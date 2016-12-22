ЦБ защитит банкоматы в городах-участниках ЧМ-2018

Замначальника управления безопасности Центробанка сообщил о мерах, которые предпримет регулятор, чтобы обезопасить банкоматы в 11 городах чемпионата мира по футболу от взломов и мошенничества

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Центробанк будет давать рекомендации банкам о повышении безопасности банкоматов и усилении контроля за ними в городах, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2018 года, сказал журналистам замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, передает корреспондент РБК.



«Мы сейчас начали подготовку к чемпионату мира по футболу, и мы будем рекомендовать настоятельно банкам в регионах, где чемпионат мира будет проходить, принимать определенные меры, в том числе и установку датчиков на банкоматы, установку сигнализации, видеонаблюдение, страхование банкоматов», — заявил он. Эта подготовка будет проводиться по аналогии с той, которая была перед Олимпиадой в Сочи, уточнил Сычев.

Сейчас требования оборудовать банкомат такими средствами безопасности нет, но отсутствие такой защиты — риск банков, пояснил Сычев. «Но, как правило, большинство банков такую защиту делают, потому что основной вариант сохранить деньги — это застраховать банкомат, но никто не будет страховать банкомат, пока он не будет оборудован такой защитой», — рассуждает специалист.



За лето 2017 года злоумышленники усилили атаки на банкоматы, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, опубликованном на сайте ЦБ. Фиксируются как физические атаки, когда банкомат подключается к внешним устройствам, в том числе и для удаленного управления им, так и через удаленный доступ с использованием различных программ, уточняет ЦБ.

Артем Сычев говорит, что рост числа подобных преступлений связан с тем, что для взлома банкомата не требуется длительная подготовка, сложноорганизованная преступная группа, создание специального вредоносного ПО, как этого требуют сложные хищения в крупном размере.

«Но мы отмечаем, что после того, как все банкоматы стали работать по системе «чип плюс ПИН-код», скимминг (мошенничество, когда злоумышленник считывает данные с чьей-то карты и переносит их на поддельную, чтобы снять деньги. — РБК) стал как бизнес не очень интересен». Но стали развиваться другие методы взломов банкоматов, констатирует Сычев.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.