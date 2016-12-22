Новый глава НАО — РБК: «Я не считаю слово «технократ» ругательным»

Новый глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский рассказал РБК о намерении «осовременить» экономику НАО, развить в регионе телемедицину и снизить зависимость округа от нефтедобычи

Александр Цыбульский (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Днем 28 сентября президент Владимир Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа (НАО) Игоря Кошина и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона замминистра экономического развития Александра Цыбульского. В день назначения РБК расспросил главу региона о его планах на новом посту.

— Чем в первую очередь планируете заняться после назначения?

— Ближайшие планы у меня — выехать в регион, познакомиться с командой, которая там работает, проанализировать стратегию социально-экономического развития региона, а дальше — применить свой федеральный опыт, чтобы это социально-экономическое развитие максимально ускорить.

— Обсуждал ли с вами Путин проведение президентских выборов? Ставил ли конкретные задачи по явке?

— Нет, мы обсуждали только перспективы развития [региона], были поставлены задачи наращивать темп — в первую очередь за счет развития собственных ресурсов региона, коих на этой территории немало.

— Привезете в НАО кого-нибудь из своей команды?

— Пока не готов говорить. Я должен сначала познакомиться с уже существующей командой, и если она достаточно профессиональна, то, конечно, буду опираться на людей, у которых есть опыт работы в регионе.

— А проводить полную ревизию деятельности команды своего предшественника Игоря Кошина будете?

— Естественно, мы будем смотреть и анализировать деятельность команды моего предшественника. Любой руководитель, наверное, свою деятельность начинает в определенной степени с ревизии. Просто здесь это [выражение] носит негативный, как мне кажется, контекст. Я бы сказал, что я скорее постараюсь максимально подхватить то положительное, что сделано в регионе, развивать его и постараюсь привнести то, что у меня есть благодаря опыту, полученному на государственной службе на федеральном уровне.

— Наши источники рассказывали, что одна из главных проблем региона — невыполнение майских указов о повышении зарплат и ускорении строительства социальных объектов. Как будете решать эти проблемы?

— Здесь мне нужен дополнительный анализ. Когда мне дадут все цифры и покажут реальные отчеты по строительству и [я увижу] отставание, о котором вы говорите. Если оно есть — то будем смотреть и после этого принимать решение. Здесь мне нужен просто более глубокий анализ, я не хочу быть голословным.

— Какими проблемами НАО вы планируете заняться в первую очередь?

— Мне хотелось бы посмотреть, во-первых, на ускоренное развитие социальной инфраструктуры и в целом социальной сферы. Мне кажется, там есть перспективы и масштабные площади работы.

Второе — мне, конечно, хотелось бы посмотреть на транспортную доступность региона, это если говорить про глобальную задачу. В рамках развития арктической зоны в целом мы всегда отмечали, что у Ненецкой опорной зоны большой потенциал развития. Основным сдерживающим фактором является ее труднодоступность и отсутствие круглогодичной транспортной инфраструктуры. Это вопрос, который, на мой взгляд, нуждается в серьезном дополнительном анализе. Но, подчеркну, это мое видение региона отсюда, из центра. Я смотрел на развитие арктической зоны в целом, а сейчас надо смотреть на точки, полюса экономического роста, через которые можно было бы эту территорию развивать. Ненецкий автономный округ, конечно, одна из таких ключевых опорных точек. Мы будем основываться на этой стратегии, а дальше смотреть уже из региона, как можно это ускорение придать оптимальным образом.

— НАО является нефтяным регионом: даже ваш предшественник Кошин говорил, что просыпается «с курсом барреля нефти на экране телефона». Будете пытаться диверсифицировать экономику региона?

— Мне хотелось бы сделать экономику региона более современной и не опирающейся исключительно на нефтедобычу и добычу полезных ископаемых. Но там, конечно, есть определенные ограничители, о которых я говорил, — и суровый климат, и труднодоступность на сегодняшний день. Поэтому, не останавливая развитие нефтегазового сектора, надо стараться экономику региона делать более современной.

Может быть, [в НАО] есть какие-то возможности выстраивания «умной» экономики, «умного» города и внедрения всех передовых технологий. Я думаю, что там есть полигон для применения технологий телемедицины, надо смотреть вопросы развития потребительской кооперации, особенно связанной с коренными малочисленными народами. В этом направлении будем подробно смотреть и постараемся тоже продвинуться.

— Недавних назначенцев на посты глав регионов часто называют «молодыми технократами». Можете себя к ним отнести?

— Я, честно говоря, не считаю слово «технократ» ругательным. Но мне хочется верить, что моя работа на федеральном уровне показалась президенту достойной, поэтому мне доверили работу руководителя региона. Я постараюсь все свои умения, навыки и знания применить именно там [в регионе]. Поэтому мне сложно судить, по какому принципу [назначают глав регионов]. Я уверен, что это из соображений оценки моей работы.