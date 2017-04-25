Из России с улыбкой: как приложение FaceApp захватило социальные сети

Сервис FaceApp, который «старит», «молодит», меняет пол и накладывает улыбки на фото, захватил социальный сети. Автор приложения Ярослав Гончаров рассказал журналу РБК о перспективах его развития и способах монетизации

Гончаров — опытный программист. С нейросетями он познакомился десять лет назад, во время работы в Microsoft. В 2006 году Ярослав стал сооснователем компании SPB Software, в 2011-м поглощенной «Яндексом». В 2014 году Гончаров ушел из поискового гиганта, чтобы разрабатывать мобильные приложения.

На FaceApp он потратил восемь месяцев — сервис появился в магазинах приложений в конце января 2017-го и не вызвал ажиотажа. Внимание публики притягивал другой сервис на основе нейросети: Prisma выходца из Mail.Ru Group Алексея Моисеенкова в 2016 году вошла в число лучших приложений по версии App Store и Google Play. Но уже в конце апреля число скачиваний приложения FaceApp перевалило за миллион в сутки.

По мнению Гончарова, у FaceApp и Prisma сервисов «не так уж много общего». Преимущества FaceApp — умение сохранять реалистичность и высокое разрешение фото. «Я даже в научных публикациях не видел ничего, что было бы лучше нас по качеству», — говорит Гончаров.

Ярослав Гончаров (Фото: Асхат Бардынов для РБК )

«Если приложение выстреливает, это еще ничего не значит. Два года назад Microsoft запустил сервис How-old.net, который определял возраст человека по фото: получилась вирусная штука, но монетизация не «летит», — признает Гончаров. Ажиотаж позволяет окупать текущие затраты, говорит он, не раскрывая размер доходов. FaceApp зарабатывает на продаже премиум-версии ($4 в США, 299 руб. в России) и рекламе внутри приложения.

«Самый органичный» способ заработать для FaceApp — брендированные фильтры по примеру Snapchat, считает Гончаров. По данным Financial Times, этот сервис берет со спонсоров до $750 тыс. за фильтр, взамен дает доступ к ежесуточной аудитории в 158 млн пользователей. Но для FaceApp такие показатели — «долгосрочная» перспектива, признает основатель приложения. Еще один способ монетизации он видит в синергии с крупными игроками: «Было бы круто использовать их разработки и получить доступ к их аудитории».

Сейчас Гончаров работает над продуктом, которым «будут пользоваться чаще одного раза». Это может быть новое приложение или расширенная версия FaceApp. «Мы хотим, чтобы эффекты уровня Photoshop были доступны владельцу смартфона без специального обучения», — говорит он. Сколько времени займет разработка, Гончаров не уточнил. Перед этим FaceApp предстоит как минимум два масштабных обновления, заключает он: «Пока идет хайп, надо его отработать».