ЦБ рассказал о нехватке лингвистов для анализа информатак на банки

При анализе информационных атак на российские банки ЦБ не хватает лингвистов, которые могут дать оценку происходящему, рассказали в регуляторе. Специалисты могут, в частности, определить, идут ли «сливы» из одного источника

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Центробанку не хватило лингвистов при анализе информационных атак на «ФК Открытие», Бинбанк и другие банки, об этом сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев на конференции регулятора, передает корреспондент РБК.

По его словам, ЦБ постоянно мониторит ситуацию с информационными атаками против российских банков.

«Про результаты я пока говорить не буду ввиду того, что это сложная научно-технически проблема, и мы явно ощущаем, что у нас не хватает лингвистов для того, чтобы провести оценку», — заявил Сычев.

Он рассказал, что специалисты ЦБ анализируют источники и природу информационных атак на банки, в том числе «Открытие» и Бинбанк. По словам Сычева, регулятор исследует все открытые источники, а также некоторые закрытые. «Очень хорошо видно, когда информационная атака на банк или на ЦБ инициирована, потому что это кому-то выгодно», — рассказал Сычев.

«Мы видим, что такая атака инициирована, очевидно, самой жертвой, чтобы создать образ невинно убиенного. И когда говорят об информационной атаке, всегда есть смысл смотреть на ее истоки. Наша задача — докопаться до того, откуда пошел источник», — добавил специалист.

Об информационной войне против «Открытия» говорил управляющий директор банка Александр Дмитриев, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook в конце августа.





На скриншоте, опубликованном Дмитриевым, — сообщение от имени начальника отдела продаж брокерских продуктов «БКС Брокер», который предлагал перевести деньги из «Открытия» в другой банк. «Меня тут спрашивают, когда закончится информационная атака на банк. Сложно сказать, когда присылают вот такое», — отметил Дмитриев.

Ранее об информационных атаках на «Открытие» заявил также генеральный директор банка Вадим Беляев.

«Открытие» столкнулось с самой мощной информационной атакой за всю историю развития банковского бизнеса в России. Атака также идет на некоторые другие частные банки, но мы, как самый крупный, принимаем основной удар на себя», — говорилось в письме банка, которое в августе цитировала газета «Коммерсантъ».

У лингвистов, проводящих оценку текстов, есть методики, которые позволяют определить, были ли написаны тексты одним автором или это разные люди, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. «Однако такая оценка возможна при достаточных объемах текста, которые позволяют определить тождественность авторов. Таким образом лингвисты могут указать на первоисточник информационной атаки», — указывает юрист.

Однако доказать, была ли атака совершена банком умышленно или нет, достаточно трудно, говорит Тертычный. «Для этого надо найти какие-то связи первоисточника с банком — это, например, контракты, заключенные с PR-агентством, где работает банк», — сказал Тертычный.

Также, отмечает он, связь банка с первоисточником негативной информации можно установить по IP-адресу, но проблема в том, что такая информация доступна только правоохранительным органам, отметил он, добавив, что в целом на рынке лингвистических экспертов сейчас довольно много.

21 сентября Центробанк объявил о санации Бинбанка при участии Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В конце августа регулятор принял аналогичное решение относительно «Открытия».