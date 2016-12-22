Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,14 58,66 EUR Нал. 70,24 69,63 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,57 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
«Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие»
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие» 06:25, Финансы СМИ рассказали о первой жертве тайфуна «Пакхар» в Китае 06:05, Общество WP узнала о несостоявшемся проекте по постройке Trump Tower в Москве 05:33, Политика В Хабаровске полиция начала проверку «умывания» двух девушек зеленкой 05:02, Общество Номер Elle с интервью жены Макрона побил рекорд продаж за 10 лет 04:24, Общество Uber выбрал нового главу компании 04:19, Бизнес Минздрав назвал оптимальную цену на бутылку водки 03:43, Общество В Архангельске задержали сбившего насмерть женщину с дочерью водителя 03:34, Общество WSJ рассказала о планах Трампа ограничить выдачу виз по обмену 03:06, Политика СМИ опубликовали видеозапись с моментом избиения блогера в Парке Горького 02:36, Общество Индонезия заинтересовалась покупкой российских подлодок 02:23, Политика Москва рассказала о перспективах поставок С-400 в Турцию 01:56, Политика СМИ сообщили о намерении Трампа вернуть полиции «военное» снаряжение 01:50, Общество Назвавший преемника Путина общественник нашел новое место работы 01:17, Политика Трамп посетит пострадавший от урагана «Харви» штат Техас 01:00, Общество В МВД Ставрополья объяснили запрет полицейским посещать бары по выходным 00:26, Общество Прокремлевский фонд предложил смягчить муниципальный фильтр на выборах 00:10, Политика Члены Общественной палаты смогут беспрепятственно проходить в Госдуму 00:00, Политика В Великобритании эвакуировали поселок из-за «химического тумана» 27 авг, 23:59, Общество В Техасе закрыли около 250 дорог из-за тропических ливней 27 авг, 23:27, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 27 авг, 23:15, Партнерский материал СМИ узнали о причастности сына актера к убийству блогера в Парке Горького 27 авг, 22:50, Общество СКР установил личность избившего до смерти петербуржца в Парке Горького 27 авг, 22:27, Общество «Зенит» впервые потерял очки в домашнем матче чемпионата России 27 авг, 22:11, Спорт Пакистан предрек провал новой стратегии Трампа в Афганистане 27 авг, 21:46, Политика США из-за урагана сократили добычу нефти в Мексиканском заливе на 20% 27 авг, 21:41, Бизнес Плющенко сообщил об отказе российской чемпионки Сочи-2014 от Олимпиады 27 авг, 21:01, Спорт На Уралвагонзаводе произошел пожар 27 авг, 20:26, Общество
«Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие»
Финансы, 06:25
0
«Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ 24 возглавить «ФК Открытие»
ЦБ пригласил главу ВТБ 24 Михаила Задорнова на пост антикризисного управляющего в «ФК Открытие», узнал «Коммерсантъ». На топ-менеджера хотят возложить руководство процессом по восстановлению финансового положения банка
Михаил Задорнов (слева) и председатель Цетрального Банка России Эльвира Набиуллина (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

О том, что ЦБ предложил нынешнему главе ВТБ 24 Михаилу Задорнову возглавить «ФК Открытие», пишет в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к банку и группе ВТБ. По информации издания, регулятор рассматривает Задорнова как антикризисного менеджера.

«Господин Задорнов призван выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка», — сказал один из собеседников газеты. Другой источник добавил, что в «ФК Открытие» Задорнову предлагают пост председателя правления. Сейчас его занимает Евгений Данкевич.

По информации собеседника, близкого к группе ВТБ, свое решение Задорнов пообещал озвучить на следующей неделе.

В пресс-службе «ФК Открытие» и ЦБ не прокомментировали эту информацию. Сам Задорнов не ответил на звонки и СМС-сообщения «Коммерсанта». 

В пресс-службе ВТБ изданию заявили, что Задорнов не собирается покидать группу ВТБ. «Более того, наблюдательный совет ВТБ, который пройдет в понедельник, рассмотрит вопрос о его избрании членом правления банка», — сказал представитель пресс-службы. 

На прошлой неделе газета «Ведомости» писала, что ЦБ рассматривает сценарий, по которому «ФК Открытие» может перейти к созданному регулятором Фонду консолидации банковского сектора, созданного для санации банков. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ЦБ , ВТБ , ВТБ 24 , Михаил Задорнов , «ФК Открытие»
Главное
СМИ опубликовали видеозапись с моментом избиения блогера в Парке Горького Общество
Материалы по теме
Акции «Открытия» обвалились на 10% и отыграли падение за час Финансы
«Ведомости» узнали о возможном сценарии перехода «ФК Открытие» к ЦБ Финансы
АКРА заявило о возможном «ухудшении ликвидной позиции» у «ФК Открытие» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку