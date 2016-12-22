Трейдеры забеспокоились из-за падения фьючерсов после пуска ракеты КНДР

Индекс S&P 500 показал снижение из-за запуска ракеты КДНР, а японский Nikkei вовсе опустился до уровня мая. Опрошенные Bloomberg эксперты опасаются возможных действий Дональда Трампа и ухудшения политической ситуации в регионе

Фото: Toshifumi Kitamura / AFP

Фьючерсы индекса S&P 500 упали на фоне запуска баллистической ракеты КНДР, которая перелетела через Японию. Об этом сообщает Bloomberg.

В результате сентябрьские контракты опустились с отметки 2444,12 до 2426, примерно на 0,6%. К 08:15 индекс восстановился до 2430,38.

Ракета КНДР упала в Тихий океан, в 1,2 тыс. км от северного острова Хоккайдо. Япония не понесла ущерба от запуска, тем не менее власти посоветовали населению укрыться в подвалах.

Японский индекс Nikkei 225 после сообщения о запуске ракеты потерял около 0,7%, или 0,16 пункта, и опустился до 19,289 пункта, так как трейдеры «готовятся к эскалации напряженности», пишет Bloomberg. Падение Nikkei стало самым серьезным с 1 мая, отмечает Reuters. К 08:45 мск индекс несколько восстановился, сократив падение до 0,45%. Южнокорейский индекс Kospi и вовсе потерял 1,6% в первые часы после запуска, что стало сильнейшим падением за две недели.

«Все может выйти из-под контроля», — заявил главный директор по инвестициям калифорнийской Alcosta Capital Management Эрик Ормсби. «Инвесторы беспокоятся, что Трамп сделает что-нибудь, что приведет к атаке на КНДР», — сказал он.

«В условиях, когда фондовый рынок был довольно мягким, новости вызывают у меня и нашей фирмы опасения по поводу стабильности цен на акции», — сказал директор по инвестициям нью-йоркской Solaris Тим Гриски. По его словам, события уже вызывают «сильный страх на вторичном рынке».

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 2,7 тыс. км, достигнув высоты 550 км. После запуска премьер Японии Синдзо Абэ пообещал предпринять «все необходимое» для того, чтобы защитить граждан Японии. Генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга, выполняющий также функции пресс-секретаря правительства, в свою очередь, отозвался об инциденте как о «беспрецедентной, серьезной угрозе».