ЦБ назвал сроки санации банка «ФК Открытие»

В ЦБ раскрыли детали санации банка «ФК Открытие». По расчетам регулятора, оздоровление по новой схеме с его участием займет шесть-восемь месяцев против 10-15 лет согласно действовавшему ранее подходу

Дмитрий Тулин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Оздоровление «ФК Открытие» будет проходить в два этапа, которые совокупно займут шесть-восемь месяцев, в то время как санация по стандартной схеме может длиться 10–15 лет. Об этом рассказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, передает корреспондент РБК.

На первом этапе (один-три месяца) будет введена временная администрация, работа правления будет приостановлена, но совет директоров и собрание акционеров продолжат функционировать — в особом режиме. Их решения будут вступать в силу после согласования с временной администрацией. При этом предполагается, что собственники и руководство банка будут помогать ЦБ разобраться в ситуации и обеспечат передачу дел.

Временная администрация оценит ситуацию, масштабы дорезервирования с его последующим проведением, переоценит капитал банка. Если в результате он снизится ниже 2%, субординированные долги банка будут конвертированы в акции. То есть держатели этих бумаг станут миноритарными собственниками банка. По итогам первого этапа будет утвержден план участия ЦБ в предупреждении банкротства банка, сообщил Тулин.

На втором этапе (три-пять месяцев), по его словам, акционеры будут лишены даже ограниченных полномочий, но только до завершения работы временной администрации. Потом эти права им вернут, но, учитывая, что 75% акций у ЦБ, контроля у них все равно не будет.

Уставный капитал банка будет уменьшен до реального размера собственных средств (капитала), а в случае если капитал отрицательный — до 1 руб. с последующей эмиссией акций банка — так, чтобы доля ЦБ была на уровне 75%.

В конце второго этапа будет принято решение о создании новых органов управления банка. Работа временной администрации прекратится, а процесс финоздоровления завершится, пояснили в Центробанке.