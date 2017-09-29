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Airbnb для фотографов: сооснователь 500px продвигает новый сервис в Азии
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Airbnb для фотографов: сооснователь 500px продвигает новый сервис в Азии
Журнал №10 (134), Октябрь 2017 Технологии и медиа, 17:26
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Airbnb для фотографов: сооснователь 500px продвигает новый сервис в Азии
Операционный директор сервиса для поиска профессиональных фотографов WanderSnap Евгений Чеботарев делает ставку на местные кадры, что позволяет удерживать приемлемые цены
Фото: из личного архива Евгения Чеботарева

Путешественникам нужно не только нормальное жилье вместо отеля, но и качественные фотографии вместо селфи, решила бывший менеджер Groupon и Alipay Дженнифер Лунг. В 2016 году она основала стартап WanderSnap, весной 2017-го его операционным директором стал Евгений Чеботарев, один из основателей социальной сети для фотографов 500px.

Дизайн сайта WanderSnap и принцип работы сервиса напоминают популярную площадку Airbnb, только вместо бронирования жилья пользователь бронирует время определенного фотографа: надо выбрать дату и город, после чего появится список свободных профессионалов и их портфолио. Сейчас у WanderSnap шесть частных инвесторов из Китая и Вьетнама, которые вложили в стартап около $300 тыс. Сервис работает только в Азии. По словам Чеботарева, в его базе около 400 фотографов из 40 населенных пунктов. В основном это города, но есть и острова.

Проект 500px Чеботарев и украинский предприниматель Олег Гуцол основали в 2003 году. На старте в нем работали два человека, сейчас — 70. «Компания выросла настолько, что можно уйти в отпуск, и ничего страшного не произойдет», — смеется Чеботарев. Финансовые показатели 500px он не раскрывает и говорит, что сохранил место в совете директоров, но уже полтора года не занимается оперативным управлением. Эти полтора года Евгений путешествовал по Азии и консультировал различные стартапы: помогал искать финансирование, создавать приложения и т.д. «За это время я изучил, как устроен местный рынок и как здесь можно заработать», — говорит Чеботарев.

Весной 2016 года он познакомился с Лунг, на протяжении года консультировал проект, затем стал сотрудником компании. «Я следил, как WanderSnap развивается от идеи до полноценного бизнеса», — рассказывает он. По его словам, компания делает упор на местных специалистов: «Мы хотим, чтобы пользователи выбирали не фотографа из Австралии, который приехал в отпуск на Бали и хочет подзаработать, а местного». Это поможет держать цены «соответственно рынку». Стоимость фотосессии зависит от страны: Япония — дорогая страна, съемка в ней будет стоить $200–300, а в Индонезии — около $100, поясняет Чеботарев.

Сервис берет комиссию с пользователя 30%, но при работе с юридическими лицами она будет выше. Именно бизнес — целевая аудитория сервиса, утверждает Чеботарев: «Если небольшой ресторан хочет сделать съемку блюд для нового меню, то WanderSnap упрощает эту задачу». По плану WanderSnap должен выйти в операционный ноль в августе-сентябре 2018 года, но если сервис решит активно выходить на другие рынки, срок окупаемости увеличится — нужно будет нанимать менеджеров и искать дополнительное финансирование. Сейчас WanderSnap, как те же Airbnb или Uber, может выходить в другие страны без особых препятствий. «Нет специальных законов и правил, по которым нужно действовать, поэтому нет ограничений», — заключает Чеботарев.

Автор: Ирина Юзбекова.
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