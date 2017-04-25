Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,43 59,60 EUR Нал. 67,32 66,39 USD Бирж. 59,97 +0,34 EUR Бирж. 66,74 +0,39 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1857,51 -0,02% РТС 975,59 -0,55% Brent 45,85 +0,02% DJIA 21467,14 -0,29% Nasdaq 6188,03 -0,82% FTSE 7458,80 -0,19%
Из России с улыбкой: как приложение FaceApp захватило социальные сети
Лента новостей
Во Франции ушли в отставку еще два министра 11:21, Политика Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников 11:13, Политика Топливные карты помогают бизнесу оптимизировать расходы на автопарк 11:01, Партнерский материал Советские фильмы на телевидении оказались в разы популярнее современных 10:52, Общество В Панаме пассажиры United Airlines госпитализированы из-за турбулентности 10:48, Общество Биржевой курс доллара впервые с февраля поднялся выше 60 руб. 10:43, Финансы СМИ узнали о готовности Роналду заплатить испанским властям €14 млн 10:36, Общество СМИ рассказали о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом 10:18, Политика Центровой сборной России перешел из «Лейкерс» в клуб Михаила Прохорова 10:06, Спорт Заводы Honda в нескольких странах атаковал похожий на WannaCry вирус 10:05, Технологии и медиа Суд проверит недоступность материалов дела «Роснефти» против «Системы» 09:33, Бизнес ВЭБ получит долю в операторе оптово-распределительных центров 09:29, Бизнес Минфин предложил внедрить «автоподписки» граждан на пенсионные накопления 09:21, Общество Тулееву провели операцию на позвоночнике 09:09, Политика Основатель Uber Трэвис Каланик ушел с поста главы компании 08:47, Бизнес В первую сотню лучших вузов Европы попал один российский университет 08:44, Общество Король Саудовской Аравии сменил наследника престола 08:36, Политика 10 фильмов ММКФ, которые нужно увидеть 08:00, Стиль  В «Росатоме» заявили о резком схлопывании рынка строительства АЭС в мире 07:39, Бизнес Александр Мамут построит в Москве элитный медицинский центр 07:33, Бизнес Порошенко выразил уверенность в отсутствии связей Трампа с Россией 06:16, Политика Закрытая дверь Майофиса: как создатель «Тв-2» стал бизнесменом в Израиле 06:05, Бизнес Власти ДНР заявили о задержании напавших на наблюдателей ОБСЕ 05:11, Политика Боевики захватили заложников в школе на юге Филиппин 04:57, Общество Сторонники Навального пожаловались в СКР на чиновников Роскомнадзора 04:25, Общество Экс-премьера Израиля доставили в больницу из тюрьмы из-за боли в груди 04:05, Политика Театральные критики попросили не арестовывать экс-главу «Гоголь-центра» 03:04, Общество Власти Бельгии назвали терактом взрыв на вокзале в центре Брюсселя 02:32, Политика
Из России с улыбкой: как приложение FaceApp захватило социальные сети
Журнал 06, Июнь 2017 Технологии и медиа, 11:35
0
Из России с улыбкой: как приложение FaceApp захватило социальные сети
Сервис FaceApp, который «старит», «молодит», меняет пол и накладывает улыбки на фото, захватил социальный сети. Автор приложения Ярослав Гончаров рассказал журналу РБК о перспективах его развития и способах монетизации

Гончаров — опытный программист. С нейросетями он познакомился десять лет назад, во время работы в Microsoft. В 2006 году Ярослав стал сооснователем компании SPB Software, в 2011-м поглощенной «Яндексом». В 2014 году Гончаров ушел из поискового гиганта, чтобы разрабатывать мобильные приложения.

На FaceApp он потратил восемь месяцев — сервис появился в магазинах приложений в конце января 2017-го и не вызвал ажиотажа. Внимание публики притягивал другой сервис на основе нейросети: Prisma выходца из Mail.Ru Group Алексея Моисеенкова в 2016 году вошла в число лучших приложений по версии App Store и Google Play. Но уже в конце апреля число скачиваний приложения FaceApp перевалило за миллион в сутки.

По мнению Гончарова, у FaceApp и Prisma сервисов «не так уж много общего». Преимущества FaceApp — умение сохранять реалистичность и высокое разрешение фото. «Я даже в научных публикациях не видел ничего, что было бы лучше нас по качеству», — говорит Гончаров.

Ярослав Гончаров (Фото: Асхат Бардынов для РБК )

«Если приложение выстреливает, это еще ничего не значит. Два года назад Microsoft запустил сервис How-old.net, который определял возраст человека по фото: получилась вирусная штука, но монетизация не «летит», — признает Гончаров. Ажиотаж позволяет окупать текущие затраты, говорит он, не раскрывая размер доходов. FaceApp зарабатывает на продаже премиум-версии ($4 в США, 299 руб. в России) и рекламе внутри приложения.

«Самый органичный» способ заработать для FaceApp — брендированные фильтры по примеру Snapchat, считает Гончаров. По данным Financial Times, этот сервис берет со спонсоров до $750 тыс. за фильтр, взамен дает доступ к ежесуточной аудитории в 158 млн пользователей. Но для FaceApp такие показатели — «долгосрочная» перспектива, признает основатель приложения. Еще один способ монетизации он видит в синергии с крупными игроками: «Было бы круто использовать их разработки и получить доступ к их аудитории».

Сейчас Гончаров работает над продуктом, которым «будут пользоваться чаще одного раза». Это может быть новое приложение или расширенная версия FaceApp. «Мы хотим, чтобы эффекты уровня Photoshop были доступны владельцу смартфона без специального обучения», — говорит он. Сколько времени займет разработка, Гончаров не уточнил. Перед этим FaceApp предстоит как минимум два масштабных обновления, заключает он: «Пока идет хайп, надо его отработать».

Автор: Настя Березина
Теги: мобильные приложения , смартфоны , App Store , нейронная сеть
Материалы по теме
Мария Шклярук, Савва Шипов Приложение вместо чиновника: как цифровизация изменит госуправление Мнение
Владельцы смартфонов не использовали почти половину скачанных приложений Технологии и медиа
Российский сервис вошел в мировой топ-10 приложений для заказа поездок Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав