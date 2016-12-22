ЦБ сделает инсайдом решения по ключевой ставке

ЦБ расширит перечень инсайдерской информации для участников рынка, включив туда решения по ключевой ставке и о введении временной администрации в банки. Это снизит риск неправомерного использования этих сведений, считают эксперты

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В новый перечень инсайдерской информации будут включены данные о решении совета директоров Банка России по ключевой ставке и введении регулятором временной администрации в банки, говорится в тексте проекта указания ЦБ, опубликованного 23 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. До этого решения по ключевой ставке и о введении временной администрации не считались инсайдерской информацией.

Инсайдерской информацией считаются ранее неизвестные данные, распространение которых способно повлиять на стоимость финансовых инструментов, курса, товаров. Лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, в соответствии с № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и ст. 185.6 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации» может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

Новое указание должно объединить действующие на данный момент указания регулятора о перечнях инсайдерской информации ЦБ и аналогичный приказ Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР, была упразднена в сентябре 2013 года, полномочия переданы в ЦБ. — РБК) и признать утратившими силу предыдущие указания и не подлежащим к применению приказ ФСФР, говорит директор по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management (RF) Ltd Денис Спирин.

Расширение списка инсайдерской информации позволит снизить риски на финансовом рынке, считают опрошенные РБК эксперты. Снижение ключевой ставки ЦБ ведет к росту фондового рынка, обладая такой информацией до ее официального объявления, инсайдер может сыграть на опережение, говорит директор инвестиционного департамента инвесткомпании А1 Михаил Беккер. «Аналогично, такая информация, как решение ЦБ о введении временной администрации в отношении некоего банка, может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг этого банка, например облигаций», — говорит он. Инсайдеры теоретически могут «наживиться» на такой информации, сыграв на падении облигаций в цене», добавляет эксперт.

Если определенное лицо обладает информацией о том, что ЦБ на заседании точно снизит ставку на 0,5%, в то время как рынок вообще не ждет снижения, то такой инсайд становится очень ценным, говорит аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. «Например, точно зная о понижении ставки, он может за неделю купить на аукционе большой объем ОФЗ с плечом и быть уверенным в том, что после неожиданного для рынка понижения ставки приобретенные бумаги увеличатся в цене, их доходности уйдут вниз, а затем будет постепенно продавать, реализуя прибыль», — поясняет он.

Что касается влияния на рубль при неправомерном использовании инсайда, то здесь все может быть менее предсказуемо и зависит от конъюнктуры рынка, добавляют эксперты. «При прочих равных каждое снижение ставки для рубля скорее умеренно негативно, чем позитивно, и ослабляет рубль. Укрепить его может ситуация, когда в долгосрочной перспективе рынок ожидает ставку в районе 6–6,5%, а ЦБ говорит о возможных 5% — здесь можно говорить об интересе к ОФЗ у нерезидентов, что может привести к укреплению рубля.

Аналитики отмечают, что раскрытие такого рода инсайдерской информации — редкость для рынка. В частности, по ключевой ставке такой случай был последний раз два года назад: в сентябре 2015 года за час до публикации ключевой ставки Банка России газета «Известия» опубликовала материал, где со ссылкой на депутата Евгения Федорова сообщила решение совета директоров по ключевой ставке.

Регулирование инсайдерской информации, например в США и Великобритании, как правило, не предусматривает перечня данных. В нем есть просто общее определение того, какая информация является инсайдерской, говорит Денис Спирин. В России же регулирование инсайда появилось относительно недавно, и при его введении было решено начать с перечня инсайдерской информации, чтобы участники рынка могли постепенно привыкать к регулированию инсайда. «В такого рода регулировании закрытый перечень всегда предполагает пробелы — какая-нибудь информация, которая по сути является инсайдерской, наверняка в перечень не попадет. Поэтому со временем может возникать потребность те или иные пробелы перечня устранить, — говорит Денис Спирин.

В ЦБ отказались комментировать причины того, в связи с чем вносятся изменения в действующие нормативные акты.