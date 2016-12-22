Школы Белогорска возобновили работу после ликвидации сбежавшего солдата

В городе Белогорске школы возобновили работу после ликвидации беглого военного, захватившего оружие на полигоне в Амурской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Белогорска.

«По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмены культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено», — указывается в сообщении. Отмечается, что занятия в школах и городские массовые мероприятия пройдут в штатном режиме.

Ранее 29 сентября сообщалось, что военнослужащий на стрельбище в Белогорске расстрелял из автомата офицера и двух солдат, ранил еще одного военнослужащего и сбежал с оружием с территории военного полигона.

По данным правоохранительных органов Белогорска, «стрелком» оказался ефрейтор Абдулахадов Гасан 1994 года рождения, уроженец Дагестана. Он был водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне с конца сентября 2017 года. Городская администрация предупредила жителей о том, что солдат может взять заложников и повысила меры безопасности. В городе усилили охрану школ, больниц и административных зданий.

По информации Минобороны, причиной инцидента мог быть нервный срыв. По факту происшествия Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по ст. 105 УК РФ (убийство).