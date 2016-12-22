«Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие»

ЦБ пригласил главу ВТБ 24 Михаила Задорнова на пост антикризисного управляющего в «ФК Открытие», узнал «Коммерсантъ». На топ-менеджера хотят возложить руководство процессом по восстановлению финансового положения банка

Михаил Задорнов (слева) и председатель Цетрального Банка России Эльвира Набиуллина (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

О том, что ЦБ предложил нынешнему главе ВТБ 24 Михаилу Задорнову возглавить «ФК Открытие», пишет в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к банку и группе ВТБ. По информации издания, регулятор рассматривает Задорнова как антикризисного менеджера.

«Господин Задорнов призван выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка», — сказал один из собеседников газеты. Другой источник добавил, что в «ФК Открытие» Задорнову предлагают пост председателя правления. Сейчас его занимает Евгений Данкевич.

По информации собеседника, близкого к группе ВТБ, свое решение Задорнов пообещал озвучить на следующей неделе.

В пресс-службе «ФК Открытие» и ЦБ не прокомментировали эту информацию. Сам Задорнов не ответил на звонки и СМС-сообщения «Коммерсанта».

В пресс-службе ВТБ изданию заявили, что Задорнов не собирается покидать группу ВТБ. «Более того, наблюдательный совет ВТБ, который пройдет в понедельник, рассмотрит вопрос о его избрании членом правления банка», — сказал представитель пресс-службы.

На прошлой неделе газета «Ведомости» писала, что ЦБ рассматривает сценарий, по которому «ФК Открытие» может перейти к созданному регулятором Фонду консолидации банковского сектора, созданного для санации банков.