Игра в лото: кто стоит за «Государственными спортивными лотереями»

Еще один новичок РБК-500 — созданное в начале 2012 года АО «Государственные спортивные лотереи» — демонстрирует фантастические темпы роста: в 2013-м его выручка составила 3,8 млрд руб., в 2016-м — уже 22,9 млрд руб.

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Эта компания — крупнейший оператор государственных лотерей (еще одно — ООО «Спортлото», его выручка от продаж в 2016 году составила 1,94 млрд руб.). Крупнейшим распространителем всех лотерей является АО «Торговый дом «Столото» (выручка в 2016-м — 10,44 млрд руб.). Все три компании находятся по одному адресу: Москва, Волгоградский проспект, 43, корп. 3, бизнес-центр «Авилон Плаза», все три связаны с одним человеком — Арменом Саркисяном.

По данным «Ведомостей», летом 2011-го в России работали 197 компаний, которые проводили 455 всероссийских негосударственных лотерей. Самыми крупными были «Русское лото» и «Золотой ключ», их совокупную долю эксперты оценивали в 70% рынка. Еще до запрета игорного бизнеса «Русское лото» купил у чеченского бизнесмена Малика Сайдуллаева Олег Бойко, владелец Ritzio Entertainment Group. В 2009-м «Русское лото» стало оператором государственной лотереи «Гослото», в 2010-м принадлежавшей тому же Бойко. «Спортлото» получило контракт на проведение 12 гослотерей в поддержку Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, в том же году выиграло конкурс на проведение лотереи «Победа» «Спецстроя» Минобороны. Но уже в 2011-м Бойко начал выходить из бизнеса: продал Сбербанку «Спортлото», потом «Русское лото» — группе компаний «Гослото», а в 2015-м продал акции «Государственной лотереи «Победа» менеджерам компании.

Новый игрок вышел на рынок накануне «большой распродажи»: по данным «Ведомостей», в 2009 году у оператора «Гослото», компании «Орглот», сменился владелец 49% акций, а ее президентом стал Армен Саркисян. На рынке покупателем считали московского автодилера Александра Варшавского, тот отрицал наличие интересов в лотерейном бизнесе.

В конце 2012 года компания «Тоскана Холдинг» приобрела у Сбербанка за 1,9 млрд руб. «Спортлото», а ЗАО «Неро» заключило с Минспортом контракт на проведение «Гослото» до 2020 года; как писали «Ведомости», за обеими компаниями стоял все тот же Саркисян. А в 2013-м стало известно, что частные лотереи прекратят существование с июля 2014 года.

Журнал Forbes в 2013 году писал, что зачистку лотерейного рынка от частных компаний в интересах Саркисяна активно лоббировал министр спорта Виталий Мутко (с середины 2000-х годов спортивное ведомство наделено полномочиями организатора всероссийской спортивной лотереи). «Минспорт везде ходил, защищая идею, — для них это единственный серьезный внебюджетный источник доходов, а в правительстве никто не занимается лотереями. Минфину все равно», — рассказывал Forbes источник в правительстве. Прежний оператор «Гослото», компания «Орглот», был признан банкротом, а «Спецстрой» в 2015-м не стал продлевать контракт по лотереям «Победа». Все гослотереи теперь сосредоточены в руках одного человека.