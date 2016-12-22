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Основной акционер МКБ выкупит вечные евробонды банка на фоне падения цен
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Основной акционер МКБ выкупит вечные евробонды банка на фоне падения цен
Финансы, 11:39
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Основной акционер МКБ выкупит вечные евробонды банка на фоне падения цен
Это попытка извлечь выгоду и позитивный сигнал рынку, утверждает основной владелец МКБ Роман Авдеев. Но решение принято на фоне распродажи бумаг со стороны инвесторов

Концерн «Россиум», которому принадлежит 56,83% акций Московского кредитного банка, объявил о намерении приобрести субординированные еврооблигации банка. В сообщении концерна поводом для выкупа бумаг названы «существенные изменения цен».

Единственный конечный бенефициар концерна «Россиум» и президент «МКБ Капитал» Роман Авдеев пояснил РБК, что решение о покупке «вечных евробондов» МКБ было принято «на фоне того, что у бумаги сейчас очень привлекательная доходность».

«Оно обусловлено только тем, что концерн хочет извлечь из этого выгоду. Мы будем выкупать бумаги по биржевой цене, а объём выкупа будет зависеть от того, сколько нам предложат инвесторы. Хочу отметить, что это именно выкуп бумаг, а не их погашение», - отметил Авдеев.

Во вторник газета «Ведомости» сообщила, что инвесторы распродают «вечные бонды» МКБ, стоимость которых только за 25 сентября снизилась на 7 п.п. К 18.00 понедельника бумаги стоили 74% от номинала, что соответствует доходности 16% годовых, неделей ранее цена была около 95%, доходность – 10,5%.

По словам Авдеева, факт покупки акционером МКБ бумаг банка будет позитивным сигналом для рынка, так что цена на бумаги может повыситься.

«Свободные средства на выкуп есть, и это не заемные средства банка», - отметил Авдеев.

В августе 2017 года МКБ, наряду с «ФК Открытие» и Бинбанком, был упомянут в клиентской рассылке УК «Альфа-Капитал», за подписью директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова среди банков, положение которых нестабильно.

В письме, в частности, отмечалось, что рискам в первую очередь могут быть подвержены выпуски субординированных облигаций, которые в случае санации банка-эмитента, скорее всего, будут списаны полностью.

Позднее Альфа-банк заявил, что информация в клиентской рассылке «Альфа-Капитала» — это частное мнение менеджера, которое не соответствует действительности, а Авдеев сообщил РБК, что МКБ не будет подавать в суд на УК «Альфа-Капитал».

«Существенного влияния рассылка [клиентская рассылка УК «Альфа-Капитал»] не оказала. Иск подавать не будем», — пояснил Роман Авдеев.

Авторы: Юлия Титова, Евгений Калюков.
Теги: банки , евробонды , МКБ , Роман Авдеев , концерн «Россиум»
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