Группа «Ташир» купила здание «Известий» на Тверской

Группа компаний «Ташир» в феврале 2017 года завершила сделку по покупке бывшего здания редакции газеты «Известия» и приступила к его реконструкции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с проектом. В группе «Ташир» подтвердили факт сделки, отметив, что речь идет о новом здании, которое раньше не входило в инвестконтракт по реконструкции комплекса «Известий», заключенный с управделами президента несколько лет назад.
«В настоящее время «Ташир» приступил к проекту реновации объекта», — сказал источник и пояснил, что этот проект предполагает создание нового современного многофункционального комплекса.
Речь идет о здании по адресу: улица Тверская, дом 18, корпус 1, из которого редакция газеты «Известия» переехала в бизнес-центр «Дукс» на севере Москвы весной 2011 года.
По словам собеседника агентства, стоимость инвестиций группы в проект реновации составит порядка $150 млн. При этом фасад здания редакции «Известий» будет полностью сохранен, а в результате реновации появится новый комплекс, включающий гостиницу на 250 номеров, офисную часть, а также предприятия общественного питания и торговли. Источник отметил, что перепрофилированию подлежит только наземная часть здания.
В своем интервью РБК в декабре 2015 года президент группы «Ташир» Самвел Карапетян рассказывал о реконструкции четырех зданий по двум адресам — на Малой Дмитровке, в Настасьинском переулке и на Пушкинской площади, общая площадь которых, по данным кадастра, составила около 26 тыс. кв. м, однако тогда в «Ташире» не стали комментировать вопрос, касающийся здания на Тверской, 18/1. Его часть его находилась на балансе ОАО «Известия», чьи бенефициары не раскрывались. Реконструкция зданий издательства началась в октябре 2012-го.
Карапетян также рассказал, что по условиям инвестконтракта получит в собственность 60% комплекса, строящегося между Тверской и Малой Дмитровкой в Москве, а остально заберет Управделами президента (владело 100% ФРУП «Издательство «Известия»).
Первый инвестконтракт на реконструкцию зданий «Известий» был заключен еще в 2006 году. «Коммерсантъ» сообщал, что ЗАО «Легаси Девелопмент» построит многофункциональный комплекс на 168 тыс. кв. м, из которых государство получит не менее 50 тыс. кв. м. Сумма контракта составляла 15,84 млрд руб.
Однако в конце 2012 года стало известно, что новым генподрядчиком реконструкции станет девелоперская группа «Ташир», однако представители компании это не подтверждали.