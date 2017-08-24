Я как Терминатор: история самого известного биохакера Роба Спенса

44-летнего канадца Роба Спенса прохожие принимают за Терминатора. Он потерял глаз и вживил камеру вместо него. Журнал РБК пообщался с режиссером, который теперь снимает свои ролики и фильмы в прямом смысле на глаз

Фото: из личного архива Роба Спенса

«Вживлять чип в мозг сегодня — это все равно что в 1980-х годах вставлять себе силиконовые сиськи: быть первым рискованно, но 100001-м почему бы нет?» Режиссер Роб Спенс — автор проекта Eyeborg (производное от «глаз» и «киборг») и один из самых известных в мире биохакеров: он регулярно выступает на профильных конференциях и дает экспертные оценки проектам в сфере слияния людей и машин.

Интервью журналу РБК по Skype Спенс дает в бейсболке с антитрамповским лозунгом и черной «пиратской» повязке на правом глазу. Под ней — пустота. Ребенком Спенс потерял глаз в результате несчастного случая: «На ферме дедушки в Ирландии сел на лошадь и принялся палить из охотничьего ружья по коровьим лепешкам. Один раз неправильно схватился за ствол — и бам! Отдачей мне в прямом смысле выбило глаз».

Сегодня канадец вспоминает о драматичных событиях без особых эмоций, но раньше сильно переживал: «Я прошел через много операций. Глаз пытались спасти, но зрение на нем все равно было полностью утрачено. Страшно было не только из-за физических ощущений. Прежде всего это эмоциональная травма, ты словно закрываешь окно в свою душу». Постепенно Спенс свыкся с ношением повязки, со временем даже стало казаться, что он «выглядит с ней круто».

Ближе к 30 канадец решился на операцию по протезированию, но обычный глазной протез режиссеру быстро наскучил: он загорелся идеей соединить свою физическую особенность с профессиональной специализацией. «Мысль пришла внезапно: а что если я превращу глаз в камеру и буду снимать на нее фильмы?» — вспоминает Спенс. Вдохновился он любимым сериалом детства «Человек на $6 млн»: герой ленты там оснащен бионическим глазом.

Фото: из личного архива Роба Спенса

За консультацией Спенс обратился к профессору Университета Торонто Стиву Манну, эксперту в области носимой электроники и киборгов. Тот посоветовал Спенсу бросить клич среди энтузиастов — инженеров и медиков — на профильных форумах. Так появился проект Eyeborg.

Команда первых

Первым на зов откликнулся специалист по глазному протезированию из Торонто Фил Боуэн. Он взял на себя дизайн искусственного глазного яблока, в полость которого помещается камера. Обычный протез из гибкого полимера имеет целостную структуру, Боуэну же пришлось разделить его на две части, чтобы интегрировать внутрь техническую начинку. Передняя стенка протеза выглядит как оболочка глаза, на заднюю крепится электроника.

Самым сложным процессом с технической точки зрения стало желание уместить беспроводную камеру в полость с параметрами 9 мм в толщину, 30 мм в длину и 28 мм в высоту. Работу выполнил бывший сотрудник Массачусетского института технологий (МИТ) инженер Коста Грамматис. В конце 2000-х он как раз уволился из компании Илона Маска SpaceX, где разрабатывал дизайн космических спутников, и решил заняться собственными проектами. В интернете Грамматис наткнулся на описание Eyeborg и тут же написал Спенсу: «Я сделаю это для тебя». Он переехал в Канаду и почти год разрабатывал камеру.

Для производства компонентов Грамматис обратился к компании RF-Links, крупному подрядчику Пентагона. Экс-сотруднику МИТ удалось уместить все миниатюрные элементы на площади 8 кв. мм — не только саму камеру, но и батарейку с передатчиком сигнала на внешнее устройство, а также плату для обработки изображения.

Ведущие игроки индустрии бионических протезов OttoBock

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США

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Важную роль в разработке архитектуры устройства сыграл исследователь из Университета Эдинбурга Мартин Линг. Он помог Спенсу и Грамматису наладить передачу радиосигнала с камеры на специальный внешний ресивер, по дизайну напоминающий классический iPod Shuffle. С ресивера изображение может передаваться на смартфон, ноутбук или проектор. Включается камера с помощью воздействия на магнитный элемент внутри протеза.

Команда также придумала визитную карточку Eyeborg — красный LED-сенсор. Он включается только тогда, когда камера записывает видео. Благодаря преломлению света через линзу камеры во время съемок Спенс походит на героя Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе». «Однажды я столкнулся на улице с велосипедистом, который тут же набросился на меня с проклятиями за то, что стою у него на пути. Я разозлился и тоже стал кричать на него и при этом забыл, что камера включена и выгляжу я как разъяренный киборг. В общем, оппонент в ужасе убежал, Скайнет победил», — смеется режиссер.

Фото: из личного архива Роба Спенса

Разработку камеры завершили к 2010 году: Спенс признается, что команда едва уложилась в срок — «деньги попросту кончались, ведь финансировали проект на собственные накопления, без всяких инвесторов». Но вложенные средства в итоге окупились. Eyeborg привлек к себе внимание ведущих мировых СМИ: журнал TIME включил проект в список 50 главных изобретений года, большие материалы о Спенсе публиковали Wired, Vice и другие издания. Режиссер быстро стал звездой технологических конференций и регулярным гостем лекций TED.

Начали поступать и коммерческие заказы для человека с «глазной» камерой. Их объем в деньгах Спенс не раскрывает, но с удовольствием перечисляет: для Ford он выпускал серию роликов о владельцах модели Mustang, снимал для японской Square Enix, разработчика игры Deus Ex: Human Revolution (у документального мини-фильма о людях-киборгах The Eyeborg Documentary более 1 млн просмотров на YouTube). Режиссер также сотрудничал с алкогольными брендами.

Впрочем, цели монетизировать проект у Спенса и его соратников нет. «Мы рассматривали вариант продажи аналогичных технических решений для людей, потерявших глаз, но пришли к выводу, что зарабатывать на нашем решении неэтично», — признается Спенс.

Рынок киборгов

«В споре Илона Маска и Марка Цукерберга я, безусловно, на стороне первого. Искусственный интеллект (ИИ) опасен, его развитие таит в себе большие риски», — объясняет свою позицию Спенс. Соединять с ИИ свою разработку он не собирается. Режиссер изучает все проекты бионических глазных протезов, связанных со зрительным нервом, поэтому с уверенностью может говорить, что технологии, способной полноценно заменить или улучшить человеческое зрение, пока не существует.

В первую очередь Спенс сконцентрирован на творчестве: своей миссией режиссер считает популяризацию технологии протезирования через ролики, снятые на «глаз». Спенс снял несколько документальных фильмов на общественно-политические темы с использованием «кинопротеза» и мечтает о полнометражной картине или сериале, похожем на «Черное зеркало». Параллельно команда Eyeborg продолжает совершенствовать камеру: устройство пережило уже шесть модернизаций. Всякий раз улучшались технические характеристики, но и сегодня они далеки от совершенства.

Спенс носит протез нерегулярно — в повседневной жизни он вернулся к полюбившейся повязке. Когда камера включается, батареи хватает максимум на полчаса беспрерывной съемки. Качество видео позволяет Спенсу выводить изображение на большие экраны во время выступлений на конференциях.

Режиссер не исключает, что в будущем устройство будет развиваться в сторону дополненной реальности — чтобы изображение с камеры сопровождалось информацией о параметрах съемки, погодных условиях и т.д. «Логично было бы передавать эту информацию сразу в мозг, но соединять камеру с мозгом я пока не собираюсь», — подчеркивает он.

Одна из самых распространенных претензий к Спенсу — нарушение приватности. Режиссер напоминает, что похожие опасения в свое время «угробили» Google Glass. В случае с Eyeborg объекты съемки всегда видят, что камера включена — об этом свидетельствует красный сигнал, отмечает он. Сам Спенс настаивает, что большинство людей спокойно реагируют на съемку, но зачастую даже не понимают, где находится камера, и задают вопросы вроде «Она спрятана под воротником рубашки? В пуговице? В кепке?».

В родном городе Спенса, Торонто, режиссер уже давно стал знаменитостью. За границей его в первую очередь воспринимают как «фрика с ограниченными возможностями, который просто придумал оригинальный выход из положения», шутит Спенс. По его словам, люди во всем мире сегодня так или иначе «под колпаком». «У вас в России, например, насколько я слышал, все неустанно снимают друг друга на видеорегистраторы. И это если не вспоминать о правительствах и спецслужбах. В общем, где-то за нами следит «Большой брат», а я с включенной камерой — «Маленький», — подытоживает режиссер.

Спенс постоянно подчеркивает, что его нельзя считать «полноценным» киборгом, пока камера не соединена с мозгом. Но о перспективах развития движения биохакеров он рассуждает со знанием дела. «Я постоянно мотаюсь по их конференциям, смотрю на передовые проекты. Самые продвинутые киборги сегодня — это, на мой взгляд, обладатели протезных голеностопов. Я видел уже несколько настолько совершенных разработок в этой нише, что им впору позавидовать здоровым людям», — с энтузиазмом рассказывает Спенс.

Создать так называемый рынок киборгов получится у Маска как главного визионера мира, прогнозирует канадский режиссер. Спенс пристально следит за стартапом Маска Neuralink, в рамках которого тот разрабатывает нейроинтерфейсы — мозговые импланты, претендующие на статус связующего звена между мозгом и облачным искусственным интеллектом. «Это ровно то направление, которое мне кажется самым перспективным в далеком будущем. Но хочу ли я стать пионером в опыте использования таких продуктов? Пока нет ответа», — рассуждает канадец.

Спенс признает, что проект Eyeborg постепенно теряет свою уникальность из-за бума вокруг технологии онлайн-трансляций: «киноглаз» вытесняют стриминг в Facebook, Twitter, Instagram, бесконечные ролики с GoPro. Однако режиссер не намерен поддаваться моде: «Я сам себе обещал снимать серьезные проекты, посвященные взаимодействию человека и технологий. А что я ел на завтрак, пусть останется тайной».