Автомобильная отрасль принесла больше всего новичков рейтингу РБК 500

В рейтинг РБК 500 вошли 45 новичков, больше всего новобранцев — из автомобильной отрасли

Фото: Мария Ионова_Грибина для РБК

В этом году в рейтинге РБК 500 всего 45 новичков — в прошлом году их было почти вдвое больше, 84. Отчасти это было вызвано техническими причинами: в 2016 году мы ввели полноценную новую категорию — негосударственные пенсионные фонды (НПФ), и в топ-500 попали сразу 15 таких структур. Другая причина менее заметного обновления рейтинга этого года — 63 из 84 новичков 2016 года закрепились в числе крупнейших компаний и во многом улучшили свои позиции.

Часть новичков этого года должны были участвовать в прошлогоднем рейтинге — например, автомобильные группы «Фаворит Моторс» и «Великан», но на момент закрытия рейтинга в распоряжении РБК не было финансовых данных по этим компаниям. Любопытно, что «Фаворит Моторс» и «Великан», а также «СИМ-Авто», «Луидор» и «Новапорт Холдинг» — «возвращенцы» в топ-500: все они входили в число крупнейших компаний рейтинга два года назад (по результатам деятельности в 2014 году).

«Автомобили» — главный поставщик новичков в этом году, эта отрасль дала девять компаний. Они же внесли наиболее крупный вклад в общую выручку рейтинга: на всех автоновичков приходится около 206 млрд руб. Следом идет торговая сфера: пять новобранцев с совокупной выручкой почти 144 млрд руб.