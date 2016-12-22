ЦБ назвал пенсионные фонды с самой низкой доходностью

Больше половины фондов, управляющих пенсионными накоплениями граждан, показали по итогам первого полугодия 2017 года доходность ниже доходности ВЭБа. Причиной стало падение российских акций

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Двадцать НПФ, управляющих пенсионными накоплениями, показали по итогам первого полугодия 2017 года доходность ниже ВЭБа, то есть ниже 8,8%, говорится в статистике, опубликованной на сайте ЦБ. Под управлением этих фондов находится 1,67 трлн руб. средств пенсионных накоплений из 2,3 трлн руб., которыми управляют частные пенсионные фонды. Всего, согласно данным ЦБ, пенсионных фондов, управляющих пенсионными накоплениями, — 38.

Среди фондов, которые показали доходность ниже ВЭБа за первое полугодие, есть такие крупные фонды, как НПФ «Газфонд пенсионные накопления» (430 млрд руб. пенсионных накоплений, доходность 2,9%), НПФ «Будущее» (303 млрд руб., доходность 3,9%), НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (260 млрд руб., доходность 3,3%), НПФ «Сафмар» (193 млрд руб., доходность 3,4%), НПФ РГС (182 млрд руб., доходность 8,5%).

Лидером по доходности пенсионных накоплений среди крупных пенсионных фондов (свыше 100 млрд руб. накоплений) по итогам второго квартала стал НПФ ВТБ — 10,5%, аутсайдером — НПФ «Газфонд» с доходностью 2,9%.

Что касается пенсионных резервов, то семь фондов по итогам второго квартала в этой части бизнеса вовсе показали отрицательную доходность, среди которых есть и такой крупный НПФ по резервам, как НПФ «Газфонд» (372 млрд руб. резервов, минус 1,1%).

Причина невысокой доходности фондов кроется в том, что ряд фондов вошли в 2017 год с заметной долей акций и, собственно, в этом году в первом квартале достаточно сильно потеряли в доходности из-за падения на рынке, говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Как говорит руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис, сложившаяся ситуация иллюстрирует лишь промежуточный инвестиционный результат и может серьезным образом измениться к концу декабря.

По словам генерального директора АО «УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, проблема в том, что состояние рынка акций отражает больше геополитическую напряженность, чем финансовый результат российских компаний. Также надо учитывать, что 70% объемов торгов на фондовом рынке в части акций в России приходится на иностранных инвесторов, а не на национальных, уточняет Лосев. «В результате российские инвесторы на фоне тех же санкций не могут поддержать рынок, который будет находиться в таком состоянии до появления позитивных новостей», — говорит Лосев.

Фондам было бы невыгодно сейчас продавать акции, потому что дивидендная доходность сопоставима с доходностью по облигациям и депозитам, а в некоторых случаях может и превышать их, говорит Лосев.

Однако в целом доходность пенсионных накоплений будет ниже по итогам этого года по сравнению с прошлым и составит 8–10 против 10–12% в 2016-м, утверждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Причина тому — санкции и снижение доходности по облигациям и депозитам, поясняет Ногин.

«Пока что не стоит реагировать на данные показатели как на окончательные: у фондов есть еще полгода, чтобы реабилитировать картину, — считает Митрофанов. — Агенты, скорее всего, начнут в качестве фактора смены страховщика «продавать» невысокую доходность пенсионных фондов по итогам третьего квартала». Однако Ногин отмечает, что результат за полугодие — это промежуточный результат и его не стоит воспринимать клиентам как сигнал к смене страховщика.

Тем временем фонды с невысокой доходностью по итогам первого полугодия сохраняют оптимизм. Генеральный директор НПФ «Будущее» Николай Сидоров говорит, что фонд не будет принимать решения по поводу портфеля накоплений, опираясь на показатели за краткосрочные периоды — за полугодие. Эффективность управляющего фонд сможет показать в долгосрочном периоде — от пяти лет, говорит Сидоров. Согласно данным ЦБ, НПФ «Благосостояние ОПС» (в 2015 году переименован в НПФ «Будущее») по итогам 2014 года показал доходность в 1,5%, по итогам 2015 года — 5,6%, по итогам 2016 года — 4%. Тем временем доходность ВЭБа в 2014-м составила 2,68%, в 2015-м — 13,15%, в 2016 году — 10,53%

Как сказали в пресс-службе НПФ «Сафмар», в портфеле фонда акции составляют 30% от общего объема пенсионных накоплений. «По итогам полугодия фонду удалось зафиксировать положительный результат за счет купонных выплат по инструментам с фиксированной доходностью — портфель облигаций составляет 70%», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе НПФ «Электроэнергетика», у которого доходность составила 4,3% в первом полугодии, сказали, что фонд не корректировал свою инвестиционную стратегию по итогам первого квартала, так как «колебания портфеля всегда компенсируются на более длительном интервале». «Мы ожидаем продолжения наблюдающихся трендов и в целом положительно смотрим на фондовый рынок в условиях снижающихся процентных ставок», — сказали в фонде. В 2016 году фонд показал доходность в размере 8,9%, в 2015-м — 8,5%, в 2014-м — 9%, в 2013 году — 8,4%, говорится в данных ЦБ.

Остальные фонды с доходностью ниже ВЭба не ответили на запрос РБК.