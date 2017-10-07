Как экс-музыкант переключился на столы для геймеров

Бывший девелопер и музыкант Анатолий Журавлев выпускает компьютерные столы и надеется развить собственный сервис для майнинга

Фото: из личного архива Анатолия Журавлева

50-летний Анатолий Журавлев был девелопером и эпатажным музыкантом — обе эти карьеры завершены. Сейчас он живет в США и продает сделанные в Китае «рабочие пространства» iCTABLE. Изначально Журавлев предполагал, что их главными покупателями будут фанаты компьютерных игр и люди, профессионально работающие с визуальными проектами, теперь надеется еще и на майнеров криптовалют.

В 2002 году Журавлев основал хард-рок-группу АНЖ (позже переименована в AnJ); в ней он пел, играл на гитаре, а весь проект оплачивал через компанию «Розенфилд Рекордз». Группа активно продвигала себя, выступая на МТV, «Муз-ТВ» и различных фестивалях. С 2004 по 2008 год в эфире «Радио России» выходила передача «Рок Прицел», в которой обязательно уделялось время творчеству AnJ. Журавлев был ее спонсором, а когда он прекратил сотрудничество с «Радио России», спонсором передачи стал другой представитель стиля, прозванного критиками «олигарх-метал», — основатель группы «Пилигрим» и бывший депутат Мосгордумы Андрей Ковалев.

Журавлев, впрочем, никогда не был олигархом — он был совладельцем нескольких фирм, связанных со строительством, в том числе архитектурно-строительной компании «Розенфилд Холдингс». Ее крупнейшим проектом стало строительство в подмосковном Красногорске торгово-развлекательного центра «Парк» площадью 12 тыс. кв. м совместно с «Велес Девелопмент» и Russian Research Group. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», сейчас большинство фирм с участием Журавлева ликвидированы, но он остается совладельцем нескольких компаний вроде Истринского завода бетонных изделий. «В 11 лет взял в руки гитару, и с тех пор музыка со мной. А то, что пришлось заниматься работой, не связанной с музыкой, так это весьма распространенное явление в мире шоу-бизнеса», — рассуждал Журавлев в 2004 году в интервью порталу Metalkings.ru.

Журналу РБК Журавлев заявил, что его увлечение не было особенно дорогим: «Обычно на производство клипа уходило не больше $3 тыс., большую часть работы мы делали сами». Больше всего, около $30 тыс., было потрачено на видео к песне Gorbachev: президент СССР в образе Конана-варвара воевал с зомби Сталиным, пил водку и плясал в компании полуголых моделей. Песня стала частью англоязычного альбома Russian Roulette, с которым, как говорилось в пресс-релизе группы от 2008 года, AnJ отправилась покорять США. Музыкальное покорение Америки не сложилось, но вскоре после первых концертов Журавлев получил грин-карту и вместе с семьей перебрался в США, где осел в пригороде Лос-Анджелеса. «Перед переездом я продал всю недвижимость в России: надеялся выйти в плюс, но удалось только рассчитаться с долгами и сохранить небольшую сумму, около $500 тыс., с которой мы и начали нашу компанию», — говорит Журавлев о своем новом проекте iCTABLE.

Помимо прочего в США оказалась и футбольная команда «Олимпика Юнайтед», которую Журавлев создал в 2007 году, еще будучи в подмосковном Красногорске. Как рассказывал Журавлев в интервью «Советскому спорту» в 2012 году, это был эксперимент: его сын, которому тогда было десять лет, серьезно увлекся футболом, поэтому он решил попробовать. После переезда в США Журавлев продолжил заниматься командой и стал приглашать подростков из России — проезд оплачивали родители, а все остальные расходы — он сам. Команду Журавлев считает успешной: за годы ее существования несколько воспитанников оказались в молодежных командах ЦСКА и «Спартака», а сын — в сборной России.

Рекордное разрешение

Название iCTABLE — омоним английской фразы I see table («Я вижу стол»). Это столы с наклонно-поворотными кронштейнами, к которым крепятся мониторы, — конструкцию Журавлев сравнивает со старой советской мясорубкой. Благодаря этому решению возможно использование мониторов и экранов с большей диагональю и весом. Для установки компонентов ПК используются модульные элементы на салазках, по периметру стола есть модули для дополнительных устройств. Самая навороченная модель PRO стоит $2,8 тыс., более простая Mercury — $599.

В 2016 году Журавлев пытался собрать деньги на запуск проекта на платформе Indiegogo, но собрать удалось только $17,3 тыс. из запланированных $60 тыс. (всего 28 «бэкеров» пожертвовали суммы от $100 до $2100). Сейчас в проекте участвует вся его семья: жена Светлана отвечает за цветовые решения и внешний вид, сыновья Дмитрий и Марк помогают собирать и тестировать. Остальными работами заняты два десятка наемных сотрудников: разработчики в Гонконге и Шанхае, инженеры в Шэньчжэне и России, программисты в Харькове, продавцы в Лос-Анджелесе и переводчик в Пекине. Большая часть деталей производится в Китае, в США происходит сборка перед отправкой конечному покупателю.

Фото: DR

В какой-то момент на запуск проекта ушли почти все средства, вырученные от продажи российских активов, а с привлечением покупателей были проблемы. Журавлев продвигал проект через Facebook (сейчас у страницы iCTABLE 20 тыс. подписчиков) и заметил, что чуть ли не каждый третий комментатор хочет знать, что о проекте думает известный техноблогер Лайнус Себастиан. Команда написала ему множество писем, ни на одно из них он не ответил, и писать перестали.

Но затем пришло письмо от помощника Себастиана, который предложил iCTABLE сделать рабочую станцию с возможностью вывода на экран изображения с разрешением до 15360х8640 пикселей для 16 мониторов. Для сравнения: по опросу Steam Hardware Survey, который проводится среди пользователей одноименной площадки Steam, сейчас самым распространенным разрешением (около 49%) является Full HD, или 1920x1080 среди решений с одним монитором и 3840×1080 (33%) — при использовании двух и более.

Журавлев за месяц спроектировал спецификацию стола с 16 мониторами, и в августе 2017-го на канале Linus Tech Tips было опубликовано видео GAMING at 16K RESOLUTION? — HOLY $H!T, за следующий месяц собравшее около 3,8 млн просмотров. Журавлев говорит, что за выпуск ролика ничего не платил, но после его выхода продажи столов резко возросли: «Если раньше мы ориентировались на продажи в $250–300 тыс. в год и вполне укладывались в этот показатель, то спустя всего три недели после ролика мы прогнозируем $800–900 тыс.».

В ближайшие месяцы Журавлев планирует отгружать покупателям от 60 до 120 столов в месяц. После выхода двух частей ролика, собравших около 5 млн просмотров, появились заказы из Европы и Австралии и партнеры в этих регионах. Прямых аналогов iCTABLE на рынке нет, ближайший конкурент — тайваньская Lian Li, которая предлагает стол, где компоненты ПК расположены под его поверхностью. Самая простая модель (DK-Q2) стоит $1099.

Хранилище для майнеров

Сейчас большинство покупателей столов iCTABLE — геймеры: по оценкам Журавлева, они делают до 80% всех заказов. «Сообщество игроков созрело финансово, гики готовы тратить огромные деньги на коллекционные и необычные устройства, копить деньги для их покупки», — считает Анатолий. По оценке компании Newzoo, в мире 2,2 млрд геймеров, траты которых в 2017 году образуют глобальную выручку игровой индустрии в размере $108,9 млрд.

Журавлев будущим проекта считает его применение не только в качестве рабочей станции. Благодаря модульной конструкции и наличию множества слотов для жестких дисков и видеокарт в стандартной комплектации стол может быть использован в качестве основы домашней фермы для майнинга криптовалют. Предприниматель говорит, что сотрудничает с китайскими производителями оборудования, в частности с компанией Bitmain, которая производит ASIC-майнеры и владеет крупнейшими майнинговыми фермами в мире. В создании и развитии криптовалют нашли себя многие выходцы из России, добавляет он: «Это очень схоже с природой русского человека — искать выход из безвыходной ситуации, пытаться расти и развиваться в условиях строгого системного контроля и административной халатности, которые есть в России».

Но еще больше Журавлев увлечен новой идеей развития системы облачного хранилища данных на основе технологии блокчейн, в которую каждый желающий может внести собственные мощности, получив в обмен токены — криптовалюту будущей компании, — которые потом можно продать или обменять на дополнительные скидки при покупке услуг или продуктов компании. «Суть нашего облачного хранилища в том, что каждый может в нем поучаствовать — даже флешкой», — поясняет Анатолий.

Данные разбиваются на блоки, зашифровываются и размещаются на дисковом пространстве, предоставленном участниками системы. Загруженный в систему файл разделяют на фрагменты, которые шифруются и отправляются на компьютеры участников. Технология основана на механике Ethereum, использует end-to‑end шифрование, а сама децентрализованная сеть строится на основе p2p (как торрент). Журавлев говорит, что рассматривает три варианта подписки, которые различаются по степени шифрования. В целом он надеется создать новую экосистему для майнинга, в которой каждый может участвовать, предоставляя небольшую часть мощности своих компьютеров — в данном случае свободного дискового пространства.

«Главная задача любой криптовалюты, любого проекта на блокчейне — массовость, а для этого инструменты должны быть доступны каждому», — уверен Журавлев. Сам он надеется в ближайшее время отказаться от микроменеджмента и заняться «развитием и продвижением проекта в целом».

В старом пресс-релизе группы АНЖ утверждалось, что на Земле одновременно есть два Анатолия Журавлева: «Один — отчаянный рок-музыкант, пишущий светлые готические стихи с потенцией ядерного взрыва. Другой — преуспевающий бизнесмен, держащий в сейфе целую коллекцию репрезентативных золотых колец для деловых встреч разного уровня». Оба уже в прошлом, теперь Журавлев рассчитывает на успех третьего.