Человек со «ВкусВиллом»: сети Андрея Кривенко вошли в рейтинг РБК 500

В 2009 году Александр Кривенко вложил 50 тыс. руб. в открытие первой торговой точки. По итогам 2016-го его торговые сети с выручкой 20,8 млрд руб. вошли в число 500 крупнейших компаний России

Фото: Юрий Чичков для РБК

За последний год совокупная выручка сетей Александра Кривенко «ВкусВилл» и «Избенка» (ООО «ВкусВилл» и ООО «Луг да поле») увеличилась на 68,7%, а общее количество точек на начало 2017 года составило 455. По прогнозу компании «INFOLine-Аналитика», к концу 2017-го сеть «ВкусВилл» увеличит выручку до 35 млрд руб. без НДС, по итогам 2018 года — до 50 млрд руб., что позволит ей войти в десятку крупнейших сетей Московского региона.

Изначально Кривенко делал ставку на одну категорию продукции — молочную. Первая «Избенка» была магазинчиком с холодильником и шестью наименованиями молочной продукции единственного производителя. От формата «Избенки» Кривенко начал отказываться с 2015 года. Сейчас ассортимент «ВкусВилла» на 70% состоит из скоропортящихся продуктов; кроме молочной продукции в нем мясо, рыба, овощи, фрукты, соки, хлеб, сладости, чай и кофе, около года назад появились бытовая химия и косметика.

В сентябре 2017 года фонды под управлением Baring Vostok увеличили свою долю в ООО «ВкусВилл» почти вдвое, с 6,76 до 12,16%. Миноритариями фонды стали в середине 2016 года. Стоимость сделки, вероятнее всего, предполагает оценку всего «ВкусВилла» на уровне 10 млрд руб., подсчитал генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«ВкусВилл» — относительно небольшой игрок на рынке, и трудно представить, что он мог бы быть интересен для сделки M&A российским федеральным игрокам: им проще скопировать какие-то удачные элементы модели. Возможно, фонды делают ставку на то, что компания способна будет нарастить бизнес еще в разы, после чего ее как конкурента будут всерьез рассматривать на рынке», — считает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.

По ее мнению, у Кривенко есть возможность сориентироваться в дальнейшем развитии формата сети. «ВкусВилл» уверенно занимает свою рыночную нишу, выигрывая у федеральных ретейлеров со стандартизированной ассортиментной матрицей, но в ближайшие три года конкуренция на рынке усилится еще больше, и дальнейший рост для компании станет вызовом. «Новая география потребует других поставщиков, большего потока товаров, управлять в ручном режиме сетью уже не получится», — констатирует она.