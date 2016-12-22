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Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO
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Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO
Финансы, 18:58
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Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO
Цена расписок TCS Group Holding, владеющей Тинькофф Банком, впервые за четыре года превысила цену размещения — $17,5. Инвесторы оценивают банк скорее как ИТ-компанию, указывают эксперты
Олег Тиньков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Котировки расписок TCS Group Holding (материнская структура Тинькофф Банка) на Лондонской бирже в среду, 25 октября, впервые превысили цену размещения в рамках IPO 2013 года. На 11:53 мск стоимость GDR (глобальная депозитарная расписка, соответствует одной обыкновенной акции класса «A») TCS Group Holding составляла $17,7 (данные терминала Bloomberg). Это первый раз, когда бумагам TCS Group Holding удалось превысить стоимость размещения в рамках IPO. По состоянию на 18:20 мск расписки торговались на уровне $17,65 за бумагу.

В рамках IPO в октябре 2013 года цена размещения составила $17,5 за депозитарную расписку. Объем IPO составил $1,087 млрд. На IPO банк был оценен с коэффициентом 4 к капиталу, эксперты называли такую оценку завышенной, указывая на рискованную модель бизнеса и ориентацию бизнеса на сегмент потребкредитования, в то время переживавший в России нелучшие времена.

Олег Тиньков основал Тинькофф Банк в 2006 году. По данным Frank Research на 1 апреля 2017 года (последние доступные данные), Тинькофф Банк занимал 14-е место в топ-15 крупнейших российских частных банков, второе место в топ-15 крупнейших игроков рынка кредитных карт.

На достижение цены IPO Тинькофф Банку потребовалось четыре года. Сразу после размещения котировки бумаг снизились, в ноябре 2013 года стоимость расписок на Лондонской бирже упала до $9,82. После этого стоимость акций продолжила снижаться, к ноябрю 2014-го они торговались по цене $3,25. Контролирующий акционер ​Тинькофф Банка Олег Тиньков в ноябре 2015-го не исключал делистинга бумаг с Лондонской биржи. Впрочем, этого не произошло. Но в декабре 2015 года Тиньков самостоятельно выкупал подешевевшие бумаги. Банк тогда сообщал, что расписки приобретались в рамках ранее объявленных планов по увеличению доли Олега Тинькова.

Рост котировок расписок начался только в 2016 году, за год они поднялись с $3 до 10,5. В результате журнал Forbes вернул Олега Тинькова в число российских долларовых миллиардеров. В начале 2017 года Reuters со ссылкой на неназванный источник сообщил, что TCS Group Holding планирует провести вторичное размещение акций (SPO). Источник агентства говорил, что объем размещения может быть $60–70 млн, а возможная цель — повышение ликвидности акций. В июле банк сообщил, что Олег Тиньков планирует увеличить свою долю участия в группе и приобрести ее глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму до $30 млн.

В 2017 году рост котировок расписок продолжился. «После объявления результатов за первое полугодие по МСФО банк увеличил прогноз роста кредитного портфеля с 20 до 35% на 2017 год, рассчитывая, что по итогам года он составит $162 млрд, — говорит аналитик «Велес Капитал» Егор Дахтлер. — Это подогрело интерес инвесторов, к 13 октября бумаги достигли отметки $17 за расписку».

«Кроме того, ТКС Банк показывает высокий уровень рентабельности капитала (ROE), — отмечает Егор Дахтлер. — В первом полугодии ROE у ТКС Банка составило 50%, при этом у Сбербанка — 23,9%, у ВТБ — 8,2%».

Оценка инвесторами бумаг Тинькофф Банка выше, чем других торгуемых российских банков, отмечают эксперты.

«ТКС Банк торгуется с коэффициентом 5 к капиталу, при этом, например, Сбербанк торгуется с коэффициентом 1,4, ВТБ — 1, МКБ — 0,7 к капиталу, — отмечает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. — Высокие котировки связаны с тем, что инвесторы оценивают ТКС Банк скорее как ИТ-компанию, чем как банк».​ ТКС Банк оценен выше любого из российских банков по коэффициенту капитала к рыночной стоимости, указывает он.

«ТКС Банк торгуется выше рынка благодаря реализуемой бизнес-модели технологичного онлайн-банка, ориентации на работу в розничном сегменте, кредитных картах, а также комиссионных продуктах», — указывает аналитик «Атон» Михаил Ганелин. «ТКС получает преимущества от низкой конкуренции в сегменте кредитных карт, где рост показывают только Сбербанк и ВТБ», — отмечал в своем отчете аналитик «Sberbank CIB» Эндрю Кили.

При этом сравнить Тинькофф Банк с другими российскими игроками достаточно трудно, поскольку он занимает фактически уникальную нишу онлайн-банка, говорят аналитики. «Интерес инвесторов к цифровым компаниям сейчас велик, ТКС Банк активно использует эту ситуацию и в предлагаемых продуктах, и в агрессивной рекламной кампании», — напоминает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Причем в перспективе инвесторы могут рассчитывать на продолжение роста котировок TCS Group Holding, учитывая прогнозы по увеличению кредитного портфеля банка, считает Михаил Ганелин. «Мы ожидаем рост портфеля ТКС Банка более 40% по итогам 2017 года, — отмечает в отчете Эндрю Кили. — Рост должен замедлиться в 2018–2019 годах, но темпы роста выше, чем ожидалось ранее,— 23% в 2018 году и 20% в 2019 году». Прогнозные цифры на 2018–2019 годы он не озвучивает.

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: ТКС Банк , Олег Тиньков
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