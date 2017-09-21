Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,42 EUR Нал. 69,33 68,72 USD Бирж. 57,51 -0,39 EUR Бирж. 68,81 -0,34 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2051,71 -0,41% РТС 1123,90 +0,34% Brent 56,77 +0,57% DJIA 22333,49 -0,12% Nasdaq 6415,49 -0,11% FTSE 7311,60 +0,66%
Культ знаний: как Майя Тихонова управляет компанией «Согласие»
Лента новостей
Порошенко рассказал о планах Трампа по поставкам оружия на Украину 18:10, Политика Аналитики объяснили соблюдение Ираном ядерной сделки поломкой центрифуг 18:08, Политика Комиссия Поклонской отклонила все жалобы на депутатов Госдумы 18:05, Политика Поставщик «Газпрома» заявил о планах вложить $400 млн в новый проект 18:01, Бизнес Власти назвали причину изъятия детей у сделавшей операцию женщины 17:55, Общество В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько торговых центров 17:54, Общество Оценка ICO: как выбрать безопасные и прибыльные токены 17:53, Деньги Крымского журналиста «Радио Свобода» осудили за сепаратизм 17:50, Общество Вице-спикер заявила о «парламентском беспределе» в Верховной раде 17:49, Политика Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь». Фоторепортаж 17:48, Фотогалерея  Мединский объяснил схему Шмайссера у Калашникова фразой «интернет подвел» 17:48, Общество УЕФА запретил фанатам «Спартака» посещение матча против «Севильи» 17:35, Спорт Как санация банков повлияет на коммерческую недвижимость Москвы и России 17:28, Недвижимость  Культ знаний: как Майя Тихонова управляет компанией «Согласие» 17:14, Бизнес Опубликовано видео спуска на воду атомного ледокола «Сибирь» 17:14, Общество Конфликт с оппозицией довел до слез спикера сербского парламента 17:03, Политика Отлитые в граните: самые известные ошибки на военных памятниках России 17:01, Фотогалерея  Опасный эксперимент: чем плох налог на добавленный доход 16:54, Мнение На фабрике пиццы в Италии произошел пожар 16:42, Общество Поклонская попросила СК и Генпрокуратуру проверить Учителя на клевету 16:33, Общество Режиссер «Матильды» пригласил британскую королевскую семью на премьеру 16:26, Общество Роднички энергии: как связаны РАО ЕЭС, Марина Сечина и санаторий в Кашире 16:21, Расследование Рейтинг РБК: 25 женщин-CEO российского бизнеса 16:15, Бизнес Бюджету не хватило денег на обслуживание самолетов силовиков в аэропортах 16:14, Бизнес ДНР обязала провайдеров хранить данные пользователей из-за «синих китов» 16:13, Политика МИД посоветовал отказаться от поездок на Карибы из-за урагана «Мария» 16:04, Общество Собчак ответила Навальному на слова о «людоедских взглядах» 16:01, Политика ФАС выявила коллективное доминирование сетей общепита в Шереметьево 15:58, Бизнес
Культ знаний: как Майя Тихонова управляет компанией «Согласие»
Журнал №10 (134), Октябрь 2017 17:14
0
Культ знаний: как Майя Тихонова управляет компанией «Согласие»
Майя Тихонова возглавила страховую компанию «Согласие» в 2014 году, а до этого почти 15 лет проработала в финансово-кредитных организациях. Сейчас «Согласие» входит в топ-10 российских страховщиков
Майя Тихонова (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

Тихонова вспоминает, что родители с детства воспитывали ее в очень амбициозной манере: золотая медаль в школе, престижный институт, обязательно успешная карьера. «А мне кажется, если женщина против, говорит: я не буду работать, буду заниматься семьей, — это тоже здорово очень», — говорит она. У генерального директора «Согласия» (участник РБК 500) трое детей, но в свой первый банк на практику она устроилась еще во время учебы в МГИМО. «У меня было нехарактерное для молодой девушки желание работать», — смеется Майя Тихонова.

Рейтинг РБК: 25 женщин-CEO российского бизнеса
Бизнес

Первым был банк ВТБ, в кредитном управлении которого Майя проработала лишь пару месяцев: совмещать очное обучение с работой было трудно, но ей «очень хотелось». Уже на пятом курсе, в 1997 году, Тихонова пришла в Международный московский банк (сейчас ЮниКредит Банк), занявшись вопросами ликвидности в казначействе. Потом она работала в банках «Гранит», Россельхозбанк, «Российский капитал».

Финансовая отрасль в России — одна из самых «женских»: доля женщин в общем числе работников в ней превышает 70%, но чем выше должности в банках, тем чаще их занимают мужчины. Согласно исследованиям, посвященным вопросам гендерного неравенства в топ-менеджменте компаний, дело не только в дискриминации извне: женщины гораздо реже требуют повышения или предлагают свои кандидатуры на руководящие посты. Тихонова тоже говорит, что не использовала такие методы: «Я не помню даже, чтобы я когда-то к кому-то приходила и говорила: либо вы меня повышаете, либо я ухожу». Но у нее есть собственная эффективная стратегия, которую она рекомендует своим сотрудникам.

«Если вы готовы браться за одну, другую, третью задачи и успешно их решать, то вам будут поручать еще и еще, и вы будете расти, а не просто сидеть, делать одну и ту же работу и говорить: «Я уже десять лет здесь сижу, почему меня не повышают?» — рассуждает Майя Тихонова. Она вспоминает, как сама впервые уперлась в этот «потолок», дотошно изучив все вопросы, относящиеся к ее сфере ответственности, и исчерпав все варианты сделать что-то новое. Пришла к начальнику с вопросом: «Мне есть куда расти?» Через некоторое время ее назначили начальником отдела, а потом предложили возглавить управление технологического развития.

«Для меня это было шоком, с тех пор я так не волновалась ни об одном своем назначении», — говорит Тихонова. Предложение поступило перед новогодними праздниками, и все выходные она мучила семью вопросами, стоит ли соглашаться или нет: «Они меня сначала поддержали, а потом сказали: «Делай, что хочешь, только от нас отстань, мы уже не можем это слушать». В итоге она согласилась на предложение.

«Информационные технологии в тот момент в банке требовали развития, и Майя Александровна стояла во главе перемен, которые там произошли», — говорит директор департамента информационных технологий СК «Согласие» Сергей Клочков, который работал с Тихоновой в Россельхозбанке. При Тихоновой в банке появилась система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитическое хранилище данных, были автоматизированы многие процессы. У Тихоновой нет образования в области ИТ, но она изучала специальную литературу и могла применять новые знания, добавляет Клочков.

«Я учиться люблю, но в моем возрасте это скорее недостаток», — смеется Тихонова. В 2007 году она получила престижный международный сертификат Financial Risk Manager (FRM). Для того чтобы его сдать, она полгода занималась с учителем математики по три часа дважды в неделю: «К тому моменту у меня уже было трое детей, и многие знакомые крутили пальцем у виска». Получение этого сертификата никак не повлияло на карьеру, но процесс стал «большим шагом и преодолением себя».

«Я вообще не ленивая, я энтузиастка. Я прямо загораюсь, и все — мне надо. Это даже не всегда связано с повышением по должности, с деньгами — просто мне интересно, я хочу, чтобы получилось, хочу людей убедить, что нужно вот так сделать», — говорит Майя Тихонова.

Майя Тихонова (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Понятный бизнес

В 2010 году директор казначейства банка «Российский капитал» Валда Дьякова обсуждала с недавно назначенным председателем правления Дмитрием Еропкиным стратегию развития банка. «Надо настраивать работу казначейства, поэтому нам нужен такой человек, как Майя Тихонова, но выдергивать ее от другого руководителя нехорошо», — вспоминает Дьякова свои слова. Она работала с Тихоновой в Россельхозбанке и «заочно ждала» ее в «Российском капитале».

В 2010-м в Россельхозбанке сменилась команда, Тихонова согласилась перейти в «Российский капитал», проработала там около года, после чего стала исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, принадлежащей Михаилу Прохорову. В совете директоров Тихонова отвечала за несколько активов, в том числе за СК «Согласие», инвестиционный банк «Ренессанс Капитал», банк «Ренессанс Кредит» и банк МФК.

Страхование — это тоже финансовая сфера, говорит Майя Тихонова. Банки, по ее словам, интересны тем, что в них много разнообразных операций: кредитование, депозиты, ценные бумаги, доверительное управление и др. «Огромный спектр операций, но все они довольно простые. В страховании операция одна, но там много подводных камней: степени вероятности, урегулирование убытков, тарифообразование», — перечисляет она.

Как устроен бизнес «Согласия», Тихонова разобралась быстро. «Но одно дело, когда ты сидишь в совете директоров и говоришь: у вас этот проект неудачный, давайте его разложим на составные части, поймем, почему это произошло и как его спасти. Другое дело, когда ты сидишь в компании и тебе нужно самой исправлять его», — рассуждает она.

Тихонова была назначена генеральным директором СК «Согласие» в марте 2014 года, до этого в течение трех лет в компании сменились три руководителя. Год компания закончила с убытком по МСФО в 6 млрд руб., в 2015 году убыток снизился до 3,77 млрд руб., в 2016‑м — до 32 млн руб. В конечном счете все это время компанию спасал ОНЭКСИМ, который только в 2014 году предоставил ей финансовую помощь в размере 7,4 млрд руб., в 2015-м — 9,79 млрд руб., в первом квартале 2016 года — 2 млрд руб.

После перехода на должность гендиректора Тихоновой «как бы открылась целая жизнь»: ей пришлось самой придумывать стратегию работы с теми или иными проектами, следить, как работают другие компании. Тихонова участвует в подборе всех топ-менеджеров и иногда их заместителей. «Согласие» ищет сотрудников двумя способами. Первый заключается в том, что кадровые агентства собирают резюме подходящих кандидатов, Тихонова их рассматривает и решает, с кем стоит встречаться.

«Нужно встречаться с большим количеством кандидатов, потому что по резюме кажется, что человек не подходит, а при встрече оказывается, что он звезда», — разводит руками Тихонова. Второй путь поиска — опрос знакомых и поиск людей, которые могут порекомендовать хорошего кандидата. «При собеседовании я много полагаюсь на интуицию», — признается глава СК «Согласие». Каждый руководитель направления подбирает команду самостоятельно, продолжает она: правильно давать свободу человеку, которому доверился.

В компании за три года появилась стабильность, которой ей не хватало пять лет назад, говорит финансовый директор СК «Согласие» Юлия Шумилова. До прихода Тихоновой постоянно менялись сотрудники, а сейчас коллектив стабилизировался — прекратилась текучка среди топ-менеджеров, добавила она.

Довольный акционер

Майя Тихонова только что вернулась из отпуска, и на каждый день у нее назначены по несколько встреч и совещаний. Ее рабочий день начинается в девять утра и не заканчивается до позднего вечера: «Еду в машине и уже начинаю работать, во время обеда обсуждаю рабочие вопросы и, пока не доделаю все дела, не могу остановиться». Вся ежедневная работа в «Согласии» у Тихоновой строится на встречах: «Я люблю общаться с людьми лично».

Раз в месяц Тихонова проводит встречи с главами комитетов — подразделений, отвечающих за разные направления в «Согласии» (комитет по кадрам, по дебиторской задолженности и т.д.). Для каждой встречи обязательно есть повестка и регламент, в который каждый должен уложиться с выступлением, описывает такие совещания Клочков. Все готовятся к своим выступлениям — это сжатая, организованная работа, добавляет директор департамента.

Протокольную службу Тихонова называет элементом, без которого «невозможно управлять компанией». Ее сотрудники следят за тем, чтобы все поручения гендиректора выполнялись и подчиненные не присылали отписки. Если в службе подозревают, что работник выполнил задание плохо, то просят Тихонову разобраться лично. «У меня есть возможность депремировать сотрудника, если он не выполнил поручение вовремя», — говорит она.

К грамотности и русскому языку руководитель страховой компании относится «фанатично», говорит Клочков. Все документы и служебные записки она переписывает в собственном стиле, даже исправляет пунктуацию, хотя многие руководители не обращают на это внимания, добавляет он. Через полгода после прихода Тихоновой в коллектив ее подчиненные научились составлять документы в ее стиле.

В июле 2016 года стало известно, что владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров собирается распродать все свои активы, писала газета «Ведомости». С тех пор ОНЭКСИМ продал 20% акций «Уралкалия», девелоперскую компанию ОПИН, 65% акций медиахолдинга РБК и 7% компании UC Rusal. Информация о том, что Прохоров хочет продать СК «Согласие», появилась еще в 2015 году: источники «Ведомостей» среди основных претендентов называли бенефициара инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и экс-губернатора Калининградской области Георгия Бооса. В первом случае сделку не одобрил Центробанк из-за опасения дальнейшего вывода активов из компании, во втором — стороны не сошлись в условиях сделки. ОНЭКСИМ отрицал намерение продать страховщика.

«Страховая компания «Согласие» не продается», — говорит Тихонова. Но добавляет, что если это когда-нибудь произойдет, то она воспримет такую новость спокойно: «Главное, чтобы акционер был доволен».

Автор: Ирина Юзбекова.
Теги: страхование , рейтинг РБК , «Согласие»
Материалы по теме
Рейтинг РБК: 25 женщин-CEO российского бизнеса Бизнес
Человек со «ВкусВиллом»: сети Андрея Кривенко вошли в рейтинг РБК 500 Бизнес
Большая разница: сравнение РБК 500 и Fortune 500 Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав