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Стать киборгом: как бывший IT-консультант зарабатывает на вживлении чипов
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Стать киборгом: как бывший IT-консультант зарабатывает на вживлении чипов
Журнал №9 (133), Сентябрь 2017 Технологии и медиа, 08:00
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Стать киборгом: как бывший IT-консультант зарабатывает на вживлении чипов
Бывший IT-консультант Амаль Граафстра носит под кожей четыре NFC- и RFID-чипа собственной разработки. Он продает тысячи таких же девайсов «киборгам»-энтузиастам по всему миру, в том числе в России
Фото: из архива пресс-службы компании  Dangerous things

Основатель компании Dangerous Things, 41-летний Амаль Граафстра, перестал раскрывать показатели бизнеса в 2015 году. «Несколько человек, которых я обучил технологии, стали моими конкурентами. Меня это задело», — экспрессивно объясняет предприниматель. Обида на последователей — естественная участь пионера рынка: Граафстра одним из первых в мире начал продавать массовому потребителю чипы, вживляемые под кожу.

Все началось в 2005 году. «Я тогда работал в IT-консалтинге медицинских учреждений, часто засиживался в офисе допоздна и при этом постоянно забывал ключи. Чтобы не запирать себя, придумал такую альтернативу — вживить под кожу чип». Технологию операции он почерпнул у ветеринаров, которые чипируют домашних животных при помощи специальной иглы. Чипы для питомцев Граафстре не подошли: девайсы производятся из материалов, которые человеческий организм может отторгнуть. Граафстра решил собрать чип самостоятельно. Детали, не вызывающие аллергии, он заказал в интернете, а первый чип собрал дома. Он остановился на технологии беспроводной передачи данных NFC, сегодня встроенной в большинство смартфонов: «Я сразу понял, что за ней — будущее. NFC-чипы тогда еще никто массово не производил и уж тем более не вживлял в себя».

Через ветеринарную иглу он ввел первый чип под кожу и начал экспериментировать с беспроводным открытием дверей на работе. Опыты Граафстры заметили коллеги, и он быстро превратился сначала в местную, а благодаря вниманию СМИ и в международную знаменитость. Амаль с удовольствием делился опытом со всеми желающими, не отказывал в интервью и стал одним из символов движения киборгов. Он написал книгу, много выступал с лекциями и постепенно формировал вокруг себя сообщество энтузиастов.

Пирсер из Питера

В 2013 году Граафстра решил, что пришла пора монетизировать свою экспертизу: он основал компанию Dangerous Things и начал продавать чипы по всему миру. За первый год предприниматель продал девайсов 500, в 2014-м выручка достигла $100 тыс., в 2015-м — $150 тыс. Бизнес продолжает расти, уверяет Граафстра, уклоняясь от подробностей. Для него Dangerous Things — единственный источник дохода. «Когда мы начинали, приоритетом было две вещи: обеспечить клиентов микрочипами, которые протестированы, а также безопасным способом их вживления», — рассказывает Амаль. Начальный капитал — $12 тыс. — он взял из собственных накоплений, о поставках электроники договорился с производителями из США и Китая, а биостекла — из Германии. Разрабатывает чипы Граафстра в своем гараже, переоборудованном под лабораторию. Собираются девайсы на фабрике в Таиланде. Контроль качества проводит сам Амаль. Новые продукты он тестирует на пяти-шести добровольцах.

Фото: из архива пресс-службы компании  Dangerous things

Для безопасного вживления он советует обращаться к профессиональным мастерам по пирсингу (пирсерам), которые выступают в статусе авторизованных партнеров Dangerous Things. Компания — один из крупнейших игроков на развивающемся рынке вживляемой электроники с сетью примерно из 100 продавцов по всему миру. Один из них живет в России — это пирсер из Санкт-Петербурга Арсений Андерссон, владелец студии St.Scalpelburg.

«Мы [с Граафстрой] познакомились в 2013-м на конференции ассоциации пирсеров в Лас-Вегасе», — вспоминает он. По его оценке, в России чипы Dangerous Things вживляют несколько человек в месяц. Низкий спрос Андерссон связывает с малым числом устройств, с которыми можно взаимодействовать. Стоимость вживления — 1 тыс. руб. без учета стоимости импланта.

От ключа до базы данных

Цена на чипы разнится в зависимости от серии. Серия X — самые популярные из-за простоты установки NFC- и RFID-транспондеры. Их Dangerous Things продает по $79, они не требуют подзарядки и способны нести информацию о пользователе, его электронные ключи. Следующая серия — Flex. Это чип в гибком биополимере стоимостью $200. Если девайсы серии X можно вживить только под кожу между большим и указательным пальцем ветеринарной иглой с чуть увеличенным диаметром, то Flex размещаются чуть выше запястья, а их «установка» требует небольшой хирургической операции.

Срок годности чипов, по словам Граафстры, до 30 лет. В интернет-магазине Dangerous Things продаются также необходимые для проведения операции (иглы, скальпели, обезболивающие и т.д.) и программирования микрочипов инструменты (ридеры, стикеры и т.д.). Граафстра постоянно разрабатывает новые устройства, с которыми взаимодействуют импланты, например «умное» ружье, стреляющее только в руках владельца. В последнее время предприниматель работает над проектом VivoKey. Это вживленное в руку зашифрованное хранилище данных. «Главная цель устройства — переместить ключи шифрования данных туда, где их не смогут достать злоумышленники», — рассказывает Амаль.

VivoKey создано на основе технологии смарт-карты, имеет центральный процессор, операционную систему, а также отдельный процессор, отвечающий за шифрование. Устройство не следит за пользователем: в нем нет GPS-датчиков и других интерфейсов для связи с интернетом. При этом его можно использовать и как простой NFC-транспондер. Хранилище совместимо со сторонними приложениями, в будущем разработчики обещают создать для него кошелек криптовалюты. Пользователю будет доступно 100 из 144 Кб для установки приложений из магазина (средний размер приложения — от 2 до 20 Кб). Продажи VivoKey начнутся через пять-шесть месяцев, обещает Граафстра.

Рынок энтузиастов

Рынок имплантируемых микрочипов остается индустрией энтузиастов. Связано это как с боязнью людей вшивать в тело инородный предмет, так и с недостаточно развитой инфраструктурой. Граафстра, который с 2005-го вшил себе под кожу уже четыре чипа, может взаимодействовать всего с пятью предметами — сейфом, автомобилем, ноутбуком, смартфоном и «умным» ружьем. Крупных корпораций на рынке пока нет: они считают продукт слишком нишевым, предпочитая заниматься носимой электроникой, объясняет Граафстра.

100 тыс. человек вживят себе RFID- и NFC-импланты до конца 2017 года, по оценке компании-производителя подобных продуктов Dangerous Things

$235 тыс. — на такую сумму продала чипов для киборгов шведская компания Biohax Int

8 из ​10 владельцев смартфонов в будущем рассматривают возможность вживления себе под кожу или в мозг девайсов, улучшающих функции организма, согласно данным опроса Ericsson

$18,3 млн вложило военное агентство США DARPA в разработчика «модема для мозга» Paradromics в июле 2017 года

Источник: Absolute Reports, Ericsson, Market Research Future

Но движение в сторону массового пользователя начинается, уверен он. Например, в конце июля американская компания 32M, производящая торговые автоматы, предложила сотрудникам имплантировать в руку микрочип. На эксперимент согласились 50 из 80 членов коллектива, и это первый подобный опыт в США.

У имплантов много противников. Религиозные фундаменталисты считают их этически неприемлемыми, аналитики беспокоятся из-за рисков нарушения приватности. «Даже если сейчас технология не умеет следить за пользователем, ее неизбежно ждет такая эволюция», — писал в The New York Times эксперт в сфере безопасности личных данных Алессандро Аквисти.

В России рынка вживляемых чипов пока не существует даже в зачаточном состоянии. «Не всегда понятно, из каких материалов собраны импланты: нет ни сети сертифицированных вендоров, ни производителей. Да и применение технологии ограничено неразвитостью инфраструктуры», — говорит доцент Сколтеха Иван Оседелец. С ним согласен директор по коммуникациям НИИ молекулярной электроники Алексей Дианов: «Вживляемая электроника [в России] — удел энтузиастов, которые могут вшить в руку чип с антенной для карты «Тройка» или рабочего пропуска. Чаще всего этим и ограничиваются».

Автор: Павел Карасев.
Теги: электроника , микрочипы , чипы , киборги
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