Нацбанк Украины отказался полностью запрещать российские рубли

Зампред украинского ЦБ заверил, что под запретом останутся только банкноты с изображением видов Крыма

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Национальный банк Украины (НБУ) не будет полностью запрещать оборот в стране наличных российских рублей, заявил заместитель главы банка Олег Чурий. По его словам, под запретом останутся только российские банкноты с видами Крыма, введенные в оборот в середине октября 2017 года.

«Сейчас у нас нет никаких планов для дальнейшего запрета обращения наличных российских рублей на территории Украины», — сказал Чурий, сообщает «РБК-Украина».

Представитель НБУ отметил, что регулятор не запрещает обращения ни одной иностранной валюты, если на нее есть спрос в банках или обменных пунктах.

Согласно постановлению НБУ украинским банкам, «Укрпочте» и финансовым учреждениям запрещается принимать и выдавать (в том числе для обмена) российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».

12 октября в России выпустили в обращение банкноты достоинством 200 руб., на которых изображены виды Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический). Вместе с 200-рублевками были представлены купюры номиналом 2000 руб., украшенные изображениями известных мест и объектов Дальнего Востока.

Ранее в России уже выпускались банкноты и монеты, посвященные городам Крыма, однако на их выпуск НБУ не реагировал.