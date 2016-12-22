Рыночная капитализация Сбербанка впервые превысила 4 трлн руб.

На торгах 31 августа рыночная капитализация банка превысила отметку в 4 трлн руб., обыкновенные акции Сбербанка подорожали более чем на 1%

Фото: Александр Николаев / ТАСС

Рыночная капитализация ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 15:28 мск составила 4,014 трлн руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Обыкновенные акции банка выросли на 1,25% до отметки 185,8 руб. На основном рынке было заключено 42,1 тыс. сделок общим объемом 7 млрд руб., с учетом переговорных и внебиржевых сделок, а также рынка РЕПО было заключено 42,5 тыс. сделок объемом 26,7 млрд руб.

Стоимость одной акции «Сбербанка» на момент закрытия торгов 30 августа составила 183,5 руб. Средневзвешенная цена за этот день составила 182,95 руб., максимальная цена сделки — 184,48 руб.

Привилегированная акция банка по состоянию на 15:37 мск выросла на 2,21%, до 157,4 руб., минимум за день составил 153,05 руб., максимум — 157,7 руб. 31 августа было совершено 6,6 тыс. сделок с привилегированными акциями.

Банк 23 августа отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за первое полугодие. Она составила 352,2 млрд руб., за второй квартал банк получил чистой прибыли на 185,6 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию выросла на 26,3%, до 8,36 руб.

В первом полугодии 2016 года чистая прибыль банка составила 263 млрд руб., по сравнению с этим прибыль банка увеличилась на 89,2 млрд руб.

29 августа Сбербанк приняли в состав Ассоциации региональных банков «Россия».