармацевтическими компаниями. Названия учреждений и компаний Давыдов не раскрыл. «Например, первичную диагностику инсульта можно будет автоматизировать, если Cherry Home заподозрит, что член семьи не в порядке. Она попросит его поднять руки, улыбнуться и так далее», — рассказывает Гончаров. Он перечисляет базовые признаки инсульта: человек не может улыбнуться обоими уголками рта, испытывает проблемы с речью и движениями.

Обогнать гигантов

«На рынке домашней безопасности царят технологии, созданные около 40 лет назад. Самый отсталый сегмент в домашней автоматизации, где применяются датчики на фотоэлементах, — телефонные кабели и аналоговые видеокамеры», — объясняет Давыдов свой интерес к этому рынку.

В США на долю домашних систем приходится 14,2% рынка оборудования для безопасности (видеокамеры, датчики движения), который в 2016 году исследовательская фирма IHS оценила в $10,1 млрд. В тройке компаний, чьи доли превышают 2% рынка, — ADT, Tyco International и Stanley Security Solutions, предоставляющие в основном услуги установки видеонаблюдения.

«Доходит до смешного — большинство этих олдскульных ребят ставят неавтономные датчики», — рассказывает Буров. Мобильные операторы предоставляют более современные системы, которыми можно управлять со смартфона, растет сегмент устройств для «умного» дома.

«Но сейчас «умный» дом среднего американца — это набор «умных» устройств, плохо связанных друг с другом», — добавляет Буров. Единая система в рамках одного производителя есть у Google: термостатная система Nest за $249 может экономить электричество, запомнив привычки пользователя при регулировке температуры. Еще $299 стоит Nest Cam, записывающая все, что происходит в помещении, где она установлена. Устройства управляются через виртуальных помощников Google Home Mini или Alexa от Amazon.

Среди «умных» систем безопасности аналогов Cherry нет, считает Буров. Ближе всего LightHouse американской компании Playground Studio. Устройство распознает и запоминает домочадцев и животных, по команде пользователя может уведомлять об активности в доме и в течение 30 дней хранит видео. Сенсор стоит $299, еще в $100 в год обойдется обслуживание.

Прием предзаказов на Cherry Home откроется 20 октября 2017 года. В рознице стартовый набор, включающий два сенсора, будет стоить $900 (предусмотрены также наборы на четыре и восемь сенсоров, за отдельную плату). В первую очередь команда рассчитывает на онлайн-продажи на собственном сайте и на торговлю Amazon, но будут офлайновые каналы — продажи в магазинах электроники BestBuy и точках операторов связи.

Предполагается, что основной доход будет приносить не столько продажи стартового набора, сколько подписка — абонентская плата владельца Cherry составит $15 в месяц за каждый установленный сенсор. За эти деньги пользователь сможет получать оповещения и услугу реагирования. В 2018 году должно быть продано 12 тыс. наборов, в 2019-м — 60–70 тыс., планируют основатели компании. Таким образом, в следующем году в Cherry Labs рассчитывают заработать не менее $10,8 млн на продаже устройств и $7,2 млн — на абонентской плате.

Первые полгода система будет обслуживаться только в Калифорнии, но к середине 2018 года разработчики хотят начать продажи во всех штатах США и за рубежом. Для международной экспансии команда Cherry Labs ведет переговоры с крупными потенциальными партнерами, например с Deutsche Telekom и несколькими российскими и китайскими компаниями, говорит Давыдов, не раскрывая подробностей.

В ноль Cherry Labs, скорее всего, выйдет уже к концу 2018 года, но прибыльной не будет «еще долгое время», признает Давыдов. По его словам, все средства будут реинвестироваться в развитие: «У нас суперконкурентный рынок, куда со временем пойдут все крупные компании. Чтобы с ними конкурировать, нужно бросать в топку этого паровоза все ресурсы, что есть».

В 2018 году Cherry Labs планирует представить «уличное» решение, а в дальнейшем открыть возможность для интеграции Cherry в любые системы «умных» домов другим компаниям. «Мы хотим построить действительно большой проект на этом рынке. Может быть, Cherry когда-нибудь сама будет управлять компанией», — мечтает Давыдов.