С территории Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии

Баллистическую ракету запустили с территории Йемена по Саудовской Аравии. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV в своем Twitter.

По информации телеканала, баллистическая ракета Qaher-2 была запущена по региону Джизан на юго-западе Саудовской Аравии.

В июле военная коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила баллистическую ракету, которая летела в сторону Мекки. Снаряд был сбит в 69 км к югу от города. По данным коалиции, ракету запустили йеменские повстанцы-хуситы.

В мае хуситы, вооруженные средствами ПВО, сбили истребитель ВВС Саудовской Аравии F-15 в провинции Саада в Йемене. Самолет упал в районе административного округа Наджран Саудовской Аравии. Данные о погибших не поступали.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт между повстанцами и правительственными войсками. В марте 2015 года в страну вошли войска коалиции десяти арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Коалиция поддерживает правительство президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади.