СМИ узнали о требовании ЦБ к банку «Югра» создать резервы на 40 млрд руб.

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ЦБ потребовал от банка «Югра» создать финансовые резервы в размере, который почти равен всему капиталу банка, узнали «Ведомости». Это требование вместе с другими ограничениями, наложенными ЦБ на работу банка, фактически приведет к остановке его работы, считают эксперты

Центробанк предписал банку «Югра» создать резервы более чем на 40 млрд руб., пишут «Ведомости». Об этом изданию рассказали источники на финансовом рынке — банкиры и контрагенты «Югры», которые узнали о содержании документа от сотрудников ЦБ, а также бизнесмен, знающий это от силовых структур.

Сумма, о которой идет речь, варьируется, по данным собеседников «Ведомостей», от 46 до 50 млрд руб. Контрагент банка указывает, что регулятор дал на это непродолжительное время.

Такое «доформирование резервов» существенно для «Югры», считают собеседники издания, и фактически может привести к утрате банком «большей части капитала».

По данным на 1 мая 2017 года капитал «Югры» составлял 51,7 млрд руб., а его «запас прочности» позволял без вливаний в капитал или экстренного погашения ссудного портфеля покрыть убыток от обесценения активов не более чем на 12,7 млрд руб. Согласно расчетам методолога RAEX Юрия Беликова, дорезервирование на 46 млрд руб. означает нарушение всех нормативов достаточности капитала и их возможное снижение ниже 2%, что в свою очередь, скорее всего, приведет к применению надзорных мер ЦБ в отношении «Югры».

Регулятор уже наложил на банк ограничения по операциям с активами, на размещение средств, привлеченных банком, на ценные бумаги, а также выдачу кредитов юридическим лицам, сообщил один из собеседников «Ведомостей». Кроме того, регулятор наложил ограничения на перевод долга, уступку прав требований по кредитам, на договоры доверительного управления и другие, связанные с отчуждениями договоры, указывает он.

По словам другого собеседника издания, ЦБ также ограничил кредитование физических и юридических лиц, операции с активами и переуступку прав требований, чтобы обезопасить банк от потенциального вывода активов.

Беликов указывает, что такие ограничения фактически означают остановку деятельности банка, так как вклады физических лиц — основной источник фондирования «Югры», а ссуды компаниям — его основной доходный актив.

​Банк прокомментировал «Ведомостям» эти данные, однако затем от своих комментариев отказался. В пресс-службе «Югры» на момент публикации заметки ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее о том, что в банке «Югра» приступили к работе представители Центробанка, РБК сообщал председатель правления кредитно-финансовой организации Дмитрий Шиляев. По его словам, их работа была связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя 25 апреля, вызвавшего проблемы с проведением платежей и снятием вкладов клиентов.