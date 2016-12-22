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ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие»
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ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие»
Финансы, 17:06
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ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие»
В ЦБ заверили, что банк продолжит работу в обычном режиме, а инвестором станет Фонд консолидации банковского сектора. Повышать финансовую устойчивость «Открытия» ЦБ будет вместе с его собственниками и руководством
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Банк России принял решение о санации банка «Финансовая Корпорация Открытие», который является системно значимой кредитной организацией (по объему активов занимает восьмое место в России), по новой схеме.

«В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС)», — говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России пояснили, что, несмотря на введение в «Открытие» временной администрации, в состав которой вошли представители ЦБ и ФКБС, меры по повышению финансовой устойчивости «Открытия» будут реализовываться «в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка».

«[Это] позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка», — отмечается в сообщении ЦБ.

ЦБ пообещал оказывать финансовую поддержку «Открытию», который будет работать в обычном режиме. В рамках санации решено не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Открытия», так что банк продолжит выполнять свои обязательства и совершать новые сделки.

В обычном режиме продолжат обслуживать клиентов и компании, входящие в группу «Открытие», —  банк «Траст», Росгосстрах Банк, страховая компания «Росгосстрах» и негосударственные пенсионные фонды «НПФ ЛУКОЙЛ-гарант», «НПФ Электроэнергетики» и «НПФ «РГС», а также «Открытие Брокер», «Точка» и Рокетбанк.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Открытие»
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