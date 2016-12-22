Акции «ФК Открытие» выросли на 2% на новости о санации

Акции банка «ФК Открытие» выросли на 2,4% после сообщения о санации банка ЦБ. Облигации банка с погашением в декабре 2017 года стали лидером по объему торгов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Акции банка «ФК Открытие» растут на сообщении ЦБ о санации кредитного учреждения с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. По состоянию на 17:33 мск акции банка на Московской бирже росли на 2,37%.

Рублевые облигации банка «Открытие» и одноименного холдинга отреагировали на новость о санации ростом котировок. Стоимость выпуска с погашением 22 декабря 2017 года выросла на 0,53%, до 99,5% от номинала (доходность — 11,68%), а выпуск «Открытие Холдинга» с погашением 8 мая 2018 года — на 13%, до 89,97% от номинала (доходность 31,8%). Выпуск облигаций банка «Открытие» с погашением в декабре 2017 года сейчас является лидером по объему торгов — 2,9 млрд. Для сравнения: обороты по бумагам РЖД, которые следуют сразу за облигациями «Открытия», составляют лишь 160 млн руб.

Стоимость еврооблигаций банка «Открытие» с погашением 25 апреля 2018 года выросла на 12%, до 83,5% от номинала, доходность составляет 59,73%. По евробондам с погашением 26 апреля 2019 года — никакой активности. Стоимость — 44,7% от номинала, доходность — 72,2%.

Вечером 29 августа ЦБ объявил о санации «Открытия». Основным инвестором в процедуре «повышения финансовой устойчивости» банка будет сам Банк России, который использует в средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). С 29 августа в банке введена временная администрация, в которую вошли сотрудники ЦБ и ООО «УК ФКБС». При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедура bail-in (конвертация средств кредиторов в акции банка) вводиться не будут. ЦБ подчеркнул: как банк, так и входящие к группу банка компании («Росгосстрах», банк «Траст», НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант») будут работать в обычном режиме.

ЦБ отметил, что все мероприятия по повышению финансовой устойчивости будут проводиться «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка».

Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ этим летом для санации банков, задействуется впервые.

Основным акционером «ФК Открытие» является АО «Открытие Холдинг» (в банке ему принадлежит 66,7%). Основной владелец «Открытие Холдинга» — Вадим Беляев (28,61%). Акционерами холдинга также являются группа «ИФД КапиталЪ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова (19,9%), ВТБ (9,99%), группа «ИСТ Холдинг» Александра Несиса, Рубен Аганбегян (7,96%) и Александр Мамут (6,67%).