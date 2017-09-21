Культ знаний: как Майя Тихонова управляет компанией «Согласие»

Майя Тихонова возглавила страховую компанию «Согласие» в 2014 году, а до этого почти 15 лет проработала в финансово-кредитных организациях. Сейчас «Согласие» входит в топ-10 российских страховщиков

Майя Тихонова (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

Тихонова вспоминает, что родители с детства воспитывали ее в очень амбициозной манере: золотая медаль в школе, престижный институт, обязательно успешная карьера. «А мне кажется, если женщина против, говорит: я не буду работать, буду заниматься семьей, — это тоже здорово очень», — говорит она. У генерального директора «Согласия» (участник РБК 500) трое детей, но в свой первый банк на практику она устроилась еще во время учебы в МГИМО. «У меня было нехарактерное для молодой девушки желание работать», — смеется Майя Тихонова.

Первым был банк ВТБ, в кредитном управлении которого Майя проработала лишь пару месяцев: совмещать очное обучение с работой было трудно, но ей «очень хотелось». Уже на пятом курсе, в 1997 году, Тихонова пришла в Международный московский банк (сейчас ЮниКредит Банк), занявшись вопросами ликвидности в казначействе. Потом она работала в банках «Гранит», Россельхозбанк, «Российский капитал».

Финансовая отрасль в России — одна из самых «женских»: доля женщин в общем числе работников в ней превышает 70%, но чем выше должности в банках, тем чаще их занимают мужчины. Согласно исследованиям, посвященным вопросам гендерного неравенства в топ-менеджменте компаний, дело не только в дискриминации извне: женщины гораздо реже требуют повышения или предлагают свои кандидатуры на руководящие посты. Тихонова тоже говорит, что не использовала такие методы: «Я не помню даже, чтобы я когда-то к кому-то приходила и говорила: либо вы меня повышаете, либо я ухожу». Но у нее есть собственная эффективная стратегия, которую она рекомендует своим сотрудникам.

«Если вы готовы браться за одну, другую, третью задачи и успешно их решать, то вам будут поручать еще и еще, и вы будете расти, а не просто сидеть, делать одну и ту же работу и говорить: «Я уже десять лет здесь сижу, почему меня не повышают?» — рассуждает Майя Тихонова. Она вспоминает, как сама впервые уперлась в этот «потолок», дотошно изучив все вопросы, относящиеся к ее сфере ответственности, и исчерпав все варианты сделать что-то новое. Пришла к начальнику с вопросом: «Мне есть куда расти?» Через некоторое время ее назначили начальником отдела, а потом предложили возглавить управление технологического развития.

«Для меня это было шоком, с тех пор я так не волновалась ни об одном своем назначении», — говорит Тихонова. Предложение поступило перед новогодними праздниками, и все выходные она мучила семью вопросами, стоит ли соглашаться или нет: «Они меня сначала поддержали, а потом сказали: «Делай, что хочешь, только от нас отстань, мы уже не можем это слушать». В итоге она согласилась на предложение.

«Информационные технологии в тот момент в банке требовали развития, и Майя Александровна стояла во главе перемен, которые там произошли», — говорит директор департамента информационных технологий СК «Согласие» Сергей Клочков, который работал с Тихоновой в Россельхозбанке. При Тихоновой в банке появилась система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), аналитическое хранилище данных, были автоматизированы многие процессы. У Тихоновой нет образования в области ИТ, но она изучала специальную литературу и могла применять новые знания, добавляет Клочков.

«Я учиться люблю, но в моем возрасте это скорее недостаток», — смеется Тихонова. В 2007 году она получила престижный международный сертификат Financial Risk Manager (FRM). Для того чтобы его сдать, она полгода занималась с учителем математики по три часа дважды в неделю: «К тому моменту у меня уже было трое детей, и многие знакомые крутили пальцем у виска». Получение этого сертификата никак не повлияло на карьеру, но процесс стал «большим шагом и преодолением себя».

«Я вообще не ленивая, я энтузиастка. Я прямо загораюсь, и все — мне надо. Это даже не всегда связано с повышением по должности, с деньгами — просто мне интересно, я хочу, чтобы получилось, хочу людей убедить, что нужно вот так сделать», — говорит Майя Тихонова.

Майя Тихонова (Фото: Алена Кондюрина для РБК)

Понятный бизнес

В 2010 году директор казначейства банка «Российский капитал» Валда Дьякова обсуждала с недавно назначенным председателем правления Дмитрием Еропкиным стратегию развития банка. «Надо настраивать работу казначейства, поэтому нам нужен такой человек, как Майя Тихонова, но выдергивать ее от другого руководителя нехорошо», — вспоминает Дьякова свои слова. Она работала с Тихоновой в Россельхозбанке и «заочно ждала» ее в «Российском капитале».

В 2010-м в Россельхозбанке сменилась команда, Тихонова согласилась перейти в «Российский капитал», проработала там около года, после чего стала исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, принадлежащей Михаилу Прохорову. В совете директоров Тихонова отвечала за несколько активов, в том числе за СК «Согласие», инвестиционный банк «Ренессанс Капитал», банк «Ренессанс Кредит» и банк МФК.

Страхование — это тоже финансовая сфера, говорит Майя Тихонова. Банки, по ее словам, интересны тем, что в них много разнообразных операций: кредитование, депозиты, ценные бумаги, доверительное управление и др. «Огромный спектр операций, но все они довольно простые. В страховании операция одна, но там много подводных камней: степени вероятности, урегулирование убытков, тарифообразование», — перечисляет она.

Как устроен бизнес «Согласия», Тихонова разобралась быстро. «Но одно дело, когда ты сидишь в совете директоров и говоришь: у вас этот проект неудачный, давайте его разложим на составные части, поймем, почему это произошло и как его спасти. Другое дело, когда ты сидишь в компании и тебе нужно самой исправлять его», — рассуждает она.

Тихонова была назначена генеральным директором СК «Согласие» в марте 2014 года, до этого в течение трех лет в компании сменились три руководителя. Год компания закончила с убытком по МСФО в 6 млрд руб., в 2015 году убыток снизился до 3,77 млрд руб., в 2016‑м — до 32 млн руб. В конечном счете все это время компанию спасал ОНЭКСИМ, который только в 2014 году предоставил ей финансовую помощь в размере 7,4 млрд руб., в 2015-м — 9,79 млрд руб., в первом квартале 2016 года — 2 млрд руб.

После перехода на должность гендиректора Тихоновой «как бы открылась целая жизнь»: ей пришлось самой придумывать стратегию работы с теми или иными проектами, следить, как работают другие компании. Тихонова участвует в подборе всех топ-менеджеров и иногда их заместителей. «Согласие» ищет сотрудников двумя способами. Первый заключается в том, что кадровые агентства собирают резюме подходящих кандидатов, Тихонова их рассматривает и решает, с кем стоит встречаться.

«Нужно встречаться с большим количеством кандидатов, потому что по резюме кажется, что человек не подходит, а при встрече оказывается, что он звезда», — разводит руками Тихонова. Второй путь поиска — опрос знакомых и поиск людей, которые могут порекомендовать хорошего кандидата. «При собеседовании я много полагаюсь на интуицию», — признается глава СК «Согласие». Каждый руководитель направления подбирает команду самостоятельно, продолжает она: правильно давать свободу человеку, которому доверился.

В компании за три года появилась стабильность, которой ей не хватало пять лет назад, говорит финансовый директор СК «Согласие» Юлия Шумилова. До прихода Тихоновой постоянно менялись сотрудники, а сейчас коллектив стабилизировался — прекратилась текучка среди топ-менеджеров, добавила она.

Довольный акционер

Майя Тихонова только что вернулась из отпуска, и на каждый день у нее назначены по несколько встреч и совещаний. Ее рабочий день начинается в девять утра и не заканчивается до позднего вечера: «Еду в машине и уже начинаю работать, во время обеда обсуждаю рабочие вопросы и, пока не доделаю все дела, не могу остановиться». Вся ежедневная работа в «Согласии» у Тихоновой строится на встречах: «Я люблю общаться с людьми лично».

Раз в месяц Тихонова проводит встречи с главами комитетов — подразделений, отвечающих за разные направления в «Согласии» (комитет по кадрам, по дебиторской задолженности и т.д.). Для каждой встречи обязательно есть повестка и регламент, в который каждый должен уложиться с выступлением, описывает такие совещания Клочков. Все готовятся к своим выступлениям — это сжатая, организованная работа, добавляет директор департамента.

Протокольную службу Тихонова называет элементом, без которого «невозможно управлять компанией». Ее сотрудники следят за тем, чтобы все поручения гендиректора выполнялись и подчиненные не присылали отписки. Если в службе подозревают, что работник выполнил задание плохо, то просят Тихонову разобраться лично. «У меня есть возможность депремировать сотрудника, если он не выполнил поручение вовремя», — говорит она.

К грамотности и русскому языку руководитель страховой компании относится «фанатично», говорит Клочков. Все документы и служебные записки она переписывает в собственном стиле, даже исправляет пунктуацию, хотя многие руководители не обращают на это внимания, добавляет он. Через полгода после прихода Тихоновой в коллектив ее подчиненные научились составлять документы в ее стиле.

В июле 2016 года стало известно, что владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров собирается распродать все свои активы, писала газета «Ведомости». С тех пор ОНЭКСИМ продал 20% акций «Уралкалия», девелоперскую компанию ОПИН, 65% акций медиахолдинга РБК и 7% компании UC Rusal. Информация о том, что Прохоров хочет продать СК «Согласие», появилась еще в 2015 году: источники «Ведомостей» среди основных претендентов называли бенефициара инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и экс-губернатора Калининградской области Георгия Бооса. В первом случае сделку не одобрил Центробанк из-за опасения дальнейшего вывода активов из компании, во втором — стороны не сошлись в условиях сделки. ОНЭКСИМ отрицал намерение продать страховщика.

«Страховая компания «Согласие» не продается», — говорит Тихонова. Но добавляет, что если это когда-нибудь произойдет, то она воспримет такую новость спокойно: «Главное, чтобы акционер был доволен».