Дмитрий Азаров — РБК: «Ревизия будет по всем направлениям деятельности»

Назначенный сегодня исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал РБК о своих первых задачах на посту главы региона, о строительстве стадиона к ЧМ-2018 и о планах начать отопительный сезон вовремя

Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

25 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным сенатор Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области, он сменил на этом посту Николая Меркушкина. Через несколько часов после подписания указа о назначении новый глава региона ответил на вопросы РБК.

— Вас часто называли в числе преемников [отправленного в отставку губернатора Самарской области Николая] Меркушкина. Было ли назначение для вас неожиданным?

— Вы знаете, я никогда на это внимания не обращал. Я делал свое дело, мне была поручена работа в Совете Федерации — представлять регион, и я трудился на благо Самарской области и ее жителей. Конечно, работа председателя комитета [Азаров возглавлял в Совфеде комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера] напряженная, вы знаете, как Валентина Ивановна Матвиенко ставит задачи, требует результативности. Так что тот опыт, который я получил на этой работе, бесценен. В своей работе я мог видеть практику лучших примеров управления во всех сферах практически по всем регионам, и я, конечно, буду это использовать в своей работе.

— Смена руководителя важного региона незадолго до президентских выборов — довольно рискованный шаг. Президент ставил задачи, связанные с выборами?

— Нет, на эту тему разговора не было. Мы все с вами знаем те требования, которые сейчас есть в российском законодательстве к проведению выборов любого уровня. Требования жесткие по соблюдению закона. В то же время мы видим совершенствование законодательства, чтобы избирателям было удобно, комфортно выразить свое мнение на выборах в отношении того или иного избираемого лица. Я думаю, что совершенствование продолжится и что это создаст условия для повышения активности людей и явки на выборах. Я еще раз подчеркну, что никаких задач и разговоров на эту тему [на встрече с президентом] не было.

— Не секрет, что одной из причин отставки вашего предшественника называют проблемы со строительством стадиона «Самара Арена» к грядущему чемпионату мира по футболу-2018. Собираетесь ли вы привлекать к этому строительству дополнительные госинвестиции?

— Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены. Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. Но то, что нужно сделать — это полную ревизию существующей ситуации. Я не готов говорить, есть там проблемы или нет. Нужно сделать полный анализ профессиональный, получить заключения экспертов. Только потом можно будет говорить, требуются ли дополнительные инвестиции или нет.

— То есть вы сейчас не можете пообещать, что стадион будет построен в срок?

— Я уверен, что мы успеем [его построить], сомнений в этом нет. А сложности, которые при реализации масштабных проектов возникают, они должны быть преодолены.

— Меркушкина обвиняли в лоббировании мордовских подрядчиков, которых он привлекал к строительству «Самара Арены». Вы планируете отказаться от их услуг?

— У нас четко зарегламентировано законодательством размещение заказов по закупке товаров и госулуг. И я считаю, что здесь мы должны строго соответствовать духу и букве закона. Соответственно, прозрачность конкурсных процедур, полное соответствие действующему законодательству обеспечит выбор наилучшего подрядчика по предоставлению работ, услуг и товаров для Самарской области и для жителей региона.

— То есть заключенные контакты тоже будут проверяться?

— Ревизия будет проведена по всем направлениям деятельности.

— Какие задачи ставите перед собой в первую очередь?

— Задачи, конечно, конкретные есть. Совершенно очевидно, что на повестке подготовка региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Это масштабная задача, которая поставлена перед руководством страны и региона. Но, конечно, есть и текущие дела. Если говорить, совсем опускаясь на землю, то это своевременное и качественное начало отопительного сезона. При этом очевидно, что осталось проделать очень большой объем работ, согласованный в рамках утвержденного депутатами областной думы бюджета. Конечно, мы здесь должны качественно и в срок выполнить все работы и отчитаться как перед народными избранниками региона, так и за те деньги, которые предоставлены региону федеральным центром.