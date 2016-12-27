Мистер робот: как Виталий Булгаров стал дизайнером блокбастеров Голливуда

Киберкостюм Скарлетт Йоханссон из «Призрака в доспехах», робокоп и робот Т-800 из нового «Терминатора» — это далеко не полный перечень работ молдавского дизайнера-самоучки Виталия Булгарова, покорившего даже Майкла Бэя

Фото: из личного архива Виталия Булгарова

В марте 2017 года на научно-технической конференции MARS глава Amazon Джефф Безос испытал робота Method-2. «Сразу после того, как мы выложили в интернет видео с тестами, получили e-mail от Amazon с предложением привезти робокостюм в США. Сюрпризом «Безос в роботе» не стал: команда готовилась за месяц до MARS», — вспоминает Булгаров. В корейской компании Hankook Mirae Technology, создавшей робота, он удаленно работает главным дизайнером.

Основал Hankook Mirae Technology мультимиллионер Ян Чинхо, бывший топ-менеджер корейских технологических компаний и серийный предприниматель. Еще в детстве он увлекся аниме о боевых роботах-«мехах» «Робот Тхэквон V» и «Мазингер Зет» и после сорока решил посвятить себя бизнес-«экранизации» любимых мультфильмов. В Hankook Mirae (в переводе с корейского Hankook — «Корея», Mirae — «будущее») он вложил порядка $200 млн. Одно из первых предложений о работе сделал Булгарову в феврале 2014 года, лично прилетев для этого к нему в Лас-Вегас.

Проект, получивший название Method, обеспечивали около 30 инженеров. «Настрой команды мне очень понравился, я сразу начал работать над концептами», — говорит дизайнер. Чинхо поставил задачу построить «первый в мире функциональный прототип».

«Мы определили минимальный диапазон движений, степень свободы суставов. Техническая команда модифицировала сервомоторы, и тогда уже я сделал финальную версию дизайна», — рассказывает Булгаров.

Фото: из личного архива Виталия Булгарова

Рабочий процесс занял более года, все это время Hankook Mirae держала проект в тайне и лишь в конце декабря через аккаунты Булгарова в соцсетях представила первые деморолики. В них зрители увидели 4-метрового двуногого робота весом 1,5 т, оснащенного 46 высокомоментными электродвигателями и многочисленными сенсорами движения. Внутри корпуса-кабины помещается оператор, который с помощью похожих на джойстики панелей управляет 130-килограммовыми пятипалыми руками «меха», а с помощью педалей переставляет ноги машины.

Method повторяет движения оператора, им также можно управлять дистанционно. Пока робот умеет двигаться только вперед и назад и не может обходиться без внешнего источника питания (в будущем кабель должна сменить батарея), но будет эволюционировать, обещают создатели. «Он как ребенок, которому исполнился год, но который развивается на глазах», — говорил Чинхо The Telegraph.

Булгаров подтверждает амбициозные планы: «Например, для текущего прототипа мы используем алюминий и карбон в равных пропорциях, а в следующей версии полностью перейдем на карбон, чтобы уменьшить вес без потери прочности». До конца 2017-го Hankook Mirae намерена представить первую коммерческую версию робота стоимостью $8,3 млн.

В корейских СМИ обсуждается идея патрулирования Method границы с КНДР, а Чинхо предлагал использовать робота для работы на территории, пострадавшей от аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.

Часть экспертов отнеслась к проекту со скепсисом, отмечал портал Live Science. Критиков смущают чрезмерная закрытость Hankook Mirae и сами деморолики, на которых они отмечали небывалую для роботостроения чистоту в цехе компании и отсутствие тряски в момент «прогулки» Method. Зато проект поддержал Безос, аттестовав продукт как «выдающийся». Детали «про команду и историю» Hankook Mirae скоро раскроет в официальном пресс-релизе, обещает Булгаров.

Внешне Method похож разом на все удачные примеры «мехов» в поп-культуре, прежде всего боевых роботов из «Аватара». Булгаров признает сходство с машинами из фильма Джеймса Кэмерона, но подчеркивает, что не искал вдохновения в других проектах. «Команда «Аватара» просто отлично чувствует функциональность, поэтому мы пришли к сходным пропорциям», — объяснял он в интервью New Atlas.

Теперь Булгаров сам работает в проекте Кэмерона: он придумывает, как будут выглядеть персонажи голливудской экранизации культовой манги «Боевой ангел Алита», которую продюсирует режиссер «Аватара».

Как дизайнер-самоучка родом из Молдавии за десять лет прошел путь от начинающего русскоязычного художника до специалиста с мировым именем?

Фото: из личного архива Виталия Булгарова

Из Бессарабки в Голливуд

Булгаров родился в маленьком молдавском городке Бессарабка в семье врачей. Его любимой книгой в детстве была медицинская энциклопедия — из нее вырос интерес к анатомии, который пригодился в создании цифровых персонажей и проектировании антропоморфных роботов. В подростковые годы с подачи старшего брата Булгаров увлекся 3D-моделированием и уже в школе зарабатывал деньги на модификациях к компьютерным играм.

Учебу на факультете информатики Технического университета Молдовы он бросил на втором курсе, в 19 лет переехав на работу в Москву. «Вуз дал мне базовые навыки программирования и здорово подтянул уровень английского», — вспоминает дизайнер. В остальном Булгаров был и остается самоучкой.

В России он начал с позиции художника по персонажам в компании Sibilant Interactive — разработчике многопользовательской ролевой онлайн-игры W.E.L.L. online. Конкурента World of Warcraft из нее не вышло, но крупные студии обратили внимание на перспективного дизайнера. Первым опытом сотрудничества Булгарова с зарубежными компаниями стала удаленная работа для серии шутеров F.E.A.R. техасской TimeGate. Вскоре партнер доверил Виталию первый самостоятельный проект — игру Section 8. И уже эту работу в 2008-м заметил гигант игровой индустрии Blizzard Entertainment, разработчик Starcraft, Diablo и WoW.

Булгарова пригласили на позицию художника по персонажам в отдел Blizzard Cinematics, который производит видеоролики к играм. «По сути, это полноценная компания внутри Blizzard, которая занимается визуальными эффектами, а не разработкой внутриигрового контента», — говорит Булгаров. Из Москвы он перебрался в Калифорнию и занялся моделированием персонажей и механическим дизайном футуристических объектов для Starcraft-2. Эту работу Булгаров называет любимой в игровой индустрии не только потому, что в детстве он был фанатом первой части стратегии, но и благодаря возможности поработать с самыми сильными профессионалами отрасли. В Blizzard дизайнер успел поучаствовать в «оживлении» персонажей Diablo-3 и WoW: Mists Of Pandaria.

К 2010 году Булгаров окончательно определил свою основную специализацию как «футуристический мех-дизайн». В свободное время он сделал новое портфолио с акцентом на кинодизайн и более реалистичную, чем в играх, стилистику. «Я поставил задачу научиться генерировать эффективный с точки зрения скорости и реалистичный с точки зрения качества визуализации трехмерный концепт-дизайн без предварительных 2D-набросков. Это была уникальная трансформация, которая стала моей профессиональной философией. Дальнейшими успехами я обязан именно такому подходу», — рассказывает дизайнер.



Робокоп— еще одна детская привязанность Булгарова. Для фильма-ремейка он придумал дизайн не только самого робота-полицейского, но и его оружия и даже мотоцикла (Фото: кадр из фильма «Робокоп»)

Булгаров надеялся, что на его работы в Blizzard обратят внимание производители полнометражных фильмов. В 2012-м это случилось — портфолио попалось на глаза Дэвиду Скотту и Мартину Уисту, арт-директору и художнику-постановщику «Робокопа», ремейка легендарного боевика 1987 года. Не уходя из Blizzard, Булгаров создал новую дизайн-версию знаменитого робота-полицейского. Хотя критика и зрители встретили фильм прохладно (бюджет в $100 млн лента отбила только за счет сборов за рубежом, в США собрав скромные $58 млн), для дизайнера «Робокоп» послужил трамплином в Голливуд.

Индустрия кино

После «Робокопа» Булгаров фактически покончил с наемной работой и перешел на проектный график. Он взял паузу примерно на год, чтобы еще подтянуть навыки и вновь обновить портфолио. На этот раз прогресс дизайнера заметил известный художник Бен Проктер, на тот момент арт-директор блокбастера Майкла Бэя «Трансформеры: Эпоха истребления», сейчас сиквела все того же «Аватара». «Бен был для меня заочным наставником, я многому научился по его работам, поэтому такое приглашение было особенно приятным», — признается Булгаров. В четвертой части саги о противостоянии людей и инопланетных машин он придумал дизайн трансформера-наемника Локдауна.

Работа с Бэем особенно запомнилась Булгарову: «Я работал в его офисе отдельно от остального арт-департамента, Майкл сам решил, что так будет удобнее и быстрее». Не обошлось без курьезов: в один из дней дизайнер сидел на съемочной площадке, на которой «все взрывалось и стреляло», и пытался на ходу улучшить дизайн одной из 3D-моделей, уткнувшись в монитор. «Сзади кто-то подошел, начал задавать вопросы. Я ответил сухо, не отрываясь от работы и не скрывая, что нет времени. Собеседник поблагодарил и ушел, а я обернулся и увидел, что это был Марк Уолберг (исполнитель главной роли в «Трансформерах». — РБК). Больше он ко мне не подходил», — смеется дизайнер. Случай с Уолбергом — редкий пример контакта с актерами, говорит Булгаров: «Моя работа на 100% цифровая. Даже когда я использую 3D-сканированные модели актеров, сканы сделаны другими людьми, а файлы просто переданы мне».

После «Трансформеров», собравших в мировом прокате более $1,1 млрд и вошедших в топ-20 самых кассовых фильмов, Булгарова снова позвал посотрудничать Дэйв Скотт, который на этот раз работал над реинкарнацией другого канонического голливудского героя — Терминатора. В фильме 2015 года «Терминатор: Генезис» Булгаров сделал обновленную версию эндоскелета Т-800. Но качественный дизайн и камбэк Арнольда Шварценеггера не спасли картину от провала: в американском прокате при бюджете $155 млн «Генезис» набрал $89 млн, отбив инвестиции с учетом глобального бокс-офиса.

Для киберпанк-утопии «Призрак в доспехах» Булгаров придумал «дизайн тела» главной героине, которую играла Скарлетт Йоханссон (Фото: кадр из фильма «Призрак в доспехах»)

Последние крупные проекты Булгарова в Голливуде — экранизации японских комиксов. Кроме «Боевого ангела», куда его вновь позвал Бен Проктер, дизайнер работал над «Призраком в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в роли киборга. «Я разработал дизайн ее тела от скелета и мышечной системы до верхних слоев синтетической кожи», — говорит Булгаров. Ремейк аниме 1995 года в глобальном прокате лишь чуть перекрыл бюджет в $110 млн. Но Булгаров именно «Призрак» и пока не вышедший на экраны «Ангел» любит больше всех кинопроектов: «Главная причина — шанс создать дизайн главных героинь с кибернетическими телами. Я работал с двумя любимыми темами — роботами и анатомией».

Работа на вырост

С ростом востребованности Булгаров решил систематизировать многочисленные проекты и завести их в одну компанию. В 2016-м он переехал в Лас-Вегас, где на базе собственного дома организовал дизайн-студию Black Sky Symmetry. Пока в компании два сотрудника — Булгаров и его жена.

Доходы и коммерческие детали контрактов с заказчиками дизайнер не раскрывает. Условия сильно варьируются от проекта к проекту и от специалиста к специалисту, говорит он. Фриланс-дизайнер в кино может получать до $900 в день, в сфере индустриального дизайна — до $200 в час. Но эти ставки не чистая прибыль, с них еще надо платить налоги, которые в той же Калифорнии очень высокие», — рассказывает Булгаров.

Индустриальный дизайн для него — еще один источник заработка. Переход от «концепций» к «прототипам» случился в 2014 году благодаря Хансу Моритцу, тогда директору по дизайну в производителе очков Oakley, сейчас вице-президенту по индустриальному дизайну в Intel. «Фриланс для Oakley — скульптура механического ангела для их лондонского флагманского магазина — перерос в долгосрочное партнерство, и в итоге я получил работу в команде Ханса уже в Intel», — говорит Булгаров.

Булгаров считается экспертом мирового уровня по дизайну антропоморфных роботов: «дочке» Google он помог с внешним видом патрульного Atlas (Фото: из личного архива Виталия Булгарова)

Другим заметным партнером дизайнера стали роботостроители из знаменитой Boston Dynamics. Компания, выросшая при Массачусетском институте технологий и поглощенная Google, разрабатывает с десяток моделей функциональных «ходящих» роботов. В 2015-м Булгарова привлекли к «генерированию концепта и финальному дизайну внешней обшивки» второго поколения антропоморфного робота Atlas, заказчиком которого выступило военное агентство DARPA. В разработке остается еще несколько роботостроительных проектов с участием дизайнера.

Булгаров запустил два собственных стартапа — компанию по разработке дизайна оружия KILN и онлайн-магазин 3D-сетов 3D Kitbash Store. В первом случае задача — модернизация функциональности и эргономики винтовки AR-15 через современный агрессивный дизайн. Булгаров надеется привлечь к проекту инвесторов и наладить серийное производство. В 3D Kitbash Store концепт-художники из индустрии игр и кино могут приобрести библиотеку 3D-деталей авторства Булгарова для ускорения рабочего процесса. Магазин уже отбился и приносит прибыль, заверяет дизайнер.

Дизайнер считает необходимым придерживаться собственной рабочей философии: «Каждые несколько лет я стараюсь ставить на паузу текущие проекты и уходить в глубокий R&D, чтобы догнать технологии. Так навыки затачиваются под более сложные проекты — «на вырост».