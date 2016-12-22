Глава Минздрава призвала уделять больше внимания «молодеющему» инсульту

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране растет количество случаев инсульта у россиян до 40 лет и призвала уделять больше внимания профилактике этого заболевания. Об этом она заявила на встрече с медиками-волонтерами на Всемирном фестивале молодежи и студентов, сообщает «Интерфакс».

«Инсульт «молодеет», если раньше казуистикой были случаи кровоизлияния в мозг или ишемии в возрасте до 40-45 лет, сейчас, к сожалению, и 20-летние, и 30-летние иногда имеют эту тяжелую катастрофу», — пояснила Скворцова.

«Это в большинстве случаев терапевтируемое состояние. При этом у инсульта очень короткое терапевтическое окно. При инсульте это всего 4,5 часа от появления первых симптомов, если успеть в это время, можно человека восстановить полностью», — подчеркнула глава Минздрава.

В сентябре Минздрав сообщал, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась более чем на полгода и достигла исторического максимума — 72,5 года. Продолжительность жизни мужчин выросла с 66,5 до 67,5 года, у женщин этот показатель составил 77,4 года.

Смертность в первые семь месяцев 2017 года также снизилась на 2%. «В этот период умерло на 23,7 тыс. меньше чем в 2016 году. «Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1 тыс. населения (за семь месяцев 2016 года — 13,0 на 1 тыс. человек)», — поясняла тогда Скворцова.