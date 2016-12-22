МИД ответил на выдачу обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина

МИД России «с сожалением» воспринял решение совета апелляционного суда греческого города Салоники, который удовлетворил запрос США на выдачу обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина Александра Винника. Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России на сайте ведомства.

«Считаем такой вердикт несправедливым, нарушающим основные положения международного права. Греческим властям был передан запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации на экстрадицию А.В.Винника в Россию», — указывается в сообщении.

В МИД уточнили, что согласно юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, так как Винник является гражданином России. «Такой вердикт вызывает тем большее удивление в контексте существующей между Россией и Грецией дружественной атмосферы взаимоотношений», — отметили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что данное судебное решение будет обжаловано в Верховном суде Греции. Затем судебный вердикт будет представлен на утверждение министру юстиции Греции.

«Надеемся, что компетентные греческие власти примут во внимание запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации, аргументацию российской стороны и будут действовать в строгом соответствии с международными правовыми нормами», — добавили в МИД.

Винник был задержан в Греции 26 июля. Его подозревали в отмывании $4 млрд через биткоины. По версии следствия, Винник занимался отмыванием денег с японской биржи криптовалют Mt.Gox. В 2014 году хакеры взломали Mt.Gox и украли 850 тыс. биткоинов (около $500 млн. на момент кражи). Затем порядка 306 тыс. биткоинов вывели в связанные с BTC-e электронные кошельки.

Арест Винника был проведен по запросу США. В Штатах 27 июля россиянина заочно обвинили в махинациях. Жюри присяжных Сан-Франциско пришло к выводу, что Винник пользовался биткоин-биржей BTC-e для отмывания денег. Позднее биржа сообщила, что никогда не сотрудничала с россиянином. Суд города Салоники 4 октября постановил выдать Винника США.

Останкинский суд Москвы 11 августа заочно арестовал Винника. О том, что он согласился на экстрадицию в Россию, стало известно 19 сентября.