Аналитики оценили риски потерь по субординированным долгам «ФК Открытие»

Аналитики оценили потенциальный масштаб проблем инвесторов в субординированный долг недавно санированного банка «ФК Открытие». Речь — об инвестициях на 111,2 млрд руб. Их инвесторы могут потерять частично или полностью

Фото: Никита Попов / РБК

Оценка масштаба потенциальных потерь держателей субординированного долга банка «ФК Открытие» содержится в аналитическом отчете Райффайзенбанка (есть у РБК).

По подсчетам аналитиков Райффайзенбанка, приведенным в отчете, всего у «ФК Открытие» субординированных инструментов, учтенных в капитале, 111,2 млрд руб. Как уточнил один из авторов отчета, аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, этот подсчет сделан по данным отчетности банка по РСБУ на 1 августа.

Эти долги «ФК Открытие» перед инвесторами могут быть частично или полностью списаны либо конвертированы в акции банка, если после оценки ситуации в нем ЦБ пересчитает его капитал с учетом реальных рисков и достаточность базового капитала снизится ниже определенных пороговых уровней (5,125 и 2% для разных типов субординированных долгов), предупреждали представители Банка России в день санации банка, 29 августа. Такие правила установлены законом о банках и банковской деятельности.

«Велика вероятность того, что ЦБ будет использовать консервативный подход при оценке активов и обязательств «ФК Открытие», в результате чего капитал банка может снизиться ниже установленных пороговых значений», — считает аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров. Если списание произойдет, то держатели таких бумаг зафиксируют убытки, говорит партнер юридической фирмы Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Вечером 29 августа Банк России объявил о санации банка «ФК Открытие», входящего в одноименную финансовую корпорацию, подконтрольную бизнесмену Вадиму Беляеву. Оздоровление будет впервые проходить при участии Фонда консолидации банковского сектора, который на 100% принадлежит Центральному банку. Время оздоровления банка составит шесть—восемь месяцев. На первом этапе временная администрация оценит реальное финансовое положение банка.

Теория вопроса

Риски списания у разных типов субординированных инструментов разные. Они зависят от даты привлечения тех или иных долгов и их срочности, указывают аналитики.

Как указывает Денис Порывай, все субординированные инструменты банка «ФК Открытие» можно разделить на три категории.

Из 111,2 млрд руб., учтенных в расчете капитала банка «ФК Открытие» на 1 августа, 42 млрд руб. приходится на субординированный кредит банку без указания срока возврата — «бессрочный». По нему риск списания больше всего, так как он учитывается в добавочном капитале, который формирует основной капитал кредитной организации, поясняет Порывай. По его словам, такой кредит будет списан при снижении норматива базового капитала банка до 5,125%.

Еще ​10,6 млрд руб. в капитале «ФК Открытие» приходится на облигационный заем (общим объемом $500 млн, учтенный в капитале частично). Это так называемый старый суборд, привлеченный до 1 марта 2013 года. По нему риски списания наименьшие, говорит Егор Федоров. «Субординированные выпуски, эмитированные до 1 марта 2013 года, по которым списание не прописано, традиционно считаются среди инвесторов чуть более надежными по сравнению с выпусками, размещенными после 1 марта 2013 года, которые уже имеют конкретные механизмы списания, — поясняет Порывай. — Дело в том, что до 1 марта 2013 года действовало положение ЦБ 215-П, согласно которому субординированные долги списывались только в случае банкротства эмитента. С 1 марта 2013 года стало действовать новое положение ЦБ 395-П, согласно которому списание субординированного долга происходит при достижении капитала определенных минимумов, в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору».

Как отмечает Порывай, новое положение не предполагает автоматических изменений условий по «старым субордам». Впрочем, как показала практика, при необходимости в последнюю очередь после прочих субординированных долгов ЦБ их все равно списывает. Более того, судебный кейс держателей таких долгов банка «Таврический», списанных ЦБ, продемонстрировал, что российские суды, включая Верховный суд, не на стороне инвесторов, говорит Иван Тертычный. «Компании, которые держали бумаги «Таврического», обращались и в Конституционный суд, однако решение осталось прежним: не в их пользу», — добавляет он.

Посередине — все остальные субординированные долги банка «ФК Открытие», привлеченные после 1 марта 2013 года и учтенные в капитале, продолжает Порывай: они будут списаны при снижении достаточности базового капитала ниже 2%.

Но надо понимать, оговаривается Денис Порывай, что при снижении показателей капитала ниже обозначенных порогов списывается не весь долг инвесторов, а лишь та его часть, которая необходима для восстановления показателей достаточности капитала выше указанных уровней. При этом списание у разных инвесторов производится пропорционально размеру их требований к банку.

Инвесторы в ожидании

Что будет дальше происходить с субординированными долгами банка «ФК Открытие», представляет интерес не только для его субординированных кредиторов, но и для рынка в целом. От действий ЦБ будет зависеть интерес инвесторов к такого рода активам: как запланированным к выпуску в будущем, так и уже эмитированным, указывают эксперты.

Успешность новых выпусков будет прямо зависеть от того, как быстро ЦБ оценит ситуацию в санируемом банке и насколько дисконтирует его капитал. «Если у банков есть острая потребность в капитале путем привлечения субординированных средств, то лучше обратиться к якорным инвесторам, так как на рыночных игроков фондового рынка рассчитывать в текущей ситуации неопределенности пока не стоит», — предупреждает генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

«Если ЦБ решит списать суборд «ФК Открытие», выпущенный по старым требованиям, то это будет негативным сигналом для более консервативных инвесторов, держащих аналогичные облигации других частных банков», — предупреждает Порывай. «Реакция инвесторов будет варьироваться в зависимости от оценки ими устойчивости того или иного эмитента», — добавляет Яковлев.

По подсчетам старшего аналитика по облигациям и макроэкономике компании «Атон» Якова Яковлева, у крупных банков, эмитировавших субординированные облигации до 2013 года, насчитывается 12 выпусков. Это бонд МКБ в $500 млн с погашением в феврале 2018-го, бумага Промсвязьбанка объемом $283 млн с погашением в ноябре 2019 года, бумага ХКФ Банка объемом $228 млн с погашением в апреле 2020-го, бумага банка «Санкт-Петербург» объемом $101 млн с погашением в октябре 2018-го, бумага Сбербанка объемом $2 млрд с погашением в октябре 2022-го, бумага Газпромбанка объемом $500 млн c погашением в мае 2019 года, бумага Кредит Европа Банка объемом $250 млн с погашением в ноябре 2019 года, Альфа-банка в объеме $750 млн с погашением в сентябре 2019-го, банка «АК БАРС» объемом $600 млн с погашением в июле 2022-го, ВТБ с объемом $1,4 млрд с погашением в октябре 2022-го, ТКС в объеме $96 млн с погашением в июне 2018-го, а также «Ренессанс Кредита» объемом $46 млн с погашением в июне 2018 года, перечисляет Яковлев.

Впрочем, пока нервозности на рынке не наблюдается. РБК выборочно проверил, как ведут себя инвесторы в наиболее подверженные списанию вечные субординированные долги ряда банков. Пока котировки субординированных бумаг, в частности Промсвязьбанка и МКБ, не демонстрируют опасений инвесторов, констатирует Порывай. По данным терминала Bloomberg на 16:50 по Москве вечные евробонды Промсвязьбанка торговались на уровне 99,3% от номинала, МКБ — 94,3% от номинала.